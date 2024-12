La artista Laura Morás presentó Fragmentos de identidad, una exposición que combina arte visual y música

Modelo y artista Katharina Kaminski: “Con el arte, me permití ser desde otro lugar”

La muestra fue en el hall de la Dirección General de Educación Técnico Profesional de UTU y reunió a familiares, amigos y alumnas de la artista. Además, asistieron autoridades de la UTU, entre quienes se destacó la presencia del director de Comunicación y Cultura, Pablo Melgar, quien es periodista y al ver una de las obras con una máquina de escribir no pudo evitar sentir nostalgia por su profesión.

Con el collage como sello distintivo, la artista se sirve de una técnica que, al igual que una composición musical, le permite ensamblar fragmentos, crear contrastes y encontrar armonía en su obra. “El arte se trata de belleza” aseguró Morás. Su propósito no se limita a transmitir imágenes estáticas, sino que se basa en crear experiencias en el espectador. “Algo que nos haga acordar a ciertos momentos vividos, sea un personaje icónico de la música o algo retro. El arte tiene que tener una historia que lo sustente, logrando una conexión con el público”, afirmó la artista.

También reflexionó sobre el arte contemporáneo: “Pienso que el arte en estos tiempos es muy relativo y a su vez complejo y absurdo. Quizá no entendamos cómo una banana pegada en la pared con una cinta se subasta en millones de dólares, cuando hay artistas que estudian, se forman, hacen oficio, escuela y no llegan a esas cifras porque simplemente la obra no genera impacto mediático. Yo busco rescatar la vieja escuela porque estoy segura de que todo es cíclico y la pintura nunca va a desaparecer. Quiero que mi pintura evoque emociones o recuerdos que resuenen en una experiencia propia”.

La muestra permanecerá abierta hasta el 23 de diciembre y se puede visitar de 8 a 19 horas. El atelier de Morás se encuentra en Williman 586, Punta Carretas. Se puede establecer contacto con la artista a través de la cuenta de Instagram @atelierlauramoras