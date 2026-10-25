Escuela y Liceo Elbio Fernández presentó un libro que recorre sus 150 años de historia
La publicación recorre la historia de una institución dedicada a la educación y a la formación de generaciones de uruguayos, y adquiere un significado especial al recordar y homenajear a uno de sus autores
Marta Canessa y Julio María Sanguinetti.
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Adrián Echeverriaga
Renato Opertti, Susana Rodríguez Varese y Enrique González.
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Francisco Itzaina y Mario Furest.
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Ramiro Rodríguez Villamil y Alberto Keresztes.
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Bernardo Ejgenberg, Laura Motta y Raquel Katzkowicz.
La historia de una institución educativa también se construye a través de las generaciones que pasaron por sus aulas, las ideas que guiaron su camino y las personas que dejaron su huella. Con esa mirada, la Escuela y Liceo Elbio Fernández dio a conocer el libro Escuela y Liceo Elbio Fernández: 150 años forjando la educación para la libertad, una obra que repasa el recorrido de la institución a lo largo de un siglo y medio.
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Escrito por Rodolfo González Rissotto y Susana Rodríguez Varese, el libro celebra los 150 años de una institución que ha dedicado su trayectoria a la educación y a la formación de generaciones de estudiantes. La publicación propone recuperar parte de esa historia y poner en valor el legado construido desde sus comienzos.
La presentación, realizada el miércoles 21 en el patio mayor del colegio y con entrada libre, tuvo además un significado especial: fue también un homenaje a González Rissotto, profesor, coautor de la obra y exsocio de la Sociedad de Amigos de la Educación Popular (SAEP), quien falleció este año.
Entre los asistentes estuvo el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, junto a otras personalidades de distintos ámbitos. La convocatoria reunió a personas vinculadas a la historia del Elbio Fernández, en una instancia que permitió compartir el reconocimiento a su trayectoria y a quienes contribuyeron a construirla.
La presentación había sido postergada en distintas ocasiones, por lo que concretarla representó una satisfacción especial para quienes participaron y para quienes forman parte de la comunidad educativa. Más que una mirada al pasado, el libro se plantea como una forma de reconocer el camino recorrido y mantener viva una historia que continúa escribiéndose.