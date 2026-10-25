¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Escuela y Liceo Elbio Fernández presentó un libro que recorre sus 150 años de historia

La publicación recorre la historia de una institución dedicada a la educación y a la formación de generaciones de uruguayos, y adquiere un significado especial al recordar y homenajear a uno de sus autores

Marta Canessa y Julio María Sanguinetti.

Marta Canessa y Julio María Sanguinetti.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Renato Opertti, Susana Rodríguez Varese y Enrique González.

Renato Opertti, Susana Rodríguez Varese y Enrique González.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Francisco Itzaina y Mario Furest.

Francisco Itzaina y Mario Furest.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ramiro Rodríguez Villamil y Alberto Keresztes.

Ramiro Rodríguez Villamil y Alberto Keresztes.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Bernardo Ejgenberg, Laura Motta y Raquel Katzkowicz.

Bernardo Ejgenberg, Laura Motta y Raquel Katzkowicz.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Laura Rivas, Claudia Ferrer y Leticia Gallarreta.

Laura Rivas, Claudia Ferrer y Leticia Gallarreta.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Juan José Quagliata y Mauricio Schettini.

Juan José Quagliata y Mauricio Schettini.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Laura Chalar y Lorena de León.

Laura Chalar y Lorena de León.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

La historia de una institución educativa también se construye a través de las generaciones que pasaron por sus aulas, las ideas que guiaron su camino y las personas que dejaron su huella. Con esa mirada, la Escuela y Liceo Elbio Fernández dio a conocer el libro Escuela y Liceo Elbio Fernández: 150 años forjando la educación para la libertad, una obra que repasa el recorrido de la institución a lo largo de un siglo y medio.

Escrito por Rodolfo González Rissotto y Susana Rodríguez Varese, el libro celebra los 150 años de una institución que ha dedicado su trayectoria a la educación y a la formación de generaciones de estudiantes. La publicación propone recuperar parte de esa historia y poner en valor el legado construido desde sus comienzos.

La presentación, realizada el miércoles 21 en el patio mayor del colegio y con entrada libre, tuvo además un significado especial: fue también un homenaje a González Rissotto, profesor, coautor de la obra y exsocio de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP), quien falleció este año.

Entre los asistentes estuvo el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, junto a otras personalidades de distintos ámbitos. La convocatoria reunió a personas vinculadas a la historia del Elbio Fernández, en una instancia que permitió compartir el reconocimiento a su trayectoria y a quienes contribuyeron a construirla.

La presentación había sido postergada en distintas ocasiones, por lo que concretarla representó una satisfacción especial para quienes participaron y para quienes forman parte de la comunidad educativa. Más que una mirada al pasado, el libro se plantea como una forma de reconocer el camino recorrido y mantener viva una historia que continúa escribiéndose.

Selección semanal
Oficialismo

Congreso del Frente Amplio dio cuenta del “descontento” de militantes, pero definió “defensa” del gobierno

Por Nicolás Delgado
Fútbol Uruguayo

En la FIFA, Uruguay y Sudamérica respaldaron a Gianni Infantino ante el intento europeo por desplazarlo

Por Juan Francisco Pittaluga
Educación

El deterioro de los desempeños en educación media se profundizó en 2025, según el Instituto de Evaluación Educativa

Por Paula Barquet
Entrevista

Si el uso de fitosanitarios respeta las recomendaciones, “no debería haber residuos” en alimentos más allá del límite permitido

Por Lucía Cuberos

TE PUEDE INTERESAR

Conociendo Rusia: Mateo Sujatovich llega al Auditorio del Sodre este domingo 25
Video

Conociendo Rusia: Mateo Sujatovich llega al Auditorio del Sodre este domingo 25

Por Cecilia Presa
Kylie Jenner portó el famoso Fantasy Bra, valuado este año en 50 millones de dólares. 

Victoria’s Secret: el polémico debut de Kylie Jenner y los rumores de despedida de Adriana Lima

Por Redacción Galería
El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

Por Redacción Galería
En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y dos historias de vida

En el mes de la prevención del cáncer de mama: los números en Uruguay, la campaña y dos historias de vida

Por Cecilia Presa