Congreso del Frente Amplio dio cuenta del “descontento” de militantes, pero definió “defensa” del gobierno

El VIII Congreso del Frente Amplio Compañero José Pepe Mujica mostró al principal partido del país disputando su rumbo y su posicionamiento con respecto al gobierno. Unos 2.000 congresistas, según los organizadores, representantes de 12.000 militantes de los comités de base, debatieron palabra por palabra un documento base durante el fin de semana. La fuerza política dejó constancia del “descontento político” de muchos militantes con el gobierno, pero también reconoció sus logros y proyecta “movilizar a la militancia y a la ciudadanía en su defensa”.

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El Frente Amplio homenajeó el viernes 16 en su congreso al expresidente y reeligió el domingo 18 por cinco años y por aclamación a Fernando Pereira como presidente de la fuerza política. El congreso fue de balance y proyección —“el futuro se construye”, se leía en la pantalla gigante del Palacio Peñarol— e incluyó definiciones electorales y programáticas.

El Frente Amplio resolvió valorar como “un aporte relevante al debate sobre justicia tributaria” la propuesta del PIT-CNT de “incrementar la contribución del 1% más rico” y terminar con la colectoras de votos, al proponerse “reducir la cantidad de hojas de votación, sintetizando las expresiones electorales de la fuerza política”. Y a nivel orgánico, creó la Comisión Nacional de Jóvenes, una iniciativa de las juventudes partidarias impulsada por las bases con la que no estuvo de acuerdo el Movimiento de Participación Popular (MPP) .

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El escenario global y regional fue uno de los capítulos más debatidos. El congreso señaló “el recrudecimiento del bloqueo” impuesto por Estados Unidos contra Cuba, lo que configura “un genocidio silencioso y precipita a la isla a una inminente crisis humanitaria”. Sobre “el genocidio en Palestina”, consideró importante “continuar avanzando en la definición y comunicación de la postura del Gobierno Nacional ante la comunidad internacional, procurando que esta exprese con claridad los principios y valores” de la fuerza política. El gobierno no le llama genocidio.

De todas maneras, el congreso ni siquiera abrió al debate un pedido de renuncia al canciller Mario Lubetkin. La moción del Comité El Galpón que lo reclamaba se desestimó por improcedente el sábado 17 en el club Cordón. La mesa de la comisión 1, integrada por sectores y bases, explicó que la propuesta contradecía las líneas generales del documento y no fue planteada durante los cuatro meses en que las cuatro comisiones analizaron unas 2.000 mociones. El dirigente comunista Gabriel Mazzarovich argumentó a favor de la decisión de la mesa y la mayoría de la comisión respaldó con sus votos ese criterio.

“No hubo un congreso real”, dijo Pablo González, delegado de El Galpón, a Búsqueda, sino “una puesta en escena”, porque las mesas de las comisiones estuvieron integradas por funcionarios del gobierno y la fuerza política. Agregó que dirigentes de primera línea de los sectores estuvieron presentes para “garantizar el acuerdo y que no se votara ninguna moción crítica”.

La dirigencia, en cambio, defendió el proceso de discusión. Varios dirigentes consultados por Búsqueda coincidieron en que si bien hubo alguna derrota puntual de los sectores, juntos lograron encauzar el debate, contemplar “el descontento”, negociar temas escabrosos, como el impositivo, y evitar una confrontación de la fuerza política con el gobierno.

Descontento y defensa

“La principal fortaleza del Frente Amplio para estar a la altura de los desafíos actuales radica en su peculiaridad de ser coalición-movimiento: su capacidad de estar presente entre la gente, los barrios, en los lugares de trabajo y en las organizaciones sociales”, expresaba el documento base del congreso, aprobado en agosto en el Plenario Nacional. Un párrafo después, agregaba: “Resulta imperioso reconocer la enorme carencia anímica que aqueja hoy a muchos/as de los/as militantes en los Comité de Base, como así también a una parte no menor de las direcciones intermedias, llámense Departamentales, Coordinadoras o zonales a partir de problemas en ‘la gestión de la política’ y errores en la comunicación del gobierno nacional”.

Sobre este párrafo —que es más extenso, el 111.º de 292 que tiene el documento— se presentaron más de 20 mociones. Más de dos tercios de los congresistas aprobaron darle otro nombre a lo ”que aqueja hoy” a la militancia y las direcciones: sustituyeron “enorme carencia anímica” por “descontento político”. Los impulsores del cambio argumentaron que no se trata de un estado psicológico achacable a los militantes.

Militantes en el Congreso del Frente Amplio, en el Palacio Peñarol. Javier Calvelo / AdhocFotos

En las vísperas del inicio del congreso, La Amplia, el sector que lidera la vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, expresó en una declaración: “Hay descontento en parte de la población y también entre nuestra propia gente. No podemos mirar para otro lado. Necesitamos un Frente Amplio que escuche, haga autocrítica y construya respuestas”. La palabra descontento quedó en la síntesis política.

