En la FIFA, Uruguay y Sudamérica respaldaron a Gianni Infantino ante el intento europeo por desplazarlo

El Consejo de la FIFA se reunió el pasado jueves 15 en la sede de la asociación en Zúrich, Suiza, en el primer encuentro entre los principales jerarcas de la FIFA desde que su presidente, Gianni Infantino, intentara crear prácticamente sin consulta previa un fondo inversor que privatizara competencias como el Mundial y le permitiera multiplicar su sueldo.

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Durante la reunión, los representantes de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) mantuvieron los duros cuestionamientos que iniciaron en agosto contra Infantino, con el objetivo de liderar una cruzada que debilite su figura y genere un contrincante de peso en las elecciones presidenciales que la FIFA celebrará en marzo del año que viene.

Según informó la agencia AP, en un Consejo que se prolongó por casi tres horas y media, los dirigentes europeos le exigieron a Infantino pruebas documentales sobre cómo se originó y en qué consistía su polémico plan de inversión privada para la FIFA. “La frustración de los presentes aumentó cuando Infantino solicitó que las preguntas se formularan por escrito”, indicó la agencia.

Fútbol Uruguayo La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

La principal vocera contra Infantino fue Debbie Hewitt, vicepresidenta de la FIFA y presidenta de la Federación Inglesa de Fútbol (FA), quien cuestionó a Infantino por no dar respuestas concretas acerca de la iniciativa privada que buscaba concretar. “Él tiene que responder a esas preguntas. Si no lo hace, entonces no es apto para ser presidente de la FIFA”, indicó Hewitt.

El proyecto ideado por Infantino fue dado a conocer en julio por el periódico británico The Times, pocos días después de finalizado el Mundial 2026. Asesorado por el banco de inversión estadounidense JPMorgan, Infantino preparaba la creación de una nueva subsidiaria dentro de la FIFA destinada a explotar los derechos comerciales y operativos de sus torneos más importantes. El fondo de inversión estadounidense Thrive Eternal, encabezado por Joshua Kushner —hermano del yerno de Donald Trump—, estaba dispuesto a aportar US$ 4.200 millones a cambio de una participación minoritaria del 20% en la nueva empresa. Infantino iba a dejar su cargo de presidente para tomar la dirección ejecutiva de la empresa, con un sueldo aproximado de US$ 30 millones al año.

La idea, sin embargo, fracasó estrepitosamente días después, luego de que directivos de federaciones continentales y nacionales, e incluso ejecutivos de la FIFA cercanos a Infantino, admitieran que desconocían por completo la propuesta y que esta, pese al avanzado estado de su posible implementación, nunca había sido discutida en los organismos formales de la institución.

Tras un intento de defender la iniciativa, Infantino terminó disculpándose y dándola por cerrada. Su movimiento no fue suficiente para frenar la crisis, con una ofensiva liderada por la UEFA que pidió su dimisión junto a la Confederación de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

En el Consejo celebrado esta semana en Zúrich, la UEFA mantuvo su postura. Como contraparte, fue el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez, quien tomó la palabra durante la sesión para respaldar la gestión actual de la FIFA. Según supo Búsqueda, Domínguez pidió “respetar la institucionalidad” del organismo y propender a un “proceso normal” hacia las próximas elecciones.

En agosto, mientras la UEFA, Centroamérica y Asia iniciaron llamados para que Infantino abandonara el cargo y promovían apoyos para posibles contrincantes, la Conmebol publicó una carta en la que admitía “preocupación” por las acciones unilaterales adoptadas por Infantino para el plan de privatización de la FIFA, pero pedía a futuro “privilegiar el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo”.

Ignacio Alonso, presidente de la AUF. Javier Calvelo/adhocFOTOS

Esa carta fue apoyada por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), cuyo presidente, Ignacio Alonso, envió en paralelo un mensaje a Infantino para transmitirle su respaldo personal. En Zúrich, Alonso participó del Consejo de la FIFA como uno de sus 37 miembros. Tanto en el Consejo como en reuniones satelitales, Alonso insistió en que la posición de la Conmebol sobre Infantino es sostenida por la AUF y por el resto de las federaciones sudamericanas. Su intención es reforzar el vínculo con la máxima autoridad de la FIFA, responsable junto a Domínguez de que el Mundial 2030 tenga a Montevideo como sede de un partido y de que el mismo torneo pueda expandirse de 48 a 64 equipos, lo que permitiría al Estadio Centenario hospedar una fase entera de grupos.

¿Cuándo se define el próximo presidente de la FIFA?

Las próximas elecciones presidenciales de la FIFA serán el 18 de marzo de 2027 en Rabat, Marruecos, durante el 77 Congreso del organismo. Las 211 asociaciones nacionales afiliadas a la FIFA tienen un voto cada una, y el presidente se elige por mayoría entre esos 211 sufragios. Aunque cada federación decide su voto de forma independiente, las seis confederaciones continentales, como la UEFA y la Conmebol, suelen coordinar posiciones internas entre sus federaciones miembro para impulsar un candidato común.

De ser reelegido, Infantino, un abogado suizo de 56 años, permanecerá en el cargo hasta 2031, en su cuarto mandato desde que asumió la presidencia en 2016 y el último que podrá ejercer, de acuerdo con los límites establecidos por los estatutos de la FIFA. Por el momento, pese a la oposición europea en su contra, no se ha formalizado ningún candidato alternativo.

En el Consejo en Zúrich, Infantino inició su campaña electoral al destacar “los excepcionales ingresos comerciales sin precedentes” que generó el Mundial 2026. Además, presentó una nueva iniciativa, el Programa de Solidaridad y Distribución de Excedentes de la FIFA, que destinará una parte de las reservas de la FIFA para duplicar la distribución de fondos prevista para el periodo 2027-2030 y destinar US$ 6.350 millones a distintas asociaciones.

Gianni Infantino durante el Consejo de la FIFA en Suiza. En el extremo derecho se encuentra Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. FIFA.com

Increpado por la fallida iniciativa de inversión que buscó diseñar, Infantino “pidió disculpas por los errores cometidos”, informó la FIFA en un comunicado de prensa. “El presidente reiteró que la iniciativa se había retirado definitivamente y que no se volvería a plantear de forma alguna. Asimismo, insistió en que el objetivo había sido aumentar la inversión en el fútbol y canalizarla de forma más eficiente, siempre con la correspondiente aprobación del Consejo de la FIFA y de las federaciones miembro”, añadió el comunicado.

Un grupo de abogados externos informó al Consejo de la FIFA sobre los pormenores jurídicos del proyecto, información que, por ahora, sigue siendo confidencial debido a los procedimientos judiciales en curso actualmente en Estados Unidos. Se trata de las solicitudes presentadas por la UEFA ante tribunales estadounidenses para obtener documentos y testimonios sobre la operación, como parte de los preparativos para una eventual denuncia penal en Suiza contra Infantino y otros posibles implicados.

Título papel: Uruguay y Sudamérica respaldaron la reelección de Gianni Infantino ante la ofensiva europea por desplazarlo como presidente de la FIFA