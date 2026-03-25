Donde todo empieza: proveedores de McDonald's se reunieron en VerdeAgua Hidroponia

En Melilla, lejos del ritmo de la ciudad, Arcos Dorados reunió a proveedores locales de McDonald’s en VerdeAgua Hidroponia, una de las empresas que forma parte de su red, el miércoles 18. La jornada tuvo un primer tramo más formal y otro, ya en movimiento, que permitió ver de cerca parte del proceso productivo.
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Representantes de 17 compañías participaron de presentaciones centradas en calidad, auditorías, aspectos financieros e innovación. Fue una instancia de puesta en común, con foco en cómo se trabaja hacia adentro de la cadena y en los estándares que sostienen la operación.
Después, la actividad se trasladó a los invernáculos. Ahí, entre hileras de hojas verdes, el equipo de VerdeAgua mostró cómo funciona el sistema de hidroponía y explicó el trabajo que vienen desarrollando con Arcos Dorados para alcanzar determinados niveles de calidad. La recorrida permitió entender, en concreto, de dónde sale la lechuga que llega a los restaurantes.
También hubo espacio para contar el origen de la empresa y cómo fue creciendo en vínculo con la marca, en un intercambio más relajado, mientras avanzaba el recorrido. Al cierre, varios se llevaron una planta de lechuga y el encuentro continuó con un almuerzo compartido.
La jornada funcionó también como un punto de encuentro entre quienes forman parte de la cadena, con espacio para intercambiar y ponerles cara a procesos que muchas veces se ven de lejos