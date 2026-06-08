La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

La aplaudida directora de cine argentina Lucrecia Martel visitó Montevideo con el fin de presentar su película, Nuestra tierra, en Cinemateca Uruguaya. La tarde del sábado 6 acompañó la proyección del filme con una charla en la que, junto al historiador y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, Nicolás Duffau, conversaron sobre cómo nos vemos y nos pensamos ante la herencia colonialista en Argentina y Uruguay. Algo de lo que habla, precisamente, el primer largometraje documental de la directora, recién estrenado, también, en Netflix.
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El tour de Martel (La ciénaga, La niña santa, Zama) por Montevideo tuvo otra parada clave en 18 de Julio y Yaguarón, donde solía estar la emblemática sala Cinemateca 18, donde todavía se luce el mural urbano que rinde homenaje a Martel junto a otras figuras históricas del cine: Federico Fellini, Alfred Hitchcock y Luis Buñuel. La obra, realizada por el colectivo artístico Licuado, recibió recientemente la declaración de interés departamental por parte de las autoridades de Montevideo.
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Lucrecia Martel frente al mural de Colectivo Licuado, en 18 de Julio y Yaguarón.
Cinemateca Uruguaya
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La directora y el fotógrafo, Santiago Mazzarovich, revisan las imágenes registradas por el dron.
Cinemateca Uruguaya
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El fotógrafo Santiago Mazzarovich y la realizadora Lucrecia Martel.
Cinemateca Uruguaya
El fotógrafo uruguayo Santiago Mazzarovich registró visualmente a la cineasta frente al mural que la retrata, y también el entorno arquitectónico y patrimonial de la zona, en una iniciativa Impulsada por Cinemateca Uruguaya y respaldada por la Intendencia de Montevideo que tiene como objetivo la puesta en valor de este punto de la capital uruguaya a través de la confluencia entre el arte urbano, el patrimonio histórico y la cinematografía.