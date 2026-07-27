ANEP y Fundación Teletón firmaron un convenio para fortalecer la formación docente y promover la inclusión

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Fundación Teletón firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar proyectos y programas conjuntos orientados a fortalecer la formación permanente de docentes y promover una educación cada vez más inclusiva.
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La firma del acuerdo se realizó el miércoles 22 en la sede central de la ANEP y reunió a autoridades de ambas instituciones. Entre los presentes estuvieron el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el gerente general de la Fundación Teletón, Germán Lombardi, además de representantes de las dos organizaciones.
El convenio representa un nuevo paso en el trabajo conjunto entre ambas instituciones y tiene como propósito generar instancias de capacitación e intercambio que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes, promoviendo herramientas que favorezcan una educación accesible e inclusiva para todos los estudiantes.
Durante la firma, las autoridades coincidieron en destacar que la ANEP y la Fundación Teletón comparten una misma vocación de servicio hacia la sociedad, con un fuerte foco en la infancia y la adolescencia. En ese sentido, subrayaron la importancia de fortalecer estas alianzas para ampliar el alcance de las políticas educativas y de inclusión.
En su intervención, Germán Lombardi señaló que, si bien la Fundación Teletón es ampliamente reconocida por su trabajo en rehabilitación infantil, el objetivo final de la institución trasciende la atención sanitaria y está centrado en la inclusión. “Cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión educativa, pero también laboral, de los espacios comunes y de que los niños y adolescentes puedan desarrollar sus actividades de forma libre y en perfecta armonía con su entorno”, expresó el gerente general.
Por su parte, las autoridades de la ANEP remarcaron la relevancia de seguir fortaleciendo la formación docente como una herramienta fundamental para responder a los desafíos actuales de la educación y avanzar hacia centros educativos cada vez más preparados para atender la diversidad de sus estudiantes.