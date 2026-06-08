¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

El fotógrafo uruguayo Santiago Mazzarovich registró la escena con un dron en una iniciativa Impulsada por Cinemateca Uruguaya y la Intendencia de Montevideo

Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.

Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.

FOTO

Cinemateca Uruguaya
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

La aplaudida directora de cine argentina Lucrecia Martel visitó Montevideo con el fin de presentar su película, Nuestra tierra, en Cinemateca Uruguaya. La tarde del sábado 6 acompañó la proyección del filme con una charla en la que, junto al historiador y decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Udelar, Nicolás Duffau, conversaron sobre cómo nos vemos y nos pensamos ante la herencia colonialista en Argentina y Uruguay. Algo de lo que habla, precisamente, el primer largometraje documental de la directora, recién estrenado, también, en Netflix.

Lucrecia Martel 6
Lucrecia Martel en plena charla en Cinemateca Uruguaya a propósito de su película, Nuestra tierra.

Lucrecia Martel en plena charla en Cinemateca Uruguaya a propósito de su película, Nuestra tierra.

Leé además

Fotograma de Nuestra tierra, película de Lucrecia Martel.
Video
Cine

‘Nuestra tierra’, última película de Lucrecia Martel, llegó a Netflix

El tour de Martel (La ciénaga, La niña santa, Zama) por Montevideo tuvo otra parada clave en 18 de Julio y Yaguarón, donde solía estar la emblemática sala Cinemateca 18, donde todavía se luce el mural urbano que rinde homenaje a Martel junto a otras figuras históricas del cine: Federico Fellini, Alfred Hitchcock y Luis Buñuel. La obra, realizada por el colectivo artístico Licuado, recibió recientemente la declaración de interés departamental por parte de las autoridades de Montevideo.

Lucrecia Martel 2
Lucrecia Martel frente al mural de Colectivo Licuado, en 18 de Julio y Yaguarón.

Lucrecia Martel frente al mural de Colectivo Licuado, en 18 de Julio y Yaguarón.

Lucrecia Martel 5
La directora y el fotógrafo, Santiago Mazzarovich, revisan las imágenes registradas por el dron.

La directora y el fotógrafo, Santiago Mazzarovich, revisan las imágenes registradas por el dron.

Lucrecia Martel 3
El fotógrafo Santiago Mazzarovich y la realizadora Lucrecia Martel.

El fotógrafo Santiago Mazzarovich y la realizadora Lucrecia Martel.

El fotógrafo uruguayo Santiago Mazzarovich registró visualmente a la cineasta frente al mural que la retrata, y también el entorno arquitectónico y patrimonial de la zona, en una iniciativa Impulsada por Cinemateca Uruguaya y respaldada por la Intendencia de Montevideo que tiene como objetivo la puesta en valor de este punto de la capital uruguaya a través de la confluencia entre el arte urbano, el patrimonio histórico y la cinematografía.

Embed

Selección semanal
Tecnología

El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

Por José Frugoni
Caso Soledad Barrera

Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

Por Leonel García
Presidencia

Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

Gobierno

Oficialismo busca cerrar controversia por la camioneta de Orsi y líderes opositores cuidan la “institucionalidad”

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.
Video

La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

Por Redacción Galería
Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Por Magdalena Cabrera
Una jornada de chequeo visual de piel se abre al público en el Hospital de Clínicas

Una jornada de chequeo visual de piel se abre al público en el Hospital de Clínicas

Por Redacción Galería
La vida vegetal de la cual dependen los seres vivos, incluidos los humanos, se sustenta en el carbono.

Diez razones para estar agradecidos al carbono

Por Redacción Galería