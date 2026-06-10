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En un nuevo Día de la Exportación se analizó el posicionamiento de Uruguay en el mundo

La Unión de Exportadores del Uruguay y el BROU celebraron una nueva edición del tradicional encuentro dedicado al comercio exterior y la inserción internacional del país

Vicepresidente de la Unión de Exportadores Facundo Márquez, presidenta de la Unión de&nbsp;Exportadores del Uruguay Carmen Porteiro, presidente de la República Yamandú Orsi y&nbsp;presidente del BROU Álvaro García.

Vicepresidente de la Unión de Exportadores Facundo Márquez, presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay Carmen Porteiro, presidente de la República Yamandú Orsi y presidente del BROU Álvaro García.

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Mauricio Rodríguez
Roberto Urroz y Martín Fernández.&nbsp;

Roberto Urroz y Martín Fernández. 

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Alejandro Cid, Gabriel Fernández y Enrique Buero.

Alejandro Cid, Gabriel Fernández y Enrique Buero.

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Andrea Roth de la Unión de Exportadores, Nicolás López y Diego Wollheim.&nbsp;

Andrea Roth de la Unión de Exportadores, Nicolás López y Diego Wollheim. 

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Teresa Aishemberg y Leonardo Couto.&nbsp;

Teresa Aishemberg y Leonardo Couto. 

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Juan Santos y Josefina Reyes.

Juan Santos y Josefina Reyes.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La Unión de Exportadores del Uruguay (UEU) y el Banco República (BROU) realizaron una nueva edición del Día de la Exportación, uno de los principales encuentros de networking y reflexión vinculados al comercio exterior uruguayo, que cada año convoca a autoridades nacionales, representantes diplomáticos, empresarios, académicos y referentes de distintos sectores productivos.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club de Golf del Uruguay, escenario habitual de este encuentro, que se ha consolidado como un espacio clave para analizar los desafíos y las oportunidades de la inserción internacional del país. La jornada contó con una amplia convocatoria y la presencia del presidente de la República, Yamandú Orsi, además de autoridades gubernamentales, representantes de organismos públicos, cámaras empresariales, exportadores y miembros del cuerpo diplomático en Uruguay.

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La bienvenida estuvo a cargo de la presidenta de la Unión de Exportadores del Uruguay, Carmen Porteiro, y del presidente del Banco República, Álvaro García, quienes destacaron la importancia del sector exportador como motor de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo para el país. En esta edición, el eje central del encuentro fue “Uruguay en el mapa global”, una temática que invitó a reflexionar sobre el lugar que ocupa el país en un escenario internacional caracterizado por cambios geopolíticos, nuevas dinámicas comerciales y crecientes desafíos para la competitividad.

A lo largo de la jornada se desarrollaron diversas exposiciones y paneles orientados a analizar las perspectivas de los principales mercados internacionales y el rol estratégico que Uruguay puede desempeñar en ellos. Uno de los momentos destacados fue la participación de representantes diplomáticos de algunos de los principales socios comerciales del país. En ese marco expusieron el embajador de la Unión Europea Petros Mavromichalis, el embajador de la República Popular China Huang Yazhong y el embajador de Estados Unidos Lou Rinaldi.

Las intervenciones permitieron conocer las perspectivas de cada uno de estos mercados sobre el contexto económico global, las oportunidades de cooperación bilateral y los desafíos que enfrentan actualmente las relaciones comerciales internacionales.

La agenda también incluyó un panel dedicado al Mercosur, uno de los temas centrales para la estrategia de inserción internacional uruguaya. La mesa estuvo integrada por el embajador de Argentina Alan Claudio Beraud, el embajador de Paraguay Didier César Olmedo y la subdirectora para Asuntos de Integración y Mercosur de Uruguay, Paola Repetto.

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