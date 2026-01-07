El caballo Native Extreme ganó el Gran Premio Ramírez 2026

Un año más, se corrió el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo Nacional de Maroñas. En esta oportunidad, el vencedor fue el caballo brasileño Native Extreme bajo la monta del jockey João Moreira.
El jockey João Moreira montó al potrillo que partía como "el enemigo"
La del martes fue la edición 128 y, como cada 6 de enero, la 18ª carrera del día se disputó sobre un recorrido de 2.400 metros, y se hizo ante la atenta mirada del presidente de la República, Yamandú Orsi.
Native Extreme, que partía como “el enemigo” y pagaba 6,10, se quedó con la victoria, dejando a Pluto en el segundo puesto y a Obstacle en el tercero. El potrillo se impuso sobre el final, lo que hizo de la contienda un espectáculo de pura adrenalina con un tiempo de 2 minutos, 9 segundos y 11 centésimas.
Bruno Firmino es el cuidador del caballo del stud Los Mareados. El jockey João Moreira, además, celebró otro triunfo en la carrera 14ª con Maravilloso.
Con esta victoria, el Gran Premio Ramírez vuelve a cruzar fronteras tras la edición de 2025, que había sido ganada por el argentino El Kódigo.