'El desterrado', de Hugo Burel, una novela sobre los años de Joaquín Torres García en Nueva York

La obra reconstruye dos años decisivos en la vida del artista uruguayo y explora todo lo que aprendió durante su estadía en la ciudad que nunca duerme

La jornada terminó con música en vivo y un cóctel que prolongó el encuentro, donde Burel conversó con los asistentes y firmó ejemplares de su libro.

Hablar de Joaquín Torres García dentro del museo que lleva su nombre fue, de alguna manera, volver a poner al artista en el centro de su propia historia. En ese escenario, Hugo Burel presentó El desterrado. Joaquín Torres García en Nueva York, su nueva novela, ante una numerosa audiencia que se acercó para conocer una etapa particular de la vida del artista.

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El encuentro tuvo lugar el miércoles 2 de setiembre, con entrada libre, y reunió tanto a quienes llegaron especialmente para la presentación como a varios curiosos que, mientras caminaban por Ciudad Vieja o salían de trabajar, se detenían frente a los grandes ventanales del museo. Algunos miraban desde afuera y otros terminaron entrando, atraídos por el movimiento y la actividad que se desarrollaba en el interior.

Burel estuvo acompañado, durante la conversación sobre la obra, por Julián Ubiría, de la editorial Penguin Random House, y Alejandro Díaz, director del Museo Torres García.

El desterrado es una novela que se concentra en un período específico de la vida de uno de los artistas más importantes de Uruguay: los dos años que Torres García pasó en Nueva York luego de su extensa estadía en Europa. Fue una etapa que no necesariamente significó un gran éxito desde el punto de vista de su producción artística, pero que tuvo una enorme importancia en lo que el artista observó, conoció y absorbió de aquella ciudad.

Ese contacto con Nueva York, con su ritmo, su arquitectura, su modernidad y sus nuevas formas de expresión, terminó alimentando ideas que más adelante tendrían un papel importante en el desarrollo de su universalismo constructivista. Burel toma ese período como punto de partida para construir una historia que se mueve entre la biografía, la ficción y el contexto histórico, poniendo el foco en un Torres García todavía en proceso de búsqueda.