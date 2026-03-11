Defensa de la Competencia advierte que no se puede atar el acceso al fútbol uruguayo a planes de internet

La Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia (Coprodec) del Ministerio de Economía y Finanzas emitió otra medida cautelar para mantener su monitoreo sobre el proceso de comercialización y distribución de los derechos comerciales y audiovisuales del fútbol uruguayo. El documento, al que accedió Búsqueda , fue publicado el martes 10 de marzo y es la segunda resolución del organismo en menos de dos semanas sobre el mismo asunto.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Señala que, en el diseño e implementación de sus estrategias, los licenciatarios y sublicenciatarios de los derechos tendrán que abstenerse de “implementar mecanismos de ventas atadas, empaquetamientos o esquemas de fijación de precios con finalidad excluyente que puedan tener por objeto o efecto restringir, limitar o distorsionar la competencia en los mercados involucrados”. Advierte, además, que la comisión dispone de facultades de investigación y sanción en caso de verificar conductas contrarias a las leyes sobre defensa de la competencia.

El origen de la decisión es una denuncia presentada el 6 de febrero ante la Coprodec y contra la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), bajo reserva de identidad. En la contestación formal a la denuncia, la AUF la atribuyó directamente a Tenfield.

En virtud de un acuerdo de sublicencia, Tenfield — propietario desde el 1 de enero de 2026 y hasta el 31 de diciembre de 2029 de los derechos de streaming del campeonato local— otorgó la señal VTV Plus para que Antel TV transmita la Liga AUF Uruguaya 2026, que comenzó el 6 de febrero. Cuando el nuevo esquema comenzó a operar en la primera fecha del torneo, esa señal estuvo disponible para clientes de distintos planes de la telefónica sin un precio específicamente determinado. En la segunda fecha, la AUF intervino y ordenó deshabilitar el canal hasta que se estableciera un precio.

En una primera decisión, emitida el 26 de febrero, la comisión dispuso que la AUF debía “abstenerse de incluir condicionamientos a la distribución de los derechos —de forma directa o indirecta— mediante la fijación de precios mínimos de reventa”. También que no debía “establecer restricciones o condicionamientos que limiten artificialmente la sustituibilidad entre plataformas, distorsionen la competencia, obstaculicen la entrada o expansión gradual de operadores, o restrinjan la innovación y la competencia interplataforma”. El documento fue firmado por los comisionados Daniel Ferrés, María Amelia de León y Martín Sequeira.

Una semana después y en medio de la disputa, la AUF oficializó con Tenfield el acuerdo por los derechos de streaming para el ciclo 2026-2029, que había sido adjudicado mediante licitación pero restaba firmarse. El mismo día la AUF también rubricó otros seis lotes de derechos adjudicados en la misma licitación, que tampoco habían sido firmados. Una de las principales causas para el retraso de las firmas fue la resistencia de Tenfield a que la AUF fijara precios, un tema sensible en un contexto en el que el consumo del streaming crece a expensas de la televisión por cable. Esta tendencia de mercado y la hipotética estrategia comercial de Tenfield hasta 2029 fue también uno de los factores que demoró la firma del acuerdo de la AUF con el consorcio DirecTV–Torneos y Competencias, adjudicatario justamente del lote de televisión por cable.

También rubricaron los contratos el consorcio Team Click —integrado por Team Sports Media y Antel—, responsable de los derechos de transmisión al exterior, y Mediapro, adjudicatario de los derechos de live feed y data feed, es decir, la señal internacional en vivo sin producción local.

R 30-026 DENUNCIA CONTRA AUF - INTRUCC. - 10-03

¿Qué dice la última decisión de Defensa de la Competencia?

En su decisión del martes 10, la Coprodec aclara que volvió a intervenir al estar facultada para emitir “acciones preventivas de naturaleza cautelar en cualquier etapa del proceso”. En ese marco, explica que algunos agentes de la cadena de valor podrían tener incentivos y capacidad para integrar servicios de conectividad y contenidos, empaquetar ofertas o favorecer contenidos propios o de empresas vinculadas.

“En el mercado de comercialización de contenidos del fútbol uruguayo para el consumidor final concurren operadores que compiten utilizando distintas plataformas tecnológicas de distribución. Determinados prestadores, además de distribuir contenidos audiovisuales, ofrecen servicios de telecomunicaciones y otros contenidos de entretenimiento. Dicha integración de servicios puede otorgar a tales operadores la posibilidad de implementar estrategias de empaquetamiento o comercialización conjunta de servicios —tales como combinaciones de conectividad, televisión y contenidos digitales—, generando potenciales economías de alcance y ventajas comerciales respecto de operadores que participan exclusivamente en la comercialización de contenidos televisivos”, argumenta.

Por último, Defensa de la Competencia afirma que va a analizar si ofrecer el fútbol sin costo adicional, o a precios que no reflejen razonablemente su valor, constituye una estrategia de precios predatorios. Advierte que condicionar el acceso al fútbol a la contratación de un plan de internet podría “alterar las condiciones de competencia” en los mercados de distribución audiovisual y telecomunicaciones, incentivando la migración de clientes hacia el operador integrado y excluyendo a los rivales.