Dos militantes de La Amplia juntaron firmas afuera del Palacio Peñarol para que el sector pueda ingresar al Frente Amplio orgánicamente y pueda competir en las elecciones internas para elegir al Plenario Nacional, las presidencias y los plenarios departamentales. El congreso resolvió que las elecciones se realicen antes del 12 de setiembre de 2027.

Mociones más críticas llegaron al plenario del congreso, pero no alcanzaron la mayoría de dos tercios para ser aprobadas. Una de ellas, propuesta por el Comité Bella Vista, modificaba las razones del descontento: suprimía “gestión de la política y errores en la comunicación del gobierno nacional” por “quehacer político, declaraciones y decisiones del gobierno nacional que entran en contradicción con definiciones de la fuerza política”.

Un dirigente del MPP destacó en diálogo con Búsqueda que si bien se reconoce “el descontento” de la militancia, en respuesta se acordó desplegar acciones de “defensa” del gobierno.

El párrafo 114.º del documento base reclamaba “una mayor y mejor coordinación entre fuerza política y gobierno” y el 115.º expresaba que “comunicar no consiste únicamente en informar lo realizado, sino en explicar qué problemas se están resolviendo, a quién beneficia las políticas impulsadas”.

Un agregado, que se aprobó por mayoría en el plenario, considera “necesario generar hechos políticos en torno a las políticas públicas” que lleva a cabo el gobierno y “movilizar a la militancia y a la ciudadanía en su defensa e impulso”. En síntesis, “se trata de lograr que la sociedad se apropie de diferentes políticas y temáticas”, dice el agregado propuesto por el Comité 28 de Noviembre Luis Scarpa de la Coordinadora B de Montevideo. Un legislador oficialista dijo a Búsqueda que lo aprobado implica que la fuerza política “grite los goles” del gobierno.

En esa línea, tras ser reelecto presidente de la fuerza política, Pereira dijo a la prensa que para ganar las elecciones de 2029 hay que “construir la mejor fuerza política”, lo que requiere “mucha acción política”.

Pereira aprovechó la rueda de prensa también para despejar ciertas dudas sobre lo aprobado, particularmente en lo referido a la propuesta sobre gravar al 1% más rico, y aclaró que la fuerza política no insistirá “necesariamente” en esa modificación tributaria “para este período de gobierno”.

Mientras que el ministro de Economía, Gabriel Oddone, descartó implementarla y otros miembros del gabinete, como José Carlos Mahía, han planteado que la propuesta “opacó el esfuerzo que hizo el gobierno en materia de su política tributaria”, el congreso se comprometió a dar un debate impositivo “integral” y a buscar “acuerdos” en instancias orgánicas en 2027 “para seguir avanzando en definiciones e iniciativas que sean aportes concretos para nuestro gobierno”.

La moción aprobada expresa además que el Frente Amplio comparte “la orientación de esta iniciativa en el combate a la desigualdad y a la pobreza infantil, objetivos que orientan y guían” la acción de la fuerza política, “y que están en línea con las medidas que adoptó” el gobierno frenteamplista.

El lobby sindical

El MPP llegó al congreso con la misión de que la fuerza política defienda al gobierno y logró, al menos en parte, su objetivo. Que 100.000 uruguayas y uruguayos hayan superado la línea de la pobreza en un año es “un hecho relevante, un logro de toda la sociedad, y hace mejor al Uruguay”, dice la resolución general del congreso, que menciona otros logros. Aún ante “un escenario político y económico desfavorable” y “con la situación fiscal heredada y la falta de mayorías parlamentarias”, agrega, “nuestro gobierno viene cumpliendo con los compromisos asumidos durante la campaña electoral”.

Cuánto viene cumpliendo el gobierno con los compromisos fue un asunto en debate.

El domingo 18 llegó al plenario una moción que planteaba que no se puede desconocer “que existen compromisos programáticos e históricos que aún restan por cumplir, como el compromiso del 6% más 1% del presupuesto destinado a la educación”. La moción obtuvo más de la mitad de los votos en comisión, pero no alcanzó dos tercios para aprobarse a tapa cerrada en el plenario. Quien argumentó a favor dijo que este “énfasis” en el presupuesto educativo es “clave”, que es un compromiso histórico con el movimiento sindical y el estudiantil, y aclaró que “no es una crítica”, sino solo “un énfasis”.

Luego el exministro y exsenador Ernesto Agazzi dio argumentos en contra de agregar este énfasis al documento: recordó que el Frente Amplio se comprometió en sus bases programáticas como acción prioritaria a retomar “el crecimiento de la inversión en educación pública estatal, sobre la base del 6% en educación más el 1% del PIB para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación, garantizando alcanzar esas metas en el período de gobierno 2025-2030”. En el Palacio Peñarol, Agazzi sentenció: “Estamos cumpliendo con esto”.

Hubo rumores, algunos congresistas expresaron que “no” y otros silbaron. Pereira, que presidía la sesión, pidió silencio y reclamó “respetar la oratoria de los compañeros”.

