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Álvaro Carballo presentó la décima temporada de su programa ‘Historias propias’

Los primeros entrevistados serán Jorge Drexler, Sandra Mihanovich y Alfonso Carbone

Álvaro Carballo, directora de Canal 5 Erika Hoffmann y ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía.

Álvaro Carballo, directora de Canal 5 Erika Hoffmann y ministro de Educación y Cultura José Carlos Mahía.

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Valentina Weikert
Alejandra Rosencopf, directora del museo Laura Malosetti y María Noel Araújo.

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Valentina Weikert
Sergio Silvestri, Adriana Asti y Pablo Arriola.

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Fernando Cabrera.

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Eloísa y Heber Vera.

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Federico Lima y Daniel Prosdócimo.

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Valentina Weikert
Alexandra Rodríguez y Carolina Guadalupe.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Belén Riguetti Aparicio
Por Belén Riguetti Aparicio
Redactora de Sociales

En el Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco) el periodista Álvaro Carballo presentó la décima temporada de su programa de entrevistas Historias propias, junto al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, la directora de Canal 5, Erika Hoffmann, y la directora del museo, Laura Malosetti

Este viernes 10, las puertas del Taranco se abrieron para recibir al conductor, amigos, periodistas y figuras que pasaron por el programa. Durante la presentación se destacó de manera unánime el valor del programa como espacio de charla profunda y de escucha. Y como si fuera necesario aclararlo, Carballo reconoció que le gusta conversar, lo que asocia a los años de terapia que hizo. “Pregunto para que el otro hable, sin juzgar. En estos años, mucha gente ha dicho cosas con las que discrepo, pero si invito a alguien al programa es para hacerle ‘un retrato’ y no para discutir”.

El periodista aseguró que en el correr de estos años las situaciones que más lo han marcado han sido las que produjeron un cambio de vida en sus invitados. Por ejemplo, contó que a un entrevistado le preguntó por su padre, y que después de la emisión del programa recibió un mensaje de él contado que había podido hablar con su padre largo y tendido y que “zurcieron el vínculo”. Algo similar sucedió con una invitada y su pareja; después de ver la nota enviaron a sus hijos a dormir y pudieron conversar sobre aspectos de la relación.

El periodista adelantó a Galería que entre sus próximos invitados estarán Jorge Drexler, Sandra Mihanovich y Alfonso Carbone. Además, en este nuevo ciclo intercalará entrevistas mano a mano con mesas redondas con dos invitados en base a un eje temático en común.

En su alocución, el ministro Mahía sostuvo que es bueno tener “una política pública de la pantalla del Estado”, ya que la transmisión de Historias propias permaneció al aire durante diferentes gobiernos y administraciones. El jerarca confesó ser un gran consumidor de entrevistas, entre ellas las publicadas por César di Candia en Búsqueda.

El programa se emite los lunes a las 21 horas por Canal 5.

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