“Tarjetas corporativas prepagas” en lugar de cuentas bancarias como “caja chica” del Estado
En 2025, la unidad ejecutora del Ministerio de Economía responsable del pago de las obligaciones del Presupuesto Nacional siguió reduciendo la cantidad de cuentas activas y cerrando las que operaban de manera descentralizada
Sede del Ministerio de Economía, donde tiene sus oficinas la Tesorería General de la Nación.
Durante el año pasado se concretaron “avances significativos” en la modernización de la gestión financiera pública y la centralización de fondos en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), consigna la Memoria Anual del Poder Ejecutivo, divulgada la semana pasada, en el apartado referido a la Tesorería General de la Nación (TGN).
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El modelo de CUT supone una estructura unificada de las cuentas bancarias —una o varias interrelacionadas— del Tesoro Nacional que facilita la consolidación y la utilización óptima de los recursos de efectivo del gobierno, tanto para las transacciones de ingresos como de pagos.
En relación con la CUT, el documento del Poder Ejecutivo detalla que en 2025 se logró reducir la cantidad de cuentas activas y cerrar aquellas que operaban fuera del esquema centralizado.
Paralelamente, agrega, se iniciaron gestiones con el Banco República y la Contaduría General de la Nación para “evaluar la incorporación de tarjetas corporativas prepagas como alternativa a las cuentas bancarias utilizadas como caja chica”.
A su vez, en el marco del nuevo procedimiento de pagos directos desde el Banco Central a proveedores, se “profundizó la eliminación de cuentas destinadas a la ejecución de préstamos y donaciones internacionales; no se abrieron nuevas cuentas de este tipo y se concretó el cierre de ocho.
Adriana Arosteguiberry, actual contadora general de la Nación, historió en 2013 —cuando estaba al frente de la TGN— que la implementación de la CUT se dio a fines de la década de 1990. En una presentación técnica, señaló que entre 2001 y 2010 hubo una “proliferación de cuentas bancarias oficiales”, cuando se abrieron más de 900; eso tenía como impacto el mantenimiento de saldos “ociosos” y “necesidades de financiamiento no resuelto”; un aumento de los costos de gestión de las cuentas originados en numerosas transacciones descentralizadas, en chequeras, etcétera; y dificultades para realizar el proceso de rendición de cuentas.
A partir del 2011 se tendió a un “fortalecimiento” de la CUT, según Arosteguiberry.