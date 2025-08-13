El Banco República presentó una nueva solución de cobros para comercios

En la Casa Central del Banco República (BROU), el martes 6 se presentó BROU a Mano Comercios, una herramienta que permite transformar cualquier celular Android con tecnología NFC en un POS. Esta nueva funcionalidad, que está dirigida a profesionales, emprendedores, mipymes y comercios en general, permite cobrar con tarjetas de débito, crédito (Visa y Mastercard) y también mediante código QR (Toke), sin necesidad de dispositivos físicos ni costos adicionales, más allá del arancel.
Los pagos se acreditan de forma inmediata en el caso de Toke y en 24 horas hábiles para el resto de las tarjetas, directamente en la cuenta BROU del comercio. Esta solución busca ampliar el acceso a herramientas de cobro digitales, ágiles, económicas e inclusivas, y refuerza el compromiso del banco con la inclusión financiera y el apoyo al desarrollo comercial.
La presentación contó con la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, ministros, subsecretarios, autoridades del BROU —como su presidente, Álvaro García, y la gerenta general, Mariela Espino—, además de representantes de cámaras empresariales y socios estratégicos del banco. Al cierre, los invitados compartieron un cóctel en el edificio patrimonial de la institución, declarado Monumento Histórico Nacional.