Uruguay no fue invitado por Estados Unidos a una nueva coalición contra el narcotráfico liderada por Trump

Cuando todas las miradas estaban puestas en Medio Oriente por la guerra con Irán, Estados Unidos aprovechó el fin de semana para avanzar en otro frente estratégico: profundizar sus lazos militares con Latinoamérica mediante el lanzamiento de una iniciativa para combatir a los grupos internacionales de narcotráfico, sobre la cual Donald Trump adelantó que usará “todos los recursos necesarios y las herramientas legales disponibles”.

Desde el jueves 5, el gobierno de Estados Unidos recibió a representantes de 17 países de la región en dos eventos separados realizados en el estado de Florida, ambos centrados en el mismo objetivo: firmar acuerdos para integrar a esas naciones en una coalición internacional. Según confirmó Búsqueda tras consultar a los ministerios de Defensa Nacional, Interior y Relaciones Exteriores, Uruguay no fue invitado a ninguno de los encuentros.

En primer lugar, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, encabezó la primera Conferencia contra los Cárteles de las Américas, organizada en Doral, sede del Comando Sur (Southcom), la rama militar encargada de supervisar las operaciones estadounidenses en Latinoamérica y el Caribe. La reunión culminó con la firma de un documento destinado a ampliar la cooperación multilateral y bilateral en seguridad, con esfuerzos integrales en seguridad fronteriza, lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, y protección de infraestructuras críticas.

Hegseth comparó la estrategia de seguridad de Trump en Latinoamérica con la doctrina Monroe de 1823 , en la que el entonces presidente norteamericano James Monroe declaró que el hemisferio occidental quedaba fuera del alcance de nuevos intentos de colonización por parte de las naciones europeas, y que cualquier interferencia de esas potencias sería considerada un acto hostil contra Estados Unidos. “Hoy, unos 200 años después, seguimos maravillándonos ante la sabiduría de esa declaración. Nosotros, al igual que ustedes, queremos fronteras y territorios soberanos seguros; queremos acceso sin restricciones a territorios clave y al comercio para que nuestras naciones puedan industrializarse; y queremos impedir que potencias externas amenacen nuestra paz e independencia en nuestro vecindario compartido”, dijo Hegseth.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en la Conferencia contra los Cárteles de las Américas en Doral, Florida.

Agência Brasil, la agencia pública de noticias del gobierno de Brasil, publicó un artículo sobre el encuentro que señala que ni Brasil ni México participaron, y que ambos gobiernos consideran que la lucha contra los cárteles en Latinoamérica “debe llevarse a cabo respetando la soberanía de los países de la región”. El artículo cita a Ronaldo Carmona, profesor de Geopolítica de la Escuela Superior de Guerra de Brasil, para quien las palabras de Hegseth constituyen una amenaza gravísima. “Porque bajo Trump, las amenazas suelen materializarse (véase Venezuela y ahora Irán). Al evocar la Doctrina Monroe, lo hace proponiendo expulsar la presencia de potencias extrarregionales de las Américas, en una amenaza explícita a la libertad de acción de las naciones de América Latina”, comentó.

El escudo de Trump

Dos días después, Trump lanzó el llamado Escudo de las Américas como conclusión de la Conferencia contra los Cárteles de las Américas. Fue en el resort de lujo y campo de golf que posee en Doral, Florida. Tampoco estuvieron presentes Brasil, Colombia, México ni Uruguay. “Los líderes de izquierda, incluidos los de México, Colombia y Brasil, no fueron invitados a la cumbre”, informó The New York Times.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la exclusión de su país, el mayor productor de cocaína del mundo, de la iniciativa. Destacó, en particular, la experiencia que Colombia puede aportar a través de sus agencias de seguridad, acostumbradas a la lucha contra el narcotráfico y con éxitos en megaincautaciones de drogas en los últimos años.

En Uruguay, políticos de la oposición cuestionaron la falta de representantes del gobierno y reclamaron que Uruguay solicite a Estados Unidos integrar la coalición en el futuro.

Los diputados del Partido Nacional Federico Casaretto y Juan Martín Rodríguez elevaron el lunes 9 un pedido de informes para saber si se “recibió invitación (formal o informal) para participar de la cumbre”. También quieren saber si el jefe del Estado Mayor de la Defensa (Esmade), Rodolfo Pereyra, fue contactado sobre el tema. Pereyra participó en febrero en Washington de la Conferencia de Jefes de Defensa del Hemisferio Occidental, donde, con Hegseth como anfitrión, se abordaron desafíos de seguridad regional entre 35 países de la región. Según supo Búsqueda, al Esmade tampoco llegaron comunicaciones para que Uruguay asistiera el pasado fin de semana a la Conferencia contra los Cárteles de las Américas y al lanzamiento del Escudo de las Américas.

Consultado al respecto, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, respondió que Uruguay “no puede permitir” que el presidente de Estados Unidos quiera gobernar América Latina. “Por supuesto que con Estados Unidos podemos trabajar, pero nos están intentando dividir a los países latinoamericanos entre el club de los amigos de Trump y el club de los enemigos de Trump, los que son zurdos. Tenemos que tener cuidado en que nos dividan. A mí me rechina un poco una declaración que sale de un club privado de golf”, dijo este martes 10, entrevistado en el programa de streaming Al Weso.

Información-Avión-Combate-Estados Unidos-Fuerza Aérea Estados Unidos Un avión de combate del Cuerpo de Marines de Estados Unidos recibe combustible durante un despliegue militar en el Caribe contra el tráfico ilícito de drogas. Fuerza Aérea de los Estados Unidos

A inicios de año, el gobierno de Trump manifestó a Uruguay su preocupación respecto al accionar de China en temas relativos a seguridad, prácticas laborales y comerciales. Desde la Embajada de Estados Unidos en Montevideo también se siguió con atención el nutrido viaje oficial que el presidente Yamandú Orsi lideró a China en febrero.

El nuevo comandante del Comando Sur, Francis L. Donovan, manifestó recientemente que durante su mandato trabajará para disminuir la influencia de China en Latinoamérica y convertir a Estados Unidos en “el socio preferido en la región”. El 15 de enero, durante su comparecencia de nominación ante el Senado, Donovan dijo que buscará optimizar a las fuerzas militares bajo su mando “con foco en la preparación para la guerra”.

En noviembre, el Comando Sur inició una campaña militar para desmantelar redes de narcotráfico en el hemisferio occidental. Incluye el despliegue naval y aéreo, la integración de sistemas no tripulados para vigilancia e interdicción, y una serie de acciones militares en aguas internacionales del mar Caribe y el Pacífico oriental. La última operación, por el momento, se realizó el 3 de marzo en Ecuador.

“Estados Unidos, bajo mi liderazgo, ha demostrado un compromiso sostenido para lograr el desmantelamiento de cárteles y terroristas extranjeros que operan en el hemisferio occidental”, dijo Trump el sábado 7, previo a la firma del documento de creación del Escudo de las Américas. “Mi administración ha designado a varios cárteles y bandas transnacionales como organizaciones terroristas extranjeras, y desde entonces ha destinado recursos sin precedentes para su destrucción. Ahora abordaremos estos graves peligros utilizando todos los recursos necesarios y las autoridades legales disponibles, junto con nuestras naciones asociadas. Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas militares de los países socios para conformar la fuerza de combate más eficaz posible destinada a desmantelar a los cárteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante intimidación organizada”, explicó.