Fiscalía citará a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca, por la causa de la estafa en el Fosvoc

La dirigente es indagada en la investigación que probó maniobras de desvío de más de US$ 1,2 millones en el Fondo de Vivienda de la Construcción y consiguió ocho condenas

La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno avanza en la investigación sobre maniobras de estafa en el Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc). La denuncia fue presentada en enero de 2025 por la directiva del fondo, compuesta por dos representantes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y dos de las cámaras empresariales del sector.

Hasta ahora la investigación probó maniobras de desvío de dinero del Fosvoc a particulares por más de US$ 1,2 millones. Por ellas fueron condenadas ocho personas, cinco estaban vinculadas al Sunca. Uno de los condenados fue Bruno Bertolio, que presidía la directiva del Fosvoc en 2024 e integraba la dirección nacional del sindicato.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron a Búsqueda que la fiscalía citará a declarar en las próximas semanas a Laura Alberti, secretaria de Finanzas del Sunca. Hasta hace algunos meses, la dirigente también se desempeñaba como secretaria de Finanzas del Partido Comunista.

Una hipótesis de trabajo de la fiscalía es que con parte del dinero desviado del Fosvoc se financiaban actividades del Sunca y el Partido Comunista. En la última audiencia de formalización por el caso, el 15 de diciembre, la fiscal Gabriela Gómez —una de las principales investigadoras— planteó: “En lo que respecta al destino final (del dinero), como ya lo hemos señalado en alguna audiencia anterior, y se encuentra siendo aún investigado por esta fiscalía, tendría como finalidad la financiación de campañas políticas vinculadas al Partido Comunista o al propio Sunca”.

El 11 de junio, al declarar ante la fiscalía, Bertolio dijo que, si bien le llegaba a su cuenta dinero de personas que recibían transferencias irregulares del Fosvoc, también existían salidas de dinero permanentes de su cuenta. Según su testimonio, esas operaciones se hacían por “orden política”. Y ante la pregunta de quién le daba esa orden, respondió: “Laura Alberti me daba la orden. Laura Alberti era la secretaria de Finanzas del Sunca y yo era el secretario de Finanzas del departamento”.