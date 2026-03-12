  • Cotizaciones
    jueves 12 de marzo de 2026

    Fiscalía citará a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca, por la causa de la estafa en el Fosvoc

    La dirigente es indagada en la investigación que probó maniobras de desvío de más de US$ 1,2 millones en el Fondo de Vivienda de la Construcción y consiguió ocho condenas

    Secretaria de Finanzas del Sunca, Laura Alberti.

    Secretaria de Finanzas del Sunca, Laura Alberti.

    FOTO

    MAURICIO ZINA / ADHOCFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno avanza en la investigación sobre maniobras de estafa en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). La denuncia fue presentada en enero de 2025 por la directiva del fondo, compuesta por dos representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y dos de las cámaras empresariales del sector.

    Hasta ahora la investigación probó maniobras de desvío de dinero del Fosvoc a particulares por más de US$ 1,2 millones. Por ellas fueron condenadas ocho personas, cinco estaban vinculadas al Sunca. Uno de los condenados fue Bruno Bertolio, que presidía la directiva del Fosvoc en 2024 e integraba la dirección nacional del sindicato.

    Leé además

    Bruno Bertolio (a la derecha), expresidente del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción, durante una movilización del Sunca en 2022.
    Construcción

    Investigación del Fondo de Vivienda de la Construcción probó un “círculo delictivo” y logró penas, pero no una “reparación”

    Por Martín Mocoroa
    Javier Díaz, secretario general del Sunca, durante el XIX Congreso del sindicato.
    Sindicalismo

    La corriente opositora del Sunca califica los desvíos de dinero del Fosvoc como “la peor maniobra de robo y corrupción en la historia del movimiento sindical”

    Por Redacción Búsqueda

    Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a Búsqueda que la fiscalía citará a declarar en las próximas semanas a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca. Hasta hace algunos meses, la dirigente también se desempeñaba como secretaria de Finanzas del Partido Comunista.

    Una hipótesis de trabajo de la fiscalía es que con parte del dinero desviado del Fosvoc se financiaban actividades del Sunca y el Partido Comunista. En la última audiencia de formalización por el caso, el 15 de diciembre, la fiscal Gabriela Gómez —una de las principales investigadoras— planteó: “En lo que respecta al destino final (del dinero), como ya lo hemos señalado en alguna audiencia anterior, y se encuentra siendo aún investigado por esta fiscalía, tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca”.

    El 11 de junio, al declarar ante la fiscalía, Bertolio dijo que, si bien le llegaba a su cuenta dinero de personas que recibían transferencias irregulares del Fosvoc, también existían salidas de dinero permanentes de su cuenta. Según su testimonio, esas operaciones se hacían por “orden política”. Y ante la pregunta de quién le daba esa orden, respondió: “Laura Alberti me daba la orden. Laura Alberti era la secretaria de Finanzas del Sunca y yo era el secretario de Finanzas del departamento”.

    Alberti ya fue citada a declarar por la fiscalía en abril de 2025. Autoridades del Sunca y del Partido Comunista han negado reiteradas veces que recibieran dinero del Fosvoc.

    Pese a que es indagada en la investigación de la fiscalía, Alberti ocupa el segundo lugar de la lista 658, vinculada al Partido Comunista, para las próximas elecciones del Sunca.

