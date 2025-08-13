¡Hola !

El Banco República presentó una nueva solución de cobros para comercios

Es una herramienta que permite transformar cualquier celular Android con tecnología NFC en un POS

Gerente general de República Microfinanzas Martín Dibarboure y gerenta general del BROU Mariela Espino con los directores del BROU Adriana Rodríguez e Ignacio Fessler

Gerente general de República Microfinanzas Martín Dibarboure y gerenta general del BROU Mariela Espino con los directores del BROU Adriana Rodríguez e Ignacio Fessler

FOTO

Valentina Weikert
Presidente de la República Yamandú Orsi y presidente del BROU Álvaro García

Presidente de la República Yamandú Orsi y presidente del BROU Álvaro García

FOTO

Valentina Weikert
Secretario general del BROU Roberto Borrelli, director del BROU Leandro Francolino, ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone y presidente de CEDU Alfredo Freitas

Secretario general del BROU Roberto Borrelli, director del BROU Leandro Francolino, ministro de Economía y Finanzas Gabriel Oddone y presidente de CEDU Alfredo Freitas

FOTO

Valentina Weikert
Director del BROU Martín Fernández con Viviana Molinari y Juan Llosa

Director del BROU Martín Fernández con Viviana Molinari y Juan Llosa

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

En la Casa Central del Banco República (BROU), el martes 6 se presentó BROU a Mano Comercios, una herramienta que permite transformar cualquier celular Android con tecnología NFC en un POS. Esta nueva funcionalidad, que está dirigida a profesionales, emprendedores, mipymes y comercios en general, permite cobrar con tarjetas de débito, crédito (Visa y Mastercard) y también mediante código QR (Toke), sin necesidad de dispositivos físicos ni costos adicionales, más allá del arancel.

Los pagos se acreditan de forma inmediata en el caso de Toke y en 24 horas hábiles para el resto de las tarjetas, directamente en la cuenta BROU del comercio. Esta solución busca ampliar el acceso a herramientas de cobro digitales, ágiles, económicas e inclusivas, y refuerza el compromiso del banco con la inclusión financiera y el apoyo al desarrollo comercial.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

La presentación contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros, subsecretarios, autoridades del BROU —como su presidente, Álvaro García, y la gerenta general, Mariela Espino—, además de representantes de cámaras empresariales y socios estratégicos del banco. Al cierre, los invitados compartieron un cóctel en el edificio patrimonial de la institución, declarado Monumento Histórico Nacional.

