Camino del Sol: encuentro artístico al atardecer en Punta Ballena

La experiencia fue impulsada por la artista Agó Páez Vilaró, junto con el Ministerio de Turismo y Vida Nueva Uruguay

Juana Boix y Rocío Montañés.

Juana Boix y Rocío Montañés.

FOTO

Valentina Weikert
Director general del MEC Carlos Varela, Agó Páez y subsecretaria del Ministerio de Turismo Ana Caram.

Director general del MEC Carlos Varela, Agó Páez y subsecretaria del Ministerio de Turismo Ana Caram. 

FOTO

Valentina Weikert
Sofía Mansor y Sol Gioria Mansor.

Sofía Mansor y Sol Gioria Mansor. 

FOTO

Valentina Weikert
Gonzalo Rivero.

Gonzalo Rivero.

FOTO

Valentina Weikert
Juana Rivero.

Juana Rivero.

FOTO

Valentina Weikert
Alina Pérez.

Alina Pérez.

FOTO

Valentina Weikert
Antonella Febles, Fernando y Maite Ambrosio y Ximena Febles.

Antonella Febles, Fernando y Maite Ambrosio y Ximena Febles.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Cuando el sol empezó a caer, decenas de niños y sus familias vivieron un atardecer distinto, atravesado por el arte, el juego y el encuentro. La invitación fue a recorrer el Camino del Sol, una experiencia impulsada por la artista Agó Páez Vilaró, junto con el Ministerio de Turismo y Vida Nueva Uruguay.

El 23 de enero, sobre el lomo de Punta Ballena y junto a las emblemáticas banderas de Casapueblo, los esperaba una escena inesperada: un ómnibus pintado de colores vibrantes se recortaba frente al paisaje. No era un transporte cualquiera, sino un atelier móvil. Dentro del denominado Bondi Art, los niños encontraron un espacio pensado especialmente para ellos, donde pudieron sentarse, crear y pintar sus propias obras, conectándose libremente con su creatividad.

Sílvia Pérez Cruz.
Destacados

Kevin Johansen y Sílvia Pérez Cruz en Punta Ballena
Yoga en el Octogono de Agó.
Modo zen

Yoga en verano: cuatro espacios para bajar un cambio en el este

Por Katherine Kilian
La prioridad es que Charly disfrute; que coma tranquilo, que tenga días amables, que pueda reencontrarse con sus amigos, sin más.
Avistamiento de rockstar

Charly García en Punta Ballena: una visita íntima, un homenaje inesperado y la emoción de volver a verlo

Por Milene Breito Pistón

Mientras tanto, afuera, el entorno hacía su parte. Las familias se sacaban fotos junto a las obras terminadas, compartían el momento y disfrutaban de la vista privilegiada que ofrece este paisaje natural desde lo alto, coronado por un atardecer de verano inolvidable.

La jornada comenzó a las 18 horas y contó con la presencia de la subsecretaria de Turismo, Ana Caram, y otras autoridades del ministerio, en lo que fue un encuentro abierto, artístico y profundamente simbólico. Pero la gran protagonista fue Agó Páez, impulsora de este movimiento que ya lleva cinco años de camino. Su deseo de llegar a todas las escuelas rurales del Uruguay nunca se detuvo, por eso compró este ómnibus y lo transformó en un taller itinerante, experiencia que define como “llegar como un circo a distintos lugares para que todos los niños puedan conectarse con el arte”.

Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y transformándose hasta convertirse en una iniciativa con alta demanda: hoy el Bondi Art es convocado desde distintos puntos del país para seguir sembrando creatividad.

“Si logramos que los niños conecten con su creatividad, es un regalo que les damos para toda la vida. Hoy todo nos lleva hacia afuera, pero esto nos lleva hacia adentro”, concluyó Agó Páez, sintetizando el espíritu de una jornada en la que el arte fue puente, refugio y celebración.

Antártida

Lazo pedirá al presidente del Instituto Antártico Uruguayo que renuncie al cargo de asesor de Sanidad de Defensa

Por Nicolás Delgado
Cardama

Antes de enviar el borrador de la garantía de EuroCommerce, Cardama presentó uno casi idéntico de un banco camerunés

Por Guillermo Draper
Viaje oficial

Estados Unidos sigue “de cerca” y con preocupación visita oficial del gobierno uruguayo a China

Por Redacción Búsqueda
Viaje oficial

Más de 30 funcionarios y jerarcas viajan a China

Por Santiago Sánchez

En su debut en alta costura, Matthieu Blazy logró que en Chanel convivieran el tweed con materiales ligeros, como gasas y transparencias.

Bordados, flores y ligereza: las claves de la Semana de la Alta Costura en París

Por Redacción Galería
Williem Dafoe posa para Galería.
Video

Willem Dafoe: “Actuar no tiene que ver con emociones, tiene que ver con acciones”

Por Federica Chiarino Vanrell
Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Portugal impulsa el primer santuario de elefantes de gran escala en Europa

Por Redacción Galería
Para los niños, la biopiscina es una de las grandes atracciones de Portal Bosque.

Portal Bosque, un club familiar en La Barra que une cultura, educación y gastronomía

Por María Inés Fiordelmondo Blaires