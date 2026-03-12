  • Cotizaciones
    “Tarjetas corporativas prepagas” en lugar de cuentas bancarias como “caja chica” del Estado

    En 2025, la unidad ejecutora del Ministerio de Economía responsable del pago de las obligaciones del Presupuesto Nacional siguió reduciendo la cantidad de cuentas activas y cerrando las que operaban de manera descentralizada

    Sede del Ministerio de Economía, donde tiene sus oficinas la Tesorería General de la Nación.

    Sede del Ministerio de Economía, donde tiene sus oficinas la Tesorería General de la Nación.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Durante el año pasado se concretaron “avances significativos” en la modernización de la gestión financiera pública y la centralización de fondos en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), consigna la Memoria Anual del Poder Ejecutivo, divulgada la semana pasada, en el apartado referido a la Tesorería General de la Nación (TGN).

    El modelo de CUT supone una estructura unificada de las cuentas bancarias —una o varias interrelacionadas— del Tesoro Nacional que facilita la consolidación y la utilización óptima de los recursos de efectivo del gobierno, tanto para las transacciones de ingresos como de pagos.

