BBVA definió las claves de inversión hacia 2026

En un desayuno con clientes, referentes de Asset Management y Global Wealth de BBVA destacaron la importancia de la disciplina inversora y de construir estrategias basadas en calidad y diversificación

Durante un desayuno organizado por BBVA­ en el Hyatt Centric Montevideo, bajo el título Entorno macro y estrategia 2026: posicionamiento, especialistas de la entidad compartieron su visión sobre un escenario marcado por la volatilidad pero con fundamentos que siguen mostrando resiliencia. El encuentro reunió a clientes e inversores en un espacio de análisis, donde tres ejecutivos —que viajaron especialmente desde Madrid— aportaron una mirada global sobre los desafíos y las oportunidades que enfrentan los mercados.

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Uno de los principales mensajes del encuentro se centró en que la disciplina pesa más que la intuición en contextos de incertidumbre. Los especialistas destacaron la importancia de sostener una visión de largo plazo, evitando decisiones impulsivas frente a episodios de volatilidad. La gestión profesional, basada en procesos, análisis de escenarios y probabilidades, debería imponerse frente a la reacción emocional de corto plazo.

“El escenario es exigente pero la economía global ha demostrado una capacidad de adaptación mayor a la esperada en los últimos años”, comentó el CFA y director de Estrategia Global de BBVA Asset Management y Global Wealth, Joaquín García Huerga. Mientras tanto, el CFA y director global de Inversiones de Global Wealth de BBVA, Javier Marsal Moyano, explicó que “la clave no es anticipar cada movimiento del mercado, sino construir carteras robustas que puedan atravesar distintos escenarios”.

BBVA destacó la evolución de su modelo de inversión, basado en una visión global integrada, equipos internacionales y procesos sistemáticos que permiten construir carteras consistentes y reducir sesgos. “Contar con equipos globales y un proceso inversor estructurado nos permite ofrecer una visión consistente y reducir el impacto de los sesgos emocionales en la toma de decisiones”, afirmó el CFA y director global de Inversiones de BBVA Asset Management, Eduardo García Hidalgo. Este enfoque combina una estrategia de largo plazo con herramientas tácticas que ajustan el posicionamiento en función del entorno, sin perder coherencia.

En este contexto, el encuentro también se enmarca en el desarrollo de Global Wealth en Uruguay, que en los próximos meses cumplirá su primer año en el país, consolidando la propuesta de asesoramiento patrimonial del banco con una mirada global y foco en el cliente.