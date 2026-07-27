ANEP y Fundación Teletón firmaron un convenio para fortalecer la formación docente y promover la inclusión

El acuerdo, firmado el miércoles 22, busca impulsar proyectos conjuntos y fortalecer el trabajo entre ambas instituciones

Gerente general de la Fundación Teletón Germán Lombardi y presidente de la ANEP Pablo Caggiani.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Fundación Teletón firmaron un convenio de cooperación con el objetivo de desarrollar proyectos y programas conjuntos orientados a fortalecer la formación permanente de docentes y promover una educación cada vez más inclusiva.

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La firma del acuerdo se realizó el miércoles 22 en la sede central de la ANEP y reunió a autoridades de ambas instituciones. Entre los presentes estuvieron el presidente de la ANEP, Pablo Caggiani, y el gerente general de la Fundación Teletón, Germán Lombardi, además de representantes de las dos organizaciones.

El convenio representa un nuevo paso en el trabajo conjunto entre ambas instituciones y tiene como propósito generar instancias de capacitación e intercambio que contribuyan al desarrollo profesional de los docentes, promoviendo herramientas que favorezcan una educación accesible e inclusiva para todos los estudiantes.

Durante la firma, las autoridades coincidieron en destacar que la ANEP y la Fundación Teletón comparten una misma vocación de servicio hacia la sociedad, con un fuerte foco en la infancia y la adolescencia. En ese sentido, subrayaron la importancia de fortalecer estas alianzas para ampliar el alcance de las políticas educativas y de inclusión.

En su intervención, Germán Lombardi señaló que, si bien la Fundación Teletón es ampliamente reconocida por su trabajo en rehabilitación infantil, el objetivo final de la institución trasciende la atención sanitaria y está centrado en la inclusión. “Cuando hablamos de inclusión, hablamos de inclusión educativa, pero también laboral, de los espacios comunes y de que los niños y adolescentes puedan desarrollar sus actividades de forma libre y en perfecta armonía con su entorno”, expresó el gerente general.