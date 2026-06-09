La estrella de Hollywood Michael J. Fox cumple 65 años

Este martes 9 de junio el actor Michael J. Fox, nacido en Edmonton (Canadá), cumple 65 años, y lleva 36 conviviendo con el párkinson, más tiempo de lo que vivió sin él.

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El inolvidable Marty McFly, personaje protagónico de Volver al futuro, sigue siendo la imagen que retienen millones de fans de Michael J. Fox. La trilogía cinematográfica de Robert Zemeckis, estrenada entre los años 80 y 90, lo convirtió en uno de los referentes más importantes de Hollywood. Pero, cuando su carrera como actor estaba en su punto más alto, un temblor en los dedos de sus manos desembocó en uno de los diagnósticos más devastadores: la enfermedad de Parkinson.

El diagnóstico al que se enfrentó con apenas 29 años supuso para el actor uno de sus mayores desafíos, pero siguió trabajando, disfrutando de su carrera, e incluso se involucró de forma activa en trabajos sobre esta enfermedad. En 2022 recibió el Premio Humanitario Jean Hersholt, un Oscar honorífico que reconoce su impulso a la investigación sobre el párkinson a través de su fundación, que, hasta la fecha, destinó a esta causa más de 2.500 millones de dólares.

El diagnóstico de párkinson a los 29 años supuso para Michael J. Fox uno de sus mayores desafíos, pero siguió trabajando e impulsó la investigación sobre esta enfermedad.

Michael J. Fox nació y creció en Alberta (Canadá), pero pronto descubrió la pasión por la interpretación y se trasladó a Los Ángeles para desarrollar su carrera. Tras sus primeros pasos en cine, con papeles secundarios, su gran oportunidad llegó con la serie cómica Family Ties, creada por Gary David Goldberg en 1985 y emitida por la NBC durante siete temporadas. El personaje del joven de ideología republicana Alex P. Keaton, que convive con sus padres progresistas y exhippies, estaba destinado a Matthew Broderick, que, por problemas de agenda, no lo pudo aceptar. Así llegó la oferta a manos de Fox.

Su brillante actuación lo convirtió en el protagonista indiscutible de la serie, y le valió tres premios Emmy consecutivos —en 1986, 1987 y 1988— como Mejor actor principal en una serie de comedia. También obtuvo por ese trabajo su primer Globo de Oro en 1989 como Mejor actor en comedia televisiva.

Al éxito arrollador de Michael J. Fox se sumaron las cifras de audiencia de la serie, que acabó convirtiéndose en un fenómeno nacional. Fue una de las series más vistas en Estados Unidos a mitad de los años 80 y una época dorada para el actor. No solo por su éxito profesional, sino también porque conoció a su futura esposa, la actriz Tracy Pollan, que también trabajaba en Family Ties interpretando a Ellen Reed, la novia de su personaje. Se casaron en la vida real en 1988, tuvieron cuatro hijos y, desde entonces, siguen juntos.

Tracy Pollan_Michael J Fox_1 Imagen de archivo de Michael J. Fox y su esposa Tracy Pollan. EFE

El año 1985 traería para Michael J. Fox un éxito paralelo en el cine. Robert Zemeckis lo fichó para la película que escribió junto con Bob Gale, con producción ejecutiva de Steven Spielberg: Volver al futuro.

Las aventuras del joven Marty McFly, que viaja accidentalmente al pasado y consigue recomponer sus desastres con la ayuda del excéntrico doctor Emmett Brown, terminaron de lanzar la carrera de Fox. La película se convirtió en la más taquillera de 1985, fue nominada a los Globos de Oro y a los Premios Oscar, y obtuvo uno de estos últimos a Mejor edición. Michael J. Fox fue nominado a los Globos de Oro como Mejor actor de comedia y se convirtió, junto con Christopher Lloyd, en uno de los rostros icónicos del cine de los años 80.

El enorme impacto de la película la convirtió en saga, dando lugar a Volver al futuro II en 1989 y Volver al futuro III en 1990, ambas dirigidas también por Zemeckis. Aunque estas secuelas no alcanzaron la repercusión de la primera entrega, la trilogía en su conjunto sigue considerándose un fenómeno global y una de las sagas más queridas del cine.

El punto de inflexión

Michael J. Fox no paró de trabajar durante décadas, tanto en cine como en televisión, donde destacó en la serie cómica Spin City, que se emitió de 1996 al 2002 por la cadena televisiva estadounidense ABC. Creada por Gary David Goldberg y Bill Lawrence, contaba los enredos en el ayuntamiento de Nueva York, donde Mike Flaherty, teniente alcalde interpretado por Fox, debía proteger al alcalde de sus adversarios políticos y de sí mismo, por su tendencia a hacer el ridículo.

La serie tuvo un gran éxito en sus primeras cuatro temporadas y Michael J. Fox fue reconocido con un premio Emmy a Mejor actor en serie de comedia en 2000 y el Globo de Oro en la misma categoría durante tres años consecutivos, de 1998 a 2000.

Fue en el desarrollo de esta serie cuando el actor anunció públicamente su enfermedad. Era el año 1998 y siguió trabajando hasta el 2000, cuando los síntomas le impidieron continuar. Tomó el relevo de su papel en Spin City el actor Charlie Sheen y, posteriormente, la serie se dio por finalizada en 2002 tras un declive de la audiencia.

Volver al futuro Michael J. Fox y Christopher Lloyd en Volver al futuro. Cine Universitario del Uruguay

Michael J. Fox transitó una etapa de alcoholismo de la que habló públicamente en más de una ocasión, agradeciendo a su familia y, en especial, a su esposa por el apoyo incondicional recibido. Tras recuperarse, siguió adelante con proyectos que le permitieron mantenerse activo. “No podía elegir si tenía párkinson o no, lo que sí podía decidir era cómo afrontarlo”, resumió el actor.

En la primera década de los años 2000, la actividad profesional del actor no frenó. A los proyectos, tanto en cine como en televisión, se unió la creación de su fundación, que promueve y financia la investigación del párkinson, y la publicación de varios libros autobiográficos inspiradores.

Hasta 2022, cuando anunció su retirada como actor, Michael J. Fox no solo trabajó, sino que incluso aprovechó su condición física para determinados papeles. Fue el caso del personaje que interpretó en The Good Wife (2009-2016), creada por Robert y Michelle King: el del abogado Louis Canning, que padece un desorden neurológico. También actuó en la serie Rescue Me (2004-2011), sobre los bomberos de Nueva York, donde apareció como estrella invitada con un personaje alcohólico, amargado y en silla de ruedas. Este último trabajo le valió el premio Emmy al Mejor actor invitado en una serie dramática en 2009.

En 2023 se estrenó el documental Still: A Michael J. Fox Movie. Dirigido por Davis Guggenheim, el filme repasa la vida extraordinaria de este actor que supo hacer de una enfermedad degenerativa una oportunidad. “El párkinson no define quién soy, es solo una parte de mi vida”; “es una mierda, lo odio, pero no me derrotó”, son algunas de sus frases más célebres sobre su manera de vivir la enfermedad.

En la actualidad, Michael J. Fox sigue trabajando al frente de su fundación, con la que financió la investigación del párkinson con más de 2.500 millones de dólares, y obtuvo resultados tan importantes como el descubrimiento, en 2023, del biomarcador alpha-sinucleína, un hito científico que permite el diagnóstico temprano de la enfermedad. Ese fue, quizás, el reconocimiento más importante que pudo alcanzar esta estrella internacional.

A partir de EFE