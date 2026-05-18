Palacio Taranco: un recorrido temático por su historia y colecciones de arte

El Museo de Artes Decorativas cierra un nuevo ciclo de visitas comentadas con un recorrido temático por el palacio, su historia y las distintas colecciones que integran el acervo del museo.
El Museo de Artes Decorativas, emplazado en el Palacio Taranco, invita a conocer los rincones y el acervo histórico de este emblemático edificio
El Museo de Artes Decorativas cierra un nuevo ciclo de visitas comentadas con un recorrido temático por el palacio, su historia y las distintas colecciones que integran el acervo del museo.
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El museo está emplazado en el Palacio Taranco, antigua residencia de la familia Ortiz de Taranco, construido a principios del siglo XX por los reconocidos arquitectos franceses Charles-Louis Girault y Jules Leon Chifflot, autores también del Petit Palais de París y del Arco de Triunfo de Bruselas.
En 1943, fue cedido al Estado junto con la colección de arte creada por sus propietarios y comenzó a funcionar como museo. La mayoría del mobiliario y los objetos son los originales pertenecientes a la casa de la familia. Además, cuenta con una colección de pinturas de autores conocidos como Julio Romeo de Torres, Joaquín Sorolla, Ignacio Zuloaga y José Ribera, entre otros.
A su vez, en el subsuelo alberga una colección arqueológica con piezas originales de más de 2.000 años de antigüedad de origen griego, egipcio, romano y musulmán.
El recorrido estará a cargo de la profesora de Historia del Arte Daniela Tomeo.
Jueves 28 de mayo, a las 16 horas, en el Museo de Artes Decorativas (Palacio Taranco). Entrada gratuita.