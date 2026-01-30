Camino del Sol: encuentro artístico al atardecer en Punta Ballena

La experiencia fue impulsada por la artista Agó Páez Vilaró, junto con el Ministerio de Turismo y Vida Nueva Uruguay

Cuando el sol empezó a caer, decenas de niños y sus familias vivieron un atardecer distinto, atravesado por el arte, el juego y el encuentro. La invitación fue a recorrer el Camino del Sol, una experiencia impulsada por la artista Agó Páez Vilaró, junto con el Ministerio de Turismo y Vida Nueva Uruguay.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

El 23 de enero, sobre el lomo de Punta Ballena y junto a las emblemáticas banderas de Casapueblo, los esperaba una escena inesperada: un ómnibus pintado de colores vibrantes se recortaba frente al paisaje. No era un transporte cualquiera, sino un atelier móvil. Dentro del denominado Bondi Art, los niños encontraron un espacio pensado especialmente para ellos, donde pudieron sentarse, crear y pintar sus propias obras, conectándose libremente con su creatividad.

Mientras tanto, afuera, el entorno hacía su parte. Las familias se sacaban fotos junto a las obras terminadas, compartían el momento y disfrutaban de la vista privilegiada que ofrece este paisaje natural desde lo alto, coronado por un atardecer de verano inolvidable.

La jornada comenzó a las 18 horas y contó con la presencia de la subsecretaria de Turismo, Ana Caram, y otras autoridades del ministerio, en lo que fue un encuentro abierto, artístico y profundamente simbólico. Pero la gran protagonista fue Agó Páez, impulsora de este movimiento que ya lleva cinco años de camino. Su deseo de llegar a todas las escuelas rurales del Uruguay nunca se detuvo, por eso compró este ómnibus y lo transformó en un taller itinerante, experiencia que define como “llegar como un circo a distintos lugares para que todos los niños puedan conectarse con el arte”.

Con el tiempo, el proyecto fue creciendo y transformándose hasta convertirse en una iniciativa con alta demanda: hoy el Bondi Art es convocado desde distintos puntos del país para seguir sembrando creatividad.