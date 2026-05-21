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Chevrolet impulsa la conectividad con OnStar

En la torre 2 del WTC Free Zone, se realizó el OnStar Connectivity Summit

Director de Productos y Servicios OnStar Jaime Gil, gerente para América Latina&nbsp;OnStar Gustavo Garrastazu, responsable para Argentina, Paraguay y Uruguay&nbsp;OnStar Ana Rubini, gerente de General Motors Uruguay Claudio D’Agostini y&nbsp;gerente de Comunicación de General Motors Uruguay Bernardo García.&nbsp;

Director de Productos y Servicios OnStar Jaime Gil, gerente para América Latina OnStar Gustavo Garrastazu, responsable para Argentina, Paraguay y Uruguay OnStar Ana Rubini, gerente de General Motors Uruguay Claudio D’Agostini y gerente de Comunicación de General Motors Uruguay Bernardo García. 

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Mauricio Rodríguez
Ana Laura James y Lucas Troisi.

Ana Laura James y Lucas Troisi.

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Mauricio Rodríguez
Rafael Farina, Fabricio Baffico, Lorena Melo y Magdalena Pereira.&nbsp;

Rafael Farina, Fabricio Baffico, Lorena Melo y Magdalena Pereira. 

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Mónica Casal y María José Müller.&nbsp;

Mónica Casal y María José Müller. 

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Mauricio Rodríguez
Luis Pablo Peluso y Fernando Bentancor.&nbsp;

Luis Pablo Peluso y Fernando Bentancor. 

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Mauricio Rodríguez

El OnStar Connectivity Summit se realizó durante la mañana del jueves 14 en el piso 22 de la torre 2 del WTC Free Zone. Autoridades de General Motors y de OnStar, representantes de concesionarios y periodistas se reunieron para compartir las novedades de este sistema exclusivo de tecnología y conectividad integrado en los vehículos Chevrolet.

Este encuentro, además, sirvió de excusa­ para celebrar los seis años de la plataforma en Uruguay para los clientes Chevrolet, que ofrece asistencia 24 horas los 365 días del año para centrarse en la seguridad ante emergencias, la recuperación ante robos y la conectividad a bordo.

Durante la charla también comunicaron un cambio en el catálogo de productos y planes, que se suma a las herramientas con las que Chevrolet ha logrado fidelizar a sus clientes. Con OnStar es posible tener el control del vehículo (encendido del motor, climatización, bloqueo y desbloqueo de puertas, bocina y contacto con un asesor OnStar) en la palma de la mano, una propuesta que ha marcado la diferencia para la marca.

En este marco, se puso en práctica el nuevo Plan Connect, que ofrece ocho años de servicio con costo bonificado. Además, autoridades de la marca anunciaron que la aplicación myChevrolet se incorpora como un nuevo canal de compras y servicios, desde donde también será posible renovar los planes OnStar.

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