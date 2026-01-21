El Banco República recibió el nuevo año en la Azotea de Haedo

El Directorio del Banco de la República Oriental del Uruguay (Brou) invitó a brindar por la llegada del 2026 en un encuentro que reunió a autoridades del banco, actores destacados de la actividad departamental y clientes de la institución. La instancia fue concebida como un espacio de encuentro y celebración, pero también como una oportunidad para compartir balances, miradas de futuro y fortalecer vínculos.

El cóctel se desarrolló en los jardines de la Azotea de Haedo, un sitio de alto valor patrimonial y simbólico para la región. La finca fue construida a comienzos de la década de 1950 por encargo del expresidente uruguayo Eduardo Víctor Haedo, con la intención de convertirla en un punto de referencia cultural. En la actualidad, el predio forma parte del patrimonio del Banco República y es gestionado por la Intendencia de Maldonado, albergando durante toda la temporada diversas actividades culturales y artísticas.

A pesar de una tarde marcada por la lluvia intensa, el entorno histórico y natural de la Azotea de Haedo ofreció el marco ideal para el encuentro. La jornada contó, además, con un espectáculo musical a cargo de la artista uruguaya Francis Andreu, quien, con su voz y sensibilidad interpretativa, acompañó el brindis y logró crear un clima íntimo. Entre las canciones interpretadas, se destacó Garganta con arena, de Cacho Castaña, que fue especialmente celebrada por los presentes.

Durante el festejo, el presidente del Brou, Álvaro García, tomó la palabra y expresó: “Para la institución es una gran alegría dar la bienvenida a un nuevo año junto a muchos de nuestros clientes y referentes de la actividad nacional”. En ese marco, destacó que el banco cerró el 2025 con una intensa actividad y una fuerte presencia en todo el país, reafirmando su rol como banca pública al servicio del desarrollo.

García subrayó que una de las principales preocupaciones del Banco República es el crecimiento sostenido de su cartera, acompañado por una permanente apuesta a la innovación. “Quien no innova hoy en día, y más aún en el sector financiero, está perdido”, afirmó. En ese sentido, destacó el impulso a productos y herramientas que responden a las nuevas demandas del mercado y de la sociedad, como la convocatoria de proyectos sostenibles, nuevas propuestas de tarjetas de crédito —una de ellas especialmente orientada al sector agropecuario y otra dirigida a las micro, pequeñas y medianas empresas—, así como el fortalecimiento del producto estrella de la institución: Brou a Mano, que continúa consolidándose como una solución clave en materia de inclusión financiera.