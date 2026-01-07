¡Hola !

El caballo Native Extreme ganó el Gran Premio Ramírez 2026

El jockey João Moreira montó al potrillo que partía como "el enemigo"

Gran Premio José Pedro Ramírez.

Gran Premio José Pedro Ramírez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
El presidente de la República Yamandú Orsi entregó el trofeo a Arturo Cardozo, dueño del potrillo ganador.

El presidente de la República Yamandú Orsi entregó el trofeo a Arturo Cardozo, dueño del potrillo ganador.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Native Extreme con el jockey João Moreira.

Native Extreme con el jockey João Moreira.

FOTO

Adrián Echeverriaga
La vicepresidenta de la República Carolina Cosse.&nbsp;

La vicepresidenta de la República Carolina Cosse. 

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Un año más, se corrió el Gran Premio José Pedro Ramírez en el Hipódromo Nacional de Maroñas. En esta oportunidad, el vencedor fue el caballo brasileño Native Extreme bajo la monta del jockey João Moreira.

La del martes fue la edición 128 y, como cada 6 de enero, la 18ª carrera del día se disputó sobre un recorrido de 2.400 metros, y se hizo ante la atenta mirada del presidente de la República, Yamandú Orsi.

Native Extreme, que partía como “el enemigo” y pagaba 6,10, se quedó con la victoria, dejando a Pluto en el segundo puesto y a Obstacle en el tercero. El potrillo se impuso sobre el final, lo que hizo de la contienda un espectáculo de pura adrenalina con un tiempo de 2 minutos, 9 segundos y 11 centésimas.

Bruno Firmino es el cuidador del caballo del stud Los Mareados. El jockey João Moreira, además, celebró otro triunfo en la carrera 14ª con Maravilloso.

Con esta victoria, el Gran Premio Ramírez vuelve a cruzar fronteras tras la edición de 2025, que había sido ganada por el argentino El Kódigo.

