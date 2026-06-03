Salvar el patrimonio: tras campaña de recolección de fondos, Arquidiócesis de Montevideo logra conservar cuatro vitrales centenarios

Conservar y dar nueva vida a cuatro vitrales de la capilla del antiguo Colegio Inmaculada Concepción (Hermanas Alemanas), ubicado en la calle Martín García, fue el objetivo de una campaña de recolección de fondos que meses atrás lanzó la arquidiócesis de Montevideo ante el cierre de la institución y el inminente arrendamiento o venta del predio.

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El Colegio Inmaculada Concepción fue fundado en 1884 por las Hermanas de la Caridad Cristiana, una congregación católica de origen alemán que llegó a Uruguay ese mismo año. Desde los inicios, se ubicó en la intersección de las calles Martín García y Marmarajá, donde también se encontraba el convento. Años después de su fundación, en 1902, inauguró su capilla. La institución, que al principio fue solo para mujeres y luego mixta, funcionó hasta 2022, cuando a raíz de la escasez de alumnos y las dificultades económicas que eso conlleva se vio obligada a cerrar sus puertas.

Ante esta realidad, las hermanas decidieron poner el predio a la venta o en alquiler y “desacralizar” la capilla, ya que probablemente quienes sean los próximos propietarios o inquilinos le asignen al espacio otra función o piensen en su demolición. Fue así que todo el mobiliario y las “obras valiosas” que había “se pusieron a disposición del obispo”, dijo a Galería la hermana María Angelina.

Entre esas obras valiosas se encuentran cuatro vitrales de unos siete metros de altura que en su momento fueron traídos de Alemania y que hoy tienen más de 100 años. También los altares y una imagen de La Piedad, de igual origen y época. En el proceso de desacralización, los altares fueron llevados a la parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Cayetano, ubicada en Comercio y Asilo, y La Piedad, a la parroquia Nuestra Señora del Sagrado Corazón, que se encuentra en Ellauri y Solano García. En tanto, la intención de la arquidiócesis es trasladar los vitrales al Santuario Nacional del Sagrado Corazón (Cerrito de la Victoria), localizado en la calle Bruno Méndez. Sin embargo, y por obvias razones, este trabajo no ha resultado hasta el momento tan sencillo.

Salvar un patrimonio

Aunque los vitrales no han sido declarados oficialmente patrimonio nacional, en diálogo con Galería, el cardenal y arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, resaltó el valor que las piezas tienen para el acervo nacional, no solo para el religioso. Por esta razón, desde el primer momento, le pareció oportuno salvarlos, más allá del trabajo que eso podría significar.

Con este propósito, la arquidiócesis consultó a diversos vitralistas, que dieron su opinión al respecto y confeccionaron presupuestos. Todos ellos coincidieron en que, al ser vitrales tan antiguos, su traslado no solo implica tomar todas las precauciones del caso, para que se haga de la manera más delicada posible, sino que además exige una tarea de conservación previa. Entre los presupuestos recibidos, el más accesible, y por el cual se decidió la arquidiócesis, fue el del vitralista Carlos Bolatti, que asciende a 13.500 dólares.

Así fue como, ante la imposibilidad de solventar el gasto por sí sola, la arquidiócesis lanzó a principios de año una campaña de recolección de fondos entre las exalumnas del colegio. “Ayudemos a salvar un patrimonio. Nuestro objetivo es retirarlos cuidadosamente para preservarlos y darles una nueva vida en la iglesia del Cerrito de la Victoria. Cada aporte suma para conservar esta obra de arte y parte de nuestra historia”, dice el folleto de difusión de la colecta.

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Origen: Alemania, 1910

Según se establece en el libro de crónicas del Colegio Inmaculada Concepción, a cuyos fragmentos tuvo acceso Galería, los cuatro vitrales y La Piedad datan de 1910. Ambas adquisiciones formaron parte de los festejos por el jubileo de plata de la fundación del colegio. “La capilla fue hermoseada con vitraux nuevos, en el lado derecho; su colocación se terminó el 19 de abril. (…) Además fue enriquecida nuestra capilla con la estatua de la Virgen Dolorosa (La Piedad), que se instaló en el atrio”.

Hasta el día de hoy, tanto los vitrales como la imagen de la Virgen llevan la firma de Mayer’sche Hofkunstanstahlt, un reconocido taller de arte religioso fundado en Alemania, en 1847, que todavía existe en Múnich. Dicha rúbrica da cuenta de la autenticidad y excelente calidad de las piezas en cuestión.

Los cuatro vitrales representan a distintos santos o momentos significativos de la vida de estos. De izquierda a derecha, teniendo en cuenta su ubicación actual en la capilla, el primero escenifica la aparición de la Virgen a San Estanislao, a quien le entrega el Niño Jesús; el segundo representa a Santa Ana con la Virgen niña y a Santa Rosa de Lima con el divino infante. El tercero muestra la primera comunión de San Luis Gonzaga y el cuarto, a Santa Elena con la cruz y a Santa Catalina con la rueda destrozada.

Conservación, traslado y nuevo desafío

Tras varios meses de recolección de fondos, a fines de mayo la arquidiócesis logró reunir el monto necesario para comenzar los trabajos a manos del vitralista Bolatti, quien luego de conseguir los permisos para colocar los andamios necesarios en el exterior de la capilla esta semana pudo comenzar con la tarea.

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Bolatti explicó a Galería que se trata de un trabajo que exige mucho cuidado y delicadeza. El primer paso del proceso es retirarlos de la pared, luego restaurarlos y finalmente colocarlos en un cajón acondicionado para poder hacer el traslado. El vitralista adelantó que para realizar las tareas de restauración deberá instalar parte de su taller en la capilla por varios días. Principalmente, su trabajo consistirá en reparar el plomo que une y sostiene los distintos vidrios, para que los vitrales tengan firmeza y no se desarmen. “Retirarlos es rápido, tomará una semana. Restaurarlos, colocarlos en cajones y trasladarlos puede tomar unos 10 días”, adelantó.

A su vez, en el lugar de los vitrales, la arquidiócesis colocará vidrios de forma de mantener el espacio cerrado y a salvo. No obstante, Sturla manifestó que el proceso no termina allí, sino que, una vez trasladados los vitrales al santuario del Cerrito de la Victoria, se presentará un nuevo desafío: su colocación en la parte más alta del templo.

“Para eso también se necesita plata, no solo para colocarlos, sino que como son vitrales tan grandes se deberá hacer una trabajo delicado de adaptación de cada uno de ellos, conservando sus figuras”, señaló. Por lo tanto, el cardenal no supo especificar para cuándo se podrán apreciar los vitrales en su nuevo destino. Más allá de eso, resaltó la belleza del santuario y la alegría de poder conservarlos allí. “Nuestro santuario está inspirado en el Sacré Coeur de París, el tema es que el nuestro no está del todo terminado pero, si lo estuviera, sería más lindo que el de París”, aseguró