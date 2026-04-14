¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

BBVA definió las claves de inversión hacia 2026

En un desayuno con clientes, referentes de Asset Management y Global Wealth de BBVA destacaron la importancia de la disciplina inversora y de construir estrategias basadas en calidad y diversificación

De BBVA: Alexander Langauer, Joaquín García Huerga, Eduardo García Hidalgo,&nbsp;Santiago Lema y Javier Marsal.

De BBVA: Alexander Langauer, Joaquín García Huerga, Eduardo García Hidalgo, Santiago Lema y Javier Marsal.

FOTO

Gonzalo Cáceres con Estela y Gustavo Trelles.&nbsp;

Gonzalo Cáceres con Estela y Gustavo Trelles. 

FOTO

Gabriel Szames, Santiago Labaca y José Grudzien.&nbsp;

Gabriel Szames, Santiago Labaca y José Grudzien. 

FOTO

Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Durante un desayuno organizado por BBVA­ en el Hyatt Centric Montevideo, bajo el título Entorno macro y estrategia 2026: posicionamiento, especialistas de la entidad compartieron su visión sobre un escenario marcado por la volatilidad pero con fundamentos que siguen mostrando resiliencia. El encuentro reunió a clientes e inversores en un espacio de análisis, donde tres ejecutivos —que viajaron especialmente desde Madrid— aportaron una mirada global sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los mercados.

Uno de los principales mensajes del encuentro se centró en que la disciplina pesa más que la intuición en contextos de incertidumbre. Los especialistas destacaron la importancia de sostener una visión de largo plazo, evitando decisiones impulsivas frente a episodios de volatilidad. La gestión profesional, basada en procesos, análisis de escenarios y probabilidades, debería imponerse frente a la reacción emocional de corto plazo.

“El escenario es exigente pero la economía global ha demostrado una capacidad de adaptación mayor a la esperada en los últimos años”, comentó el CFA y director de Estrategia Global de BBVA Asset Management y Global Wealth, Joaquín García Huerga. Mientras tanto, el CFA y director global de Inversiones de Global Wealth de BBVA, Javier Marsal Moyano, explicó que “la clave no es anticipar cada movimiento del mercado, sino construir carteras robustas que puedan atravesar distintos escenarios”.

BBVA destacó la evolución de su modelo de inversión, basado en una visión global integrada, equipos internacionales y procesos sistemáticos que permiten construir carteras consistentes y reducir sesgos. “Contar con equipos globales y un proceso inversor estructurado nos permite ofrecer una visión consistente y reducir el impacto de los sesgos emocionales en la toma de decisiones”, afirmó el CFA y director global de Inversiones de BBVA Asset Management, Eduardo García Hidalgo. Este enfoque combina una estrategia de largo plazo con herramientas tácticas que ajustan el posicionamiento en función del entorno, sin perder coherencia.

En este contexto, el encuentro también se enmarca en el desarrollo de Global Wealth en Uruguay, que en los próximos meses cumplirá su primer año en el país, consolidando la propuesta de asesoramiento patrimonial del banco con una mirada global y foco en el cliente.

Además, se reafirmó la importancia del contacto directo con clientes como espacio para compartir visión, generar confianza y acompañar la toma de decisiones. En un mundo donde la información abunda pero la certidumbre escasea, la conversación —cara a cara— vuelve a ser un activo estratégico.

Selección semanal
Impuestos

La DGI prepara su “cambio de paradigma institucional”, entre varias “debilidades”

Por Redacción Búsqueda
Combustibles

Empresas cuestionan restricción del suministro de combustible marino resuelta por Ancap

Por Redacción Búsqueda
Oficialismo

Anuncios del gobierno sobre situación de personas en la calle buscaron calmar reproches internos y rumores sobre cambios en el Mides

Por Santiago Sánchez
Entrevista

Ricardo Gil: el actual gobierno y el anterior partidizaron la Jutep y aumentaron la “desconfianza de la gente” en la política

Por Guillermo Draper

TE PUEDE INTERESAR

Por qué los chismes son necesarios y tan seductores, y dónde están sus límites

Por qué los chismes son necesarios y tan seductores, y dónde están sus límites

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
“Esto es por mis latinos que han estado luchando en este país últimamente“, expresó Karol G en su espectáculo.
Video

Mujeres, ¿más exigidas en escena?: el show “minimalista” de Justin Bieber en Coachella reabrió el debate

Por Redacción Galería
Luka Sabbat e Indya Moore son Billy y Skye en Padre, madre, hermana, hermano.
Video

‘Padre, madre, hermana, hermano’, lo nuevo de Jim Jarmusch, llega al cine tras ganar el León de Oro en Venecia

Por Redacción Galería
Algunos octogenarios muestran un rendimiento de memoria excepcional, comparable al de personas mucho más jóvenes; su envejecimiento es más lento. 

¿Quiénes son los superancianos y por qué no envejecen como las demás personas?

Por Redacción Galería