Agazzi se preguntó entonces “por qué hacer un énfasis solo en educación, por qué no hacer un énfasis en la pobreza, en la vivienda, en infraestructura”. Dijo que “es un tema más” para el que se tiene un período de gobierno para asignar recursos. “Seguro —comentó— los pobres no tienen un sindicato para hacer este programa y venir a plantear y a hacer lobby”. Hubo abucheos.

“La educación sí lo tiene —continuó Agazzi— y los problemas que tenemos, como organización política, compañeros, es recibir las demandas de todos los sectores y hacer una prioridad con lo más importante (...) No está bien poner solo lo de la educación”, concluyó, y recibió aplausos.

Pereira recordó en ese momento las reglas de juego. “Como hemos dicho en todas las comisiones y ahora lo decimos en la plenaria: no vale gritar cuando un compañero está hablando. Nos tenemos que escuchar todos, los que estamos de acuerdo con una posición o con otra. Son nuestros códigos de convivencia”, expresó. Otra vez aplausos y luego la votación.

La moción que agrega como énfasis que hay “compromisos programáticos e históricos que aún restan por cumplir, como el compromiso del 6% más 1% del presupuesto destinado a la educación”, consiguió la mayoría de dos tercios. Con un quorum de 1.424 congresistas, tuvo 1.027 votos a favor. Al anunciarlo, los aplausos retumbaron.

El episodio reeditó una histórica disputa entre el mujiquismo y los sindicatos de la educación, principales promotores de esta reivindicación presupuestal. (Mujica dejó una célebre frase al respecto en el libro Una oveja negra al poder: “Hay que juntarse y hacer mierda a esos gremios, no queda otra"). El resultado de la votación allana el camino a algunos sectores para insistir con este asunto en la próxima Rendición de Cuentas.

Verónica Piñeiro, vicepresidenta del Frente Amplio, y Fernando Pereira, presidente reelecto de la fuerza política.

Acuerdo pendiente

En el cierre del congreso, además de Pereira, hablaron representantes de las bases y referentes del Partido Comunista (el senador Óscar Andrade), el MPP (la exvicepresidenta Lucía Topolansky), el Partido Socialista (su secretario general, Pablo Oribe) y Seregnistas (la senadora Liliam Kechichian). Reivindicaron la unidad, la fraternidad y la diversidad de los frenteamplistas.

Oribe remarcó en diálogo con Búsqueda que “el tenor del congreso fue discutir temas importantes sin esconderlos, y sacar resoluciones”. Mientras que “otro reflejo pudo haber sido evitar los líos, patearlos para el próximo congreso, que es programático”, no se definió eso, sino “tomar los temas, aunque sean difíciles, y procesarlos”. Acotó que el gobierno tiene que gobernar y el Frente Amplio tiene que soñar.

Esta separación de tareas estuvo acompañada por ciertas medidas adoptadas a la interna de los sectores. El MPP, el sector que impulsó la candidatura del presidente Yamandú Orsi, resolvió fortalecer su participación en los comités de base. Por ejemplo, en pasados congresos el movimiento tuvo un solo representante en la delegación de Maldonado, que esta vez integraron unos 40 delegados, mientras que el fin de semana estuvo representado por una decena de militantes de ese departamento.

El encargado de la Comisión Nacional de Organización, Jorge Gotta, destacó el sábado de mañana en el Palacio Peñarol, durante la sesión de una de las comisiones, que se trató de uno de los congresos que convocó a más militantes de la historia del Frente Amplio. Gotta informó que todos los congresistas estaban al día con su cuota y agradeció a las departamentales, coordinadoras y comités de base por “el esfuerzo económico” con el que pagaron transporte, comida y más de 450 camas de hotel donde se alojaron militantes del interior y el exterior. “Al Frente lo financia el pueblo y la militancia”, expresó.

A pesar de este despliegue organizativo y del respaldo a Pereira, también prosperó en comisión —con más del 20% de los votos— una moción de un comité de Paysandú que critica la conducción del presidente del Frente Amplio. “Seamos honestos, que para llegar al gobierno del Frente Amplio fue por sus militantes y no por su dirección; los que salimos a chancletear. Los motivos son los comités de base y no tuvieron el apoyo económico de la presidencia del Frente Amplio”, expresaba la moción, que no alcanzó los dos tercios.

Por otra parte, la Mesa Política había resuelto en agosto que definiría las vicepresidencias en el congreso, pero los sectores no llegaron a un acuerdo a tiempo, por lo que se resolvió “trabajar de cara a un próximo plenario nacional para acordar los nombres de las vicepresidencias”. Pereira adelantó que promueve para ese rol a quien hoy ocupa el cargo, Verónica Piñeiro.

Pereira salió fortalecido del congreso, coincidieron dirigentes de varios sectores. Y salió además con el compromiso expreso de conducir por cinco años la fuerza política, ni un día más ni uno menos.