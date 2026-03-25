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Donde todo empieza: proveedores de McDonald's se reunieron en VerdeAgua Hidroponia

El equipo de VerdeAgua mostró cómo funciona el sistema de hidroponía y explicó el trabajo que vienen desarrollando con Arcos Dorados

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Coordinadora de Calidad de Arcos Dorados Uruguay Laura Souto, CEO y fundador de VerdeAgua Hidroponia Sebastián Figuerón y gerenta de Supply Chain de Arcos Dorados Uruguay Sofía Traverso.

Coordinadora de Calidad de Arcos Dorados Uruguay Laura Souto, CEO y fundador de VerdeAgua Hidroponia Sebastián Figuerón y gerenta de Supply Chain de Arcos Dorados Uruguay Sofía Traverso.

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Mauricio Rodríguez
De Arcos Dorados Uruguay: analista de Supply Chain Luis Pedro Aramendia, analista Liliana Abreu, jefa de Comunicaciones Paula Espasandín y jefe de Entretenimiento Diego Pereyra.

De Arcos Dorados Uruguay: analista de Supply Chain Luis Pedro Aramendia, analista Liliana Abreu, jefa de Comunicaciones Paula Espasandín y jefe de Entretenimiento Diego Pereyra.

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Mauricio Rodríguez
Marcelo Pérez y Sebastián Traverso.

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Mauricio Rodríguez
Deborah Riero y Andrés Juani.

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Mauricio Rodríguez
Ángela Miranda, Alejandro Amuedo e Isabel Mallada.

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Mauricio Rodríguez
Ignacio Pérez y Victoria Rodríguez.

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Gastón De Armas
Javier Giay, Santiago Moure, Fernanda Zunino y Diego Giay.

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Adrián Echeverriaga
Inés Otegui y Cecilia Fillat.

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Mauricio Rodríguez
Valeria Méndez, Angelina Norte y Eliana Paiva.

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Mauricio Rodríguez
Sheila Giacaman y Cecilia Acosta.

Sheila Giacaman y Cecilia Acosta.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

En Melilla, lejos del ritmo de la ciudad, Arcos Dorados reunió a proveedores locales de McDonald’s en VerdeAgua­ Hidroponia, una de las empresas que forma parte de su red, el miércoles 18. La jornada tuvo un primer tramo más formal y otro, ya en movimiento, que permitió ver de cerca parte del proceso productivo.

Representantes de 17 compañías participaron de presentaciones centradas en calidad, auditorías, aspectos financieros e innovación. Fue una instancia de puesta en común, con foco en cómo se trabaja hacia adentro de la cadena y en los estándares que sostienen la operación.

Después, la actividad se trasladó a los invernáculos. Ahí, entre hileras de hojas verdes, el equipo de VerdeAgua mostró cómo funciona el sistema de hidroponía y explicó el trabajo que vienen desarrollando con Arcos Dorados para alcanzar determinados niveles de calidad. La recorrida permitió entender, en concreto, de dónde sale la lechuga que llega a los restaurantes.

También hubo espacio para contar el origen de la empresa y cómo fue creciendo en vínculo con la marca, en un intercambio más relajado, mientras avanzaba el recorrido. Al cierre, varios se llevaron una planta de lechuga y el encuentro continuó con un almuerzo compartido.

La jornada funcionó también como un punto de encuentro entre quienes forman parte de la cadena, con espacio para intercambiar y ponerles cara a procesos que muchas veces se ven de lejos

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