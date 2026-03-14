Premios Oscar: ¿Cuánto ganan quienes obtienen una estatuilla dorada?

Ganar un Oscar es, para muchos actores, actrices, directores, productores, la aspiración máxima. Es llegar a un punto álgido, una suerte de clímax de su carrera en Hollywood. Sería lógico pensar que la estatuilla dorada viene acompañada de un cheque millonario, o de una importante suma de dinero. Pero, en principio, esto no es así. Ganar un Oscar no incluye recompensa económica, aunque sí puede abrir la puerta a ganancias mucho mayores.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
La propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo deja claro en su reglamento. Según la organización, no existe “ningún incentivo” económico para los nominados o ganadores. “Su prestigio, reconocido desde hace tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en los logros artísticos y técnicos, y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo de los Oscar”, expresa.
La famosa estatuilla, dorada y reluciente, tampoco es 100% de oro, como muchos tienden a pensar. Es bañada en oro 24 kilates y su costo de fabricación está estimado en unos 400 dólares. Podría especularse con que, en una subasta, el Oscar de Leonardo DiCaprio, o alguno de los tantos de Meryl Streep, de Cate Blanchett o de Steven Spielberg se venderían por millones. Sin embargo, la Academia pone travas para la comercialización de sus galardones.
Desde 1951, los ganadores no pueden vender las estatuillas de forma libre. El reglamento de la Academia establece que, si alguien quisiera desprenderse de una de ellas, primero debe ofrecérsela a la institución por un dólar. La norma se implementó, justamente, después de que algunas estatuillas terminaran en el mercado de subastas, algo que la organización quiso evitar para proteger el valor simbólico del premio y sus derechos de marca. Y la regla no solo se aplica al ganador: también alcanza a herederos o cualquier persona que reciba el premio por donación o legado.
Liposucciones, cannabis y el “efecto Oscar”
Si bien no se llevan dinero, los ganadores de los Oscar no se vuelven a sus casas con las manos vacías. Además, de la estatuilla, desde 2003 se llevan una bolsa con regalos que está lejos de ser una atención o algo modesto. Una empresa privada llamada Distinctive Assets entrega a los ganadores —y hasta a algunos nominados que no obtienen el premio— un conjunto de obsequios que, en suma, superan los 200.000 dólares en valor estimado.
Entre los artículos incluidos aparecen productos de lujo para el cuidado de la piel y el cabello, experiencias de viaje como cuatro noches en un resort en las Maldivas, un retiro de cinco días en las colinas de Sri Lanka, pruebas genéticas e incluso vales para liposucciones. Además, las bolsas entregadas en los Oscar 2025 incluían un regalo muy particular: cigarrillos de cannabis pensados para perros.
Estos regalos no tienen nada que ver con la Academia que entrega los Oscar. Distinctive Assets es una agencia especializada en marketing dentro de la industria del entretenimiento, que conecta marcas con celebridades para generar visibilidad en redes sociales y medios. Lo que comenzó en 1999 como un showroom privado para diseñadores de vestuario televisivo terminó convirtiéndose en un negocio que utiliza el acceso a estrellas de Hollywood como plataforma de promocionar diferentes productos.
Porque si hay algo de lo que Hollywood habla desde hace décadas es del llamado “efecto Oscar”. Ganar la estatuilla suele disparar la visibilidad de actores, directores y películas, algo que suele traducirse en nuevos y mejores contratos, proyectos de mayor presupuesto y salarios mucho más altos.
El “efecto Oscar” también lo experimentan a veces las películas premiadas, que tienen una suerte de segunda vida en la taquilla o en plataformas tras la ceremonia, impulsadas por el prestigio del galardón.