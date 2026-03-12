“Tarjetas corporativas prepagas” en lugar de cuentas bancarias como “caja chica” del Estado

En 2025, la unidad ejecutora del Ministerio de Economía responsable del pago de las obligaciones del Presupuesto Nacional siguió reduciendo la cantidad de cuentas activas y cerrando las que operaban de manera descentralizada

Sede del Ministerio de Economía, donde tiene sus oficinas la Tesorería General de la Nación.

Durante el año pasado se concretaron “avances significativos” en la modernización de la gestión financiera pública y la centralización de fondos en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), consigna la Memoria Anual del Poder Ejecutivo, divulgada la semana pasada, en el apartado referido a la Tesorería General de la Nación (TGN).

El modelo de CUT supone una estructura unificada de las cuentas bancarias —una o varias interrelacionadas— del Tesoro Nacional que facilita la consolidación y la utilización óptima de los recursos de efectivo del gobierno, tanto para las transacciones de ingresos como de pagos.

En relación con la CUT, el documento del Poder Ejecutivo detalla que en 2025 se logró reducir la cantidad de cuentas activas y cerrar aquellas que operaban fuera del esquema centralizado.

Paralelamente, agrega, se iniciaron gestiones con el Banco República y la Contaduría General de la Nación para “evaluar la incorporación de tarjetas corporativas prepagas como alternativa a las cuentas bancarias utilizadas como caja chica”.

A su vez, en el marco del nuevo procedimiento de pagos directos desde el Banco Central a proveedores, se “profundizó la eliminación de cuentas destinadas a la ejecución de préstamos y donaciones internacionales; no se abrieron nuevas cuentas de este tipo y se concretó el cierre de ocho.