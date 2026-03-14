Premios Oscar: ¿Cuánto ganan quienes obtienen una estatuilla dorada?

Aunque el Oscar es uno de los premios más codiciados de Hollywood, ganarlo solo vale el prestigio... Y una bolsa con regalos importantes

Ganar un Oscar es, para muchos actores, actrices, directores, productores, la aspiración máxima. Es llegar a un punto álgido, una suerte de clímax de su carrera en Hollywood. Sería lógico pensar que la estatuilla dorada viene acompañada de un cheque millonario, o de una importante suma de dinero. Pero, en principio, esto no es así. Ganar un Oscar no incluye recompensa económica, aunque sí puede abrir la puerta a ganancias mucho mayores.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

La propia Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas lo deja claro en su reglamento. Según la organización, no existe “ningún incentivo” económico para los nominados o ganadores. “Su prestigio, reconocido desde hace tiempo dentro de la industria cinematográfica, ha crecido a lo largo de los años porque el público reconoce el Oscar como un premio basado únicamente en los logros artísticos y técnicos, y porque se ha tenido cuidado de preservar la integridad del símbolo de los Oscar”, expresa.

La famosa estatuilla, dorada y reluciente, tampoco es 100% de oro, como muchos tienden a pensar. Es bañada en oro 24 kilates y su costo de fabricación está estimado en unos 400 dólares. Podría especularse con que, en una subasta, el Oscar de Leonardo DiCaprio, o alguno de los tantos de Meryl Streep, de Cate Blanchett o de Steven Spielberg se venderían por millones. Sin embargo, la Academia pone travas para la comercialización de sus galardones.

Desde 1951, los ganadores no pueden vender las estatuillas de forma libre. El reglamento de la Academia establece que, si alguien quisiera desprenderse de una de ellas, primero debe ofrecérsela a la institución por un dólar. La norma se implementó, justamente, después de que algunas estatuillas terminaran en el mercado de subastas, algo que la organización quiso evitar para proteger el valor simbólico del premio y sus derechos de marca. Y la regla no solo se aplica al ganador: también alcanza a herederos o cualquier persona que reciba el premio por donación o legado.

Oscar_estatuillas_2 AMPAS Liposucciones, cannabis y el “efecto Oscar” Si bien no se llevan dinero, los ganadores de los Oscar no se vuelven a sus casas con las manos vacías. Además, de la estatuilla, desde 2003 se llevan una bolsa con regalos que está lejos de ser una atención o algo modesto. Una empresa privada llamada Distinctive Assets entrega a los ganadores —y hasta a algunos nominados que no obtienen el premio— un conjunto de obsequios que, en suma, superan los 200.000 dólares en valor estimado.