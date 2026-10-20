El Plaza baja el telón: el hotel de Nueva York que conquistó al cine cerrará por cuatro años

En Mi pobre angelito 2, Kevin McCallister convierte al Plaza Hotel en su base de operaciones: se registra sin sus padres, pide helados al servicio a la habitación y disfruta de una estadía de lujo mientras su familia lo busca por toda Nueva York. Años después, el hotel volvió a ser escenario de un conflicto, aunque bastante más glamoroso. En Guerra de novias, dos amigas (Anne Hathaway y Kate Hudson) se enfrentan cuando descubren que sus bodas quedaron reservadas para el mismo día. También apareció en El gran Gatsby, porque si hay un lugar capaz de representar el lujo neoyorquino en la pantalla es este.

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Pero el Plaza no necesita del cine para justificar su fama. Inaugurado el 1.º de octubre de 1907, ocupa una ubicación privilegiada en la esquina de la Quinta Avenida y Central Park South, frente a uno de los espacios verdes más conocidos del mundo. Diseñado por el arquitecto Henry Janeway Hardenbergh, el edificio se inspira en los castillos franceses del Renacimiento y se distingue por su fachada de mármol, sus detalles ornamentales y sus interiores suntuosos. Su arquitectura y su larga lista de huéspedes célebres lo convirtieron en uno de los grandes símbolos de la ciudad.

Por sus habitaciones pasaron figuras como los Beatles, que se alojaron allí durante su primera visita a Estados Unidos en 1964, y el arquitecto Frank Lloyd Wright, que vivió durante seis años en una de sus suites mientras trabajaba en el diseño del Museo Guggenheim. También recibió a Marilyn Monroe y Elizabeth Taylor, y fue escenario de bodas de alto perfil, como la de Patricia Kennedy, hermana de John F. Kennedy, con el actor Peter Lawford, en 1954. Pero uno de sus episodios más célebres ocurrió en 1966, cuando el escritor Truman Capote reunió a unas 540 figuras del espectáculo, la política y la alta sociedad en su legendario baile de blanco y negro.

El hotel también tuvo una etapa bajo la propiedad de Donald Trump, que lo compró en 1988 y lo vendió en 1995. Actualmente, el hotel pertenece a Katara Hospitality, una compañía hotelera de Catar vinculada al fondo soberano del país, que adquirió el control en 2018. La operación se habría cerrado por unos US$ 600 millones. Fairmont Hotels & Resorts, por su parte, es la compañía encargada de administrar el establecimiento.

Ahora, el Plaza se prepara para una pausa prolongada. El hotel anunció que cerrará sus puertas en enero de 2027 para restaurar su fachada histórica, en una obra que se extenderá durante al menos cuatro años. Si se cumple el plazo previsto, volvería a recibir huéspedes en 2031.

El trabajo se concentrará en el exterior de este edificio de 18 pisos, cuya fachada está protegida por las normas de conservación patrimonial de Nueva York. El deterioro de algunos sectores y las condiciones de seguridad hicieron necesaria una intervención de gran escala. Las inspecciones detectaron problemas en la fachada que requieren reparaciones para garantizar la seguridad de los huéspedes, los trabajadores y los peatones.

The Plaza Hotel

La restauración exige una planificación minuciosa, coordinación con las autoridades patrimoniales y el uso de materiales compatibles con la arquitectura original. Uno de los puntos más delicados es la base de mármol de textura rústica, que sufrió el desgaste provocado por la exposición a la intemperie. La intervención deberá recuperar la piedra y preservar los detalles originales sin alterar la apariencia histórica del edificio. La concejala del distrito, Virginia Maloney, señaló que habría apenas uno o dos proveedores capaces de suministrar los materiales necesarios para la intervención.

Aunque el alcance definitivo de los trabajos y su presupuesto todavía no fueron detallados, la administración resolvió cerrar el hotel por completo ante las molestias que provocaría una obra de esta magnitud. La medida alcanzará también a los salones de eventos y al Palm Court, el restaurante y salón de té que forma parte de la identidad del Plaza. El edificio, además de sus 282 habitaciones de hotel, alberga 181 apartamentos privados; por ahora, no se aclaró si sus residentes se verán afectados por las obras.

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No será la primera gran intervención en su historia reciente. Entre 2005 y 2008, el Plaza permaneció cerrado durante una renovación que costó alrededor de US$ 450 millones y que incluyó la transformación de parte del inmueble en residencias privadas. Esta vez, el foco estará puesto en recuperar y preservar su exterior histórico.

El cierre también tendrá consecuencias para sus trabajadores. Los 378 empleados sindicalizados del hotel tendrán derecho a regresar a sus puestos con el mismo salario cuando vuelva a abrir, según informó el sindicato que los representa. Mientras tanto, la organización buscará ayudarlos a encontrar empleo durante el período de inactividad.

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Matrimonios en crisis

Entre quienes recibieron la noticia con preocupación están las parejas que habían elegido el Plaza para celebrar su boda. El hotel es uno de los escenarios más codiciados para este tipo de eventos. Para algunas parejas, casarse allí no es simplemente contratar un lugar: es cumplir un sueño que puede llevar años imaginando.

El caso de Christine Carney se convirtió en uno de los ejemplos más notorios. La novia tenía previsto casarse el 1.º de mayo de 2027 y había reservado el Plaza en abril de 2025. Según contó a ABC7, se enteró del cierre a través de las noticias y llamó al hotel para confirmar la información. La respuesta fue afirmativa y sus planes deberán cambiar.

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La pareja ya había avanzado con los preparativos y había pagado parte de los servicios, incluido el sistema de sonido. Ahora deberá encontrar otro lugar, comprobar si la fecha está disponible y coordinar nuevamente con los proveedores que ya había contratado. La organizadora de bodas que trabaja con ellos explicó que cambiar de salón puede implicar modificar también la fecha y rehacer buena parte de la planificación.

Para Carney, el problema va más allá de una reserva perdida: había soñado desde niña con casarse en el Plaza. Su frustración también apunta a la falta de aviso previo, dado que los preparativos llevaban más de un año en marcha.