Uruguay logró universalizar la educación media básica en 2024, pero empeoró en inequidad y segregación

Cada dos años, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa ( Ineed ) pasa raya y analiza globalmente el sistema educativo. Su último informe, sobre 2023 y 2024, publicado este miércoles 18, destaca entre los principales logros “la universalización de la cobertura en las edades correspondientes a educación media básica” y el incremento del egreso, “aunque continúa siendo claramente insuficiente”. La contracara es la segregación e inequidad imperante, al punto que se asegura que en algunas instancias “el proceso educativo amplifica las diferencias esperadas entre los estudiantes”.

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La segregación y la inequidad son dos fenómenos que atraviesan el sistema. “El hecho de que digamos siempre lo mismo es un dato en sí mismo”, dijo a Búsqueda la directora del área técnica del Ineed, Carmen Haretche. “No hay cambios. La situación se mantiene. Es aburrido, pero es el gran problema”, sintetizó.

Los altos niveles de segregación entre centros educativos del país generan grupos de pares “homogéneos” entre si. El informe advierte que esto no contribuye a reducir “la inequidad” ni “las desigualdades” que se observan en los resultados educativos. En América Latina solo Panamá tiene niveles de inequidad en PISA 2022 mayores a los de Uruguay .

“En América Latina se encuentran dos grupos de países. Por un lado, en Chile y Perú las diferencias en desempeños entre centros son claramente menores a las diferencias socioeconómicas. Por otro, en Brasil y en Uruguay las diferencias en los resultados son similares o incluso mayores a las diferencias socioeconómicas. Esto implica que, ya sea por consecuencia de la segregación u otros factores complementarios, el proceso educativo amplifica las diferencias esperadas entre los estudiantes”, expresa el informe. Sus dos tomos suman 305 páginas, recopilan reportes ya publicados y presentan novedades.

El programa de Ceibal sobre pensamiento computacional es uno de los casos de estudio en este sentido.

Más de la mitad de los estudiantes de octavo no alcanzaron el nivel básico de desempeño en el Estudio Internacional de Alfabetización Informática e Informacional (ICILS, por su sigla en inglés) que evaluó pensamiento computacional en el año 2023. Además se registró una importante inequidad.

Por otra parte, Ceibal implementa un programa para enseñar pensamiento computacional en Primaria. La institución comparó los resultados en pensamiento computacional de ICILS en dos grupos: los que habían participado de la intervención de Ceibal en las escuelas y los que no. Los estudiantes que en la escuela participaron durante tres años de este programa sobre pensamiento computacional obtuvieron mejores resultados en la prueba, en un rango de 13 a 18 puntos, respecto al puntaje promedio obtenido por quienes nunca participaron de la propuesta de Ceibal.

Si bien se observa que este programa tendría un impacto positivo sobre los desempeños, el informe señala que, al elegir los docentes si participan o no, esto “podría incluso estar contribuyendo a aumentar las brechas, en lugar de reducirlas”.

Este planteo se sustenta en que en las escuelas de quintil 5, las de contexto más favorable, el 73,7% de los docentes participan en el programa, mientras que en los quintiles 1 a 3 la participación es menor al 59%. “Mejores condiciones materiales, mejor infraestructura, menores problemas sociales o un clima institucional mas propicio al trabajo con tecnología e innovación pedagógica podrían explicar la mayor participación relativa de docentes de centros de contexto favorable”, apunta el informe. En definitiva, “producto de la participación voluntaria de los docentes” en este programa, el Ineed identifica “un desbalance en el acceso y el aprovechamiento de la propuesta en los contextos más vulnerables”, donde considera que podría tener mayor impacto en términos de equidad y oportunidades educativas.

Con base en esta observación, considera que fortalecer el apoyo y el acompañamiento a las escuelas de contextos menos favorables puede ser “clave” para reducir brechas y asegurar que la competencia pensamiento computacional se desarrolle en “todos los contextos”.

Por otra parte, Ineed también estudió el impacto de lo que se enseña y la forma en la que se lo hace. “No se enseña lo mismo ni de la misma manera en todos los contextos ni en todas las escuelas y esto es importante para entender los resultados y la inequidad”, destacó Haretche.

El informe apunta que brindar referentes comunes para todos los docentes de forma de contribuir a orientar sus prácticas de enseñanza y evaluación puede favorecer que mejoren los resultados, y se reduzcan la desigualdad y la inequidad en los desempeños. “Estos apoyos curriculares para los docentes son necesarios en un contexto que representa grandes desafíos para la enseñanza”, agrega.

Egreso y cobertura

Al estudiar diversas variables, el informe revela cómo se acentúa la inequidad según donde se pone la lupa. “Las diferencias por nivel socioeconómico comienzan a observarse levemente en el acceso a la educación, aumentan respecto a la asistencia efectiva, vuelven a hacerlo en términos de trayecto, se agudizan con los aprendizajes y alcanzan su mayor magnitud con el egreso”, expresa el informe.

En 2024, el 85,1% de los jóvenes de entre 21 y 23 años pertenecientes a los hogares de mayores ingresos había egresado de educación media superior. En el otro extremo, solo lo había hecho el 25,5% de los jóvenes de esas edades que integran los hogares de menores ingresos. Los autores del documento remarcan que se trata de una brecha de casi 60 puntos porcentuales. Esta diferencia ya se verifica respecto al egreso de media básica, en los jóvenes de entre 18 y 20 anos, pero la brecha es en ese caso de 21%.

En cuanto a “la cobertura” del sistema educativo, entre 2006 y 2024 hubo “un ensanchamiento”.

La matrícula en educación inicial ha caído durante los últimos años, una tendencia marcada por la baja en la natalidad. En contrapartida, aumentó el porcentaje de niños dentro del sistema. En 2012, había 128.977 niños de entre tres y cinco años, lo que representaba el 83,9% del total, mientras que en 2024 se registraron 109.973, lo que equivale al 94,6%. Ese año, la cobertura en el nivel de cuatro años llegó al 97,7%, lo que implica para el Ineed que “se ha avanzado hacia la universalización”. Donde se presenta el mayor rezago es en el nivel de tres años, pero el informe también destaca avances en esa edad.

La universalización en educación media básica se alcanzó en el año 2024 y este es el primer informe del Ineed que lo confirma. La cobertura en “las edades teóricas” para media básica, de 12 a 14 años, no alcanzaba el 98% en 2020 , pero en los años posteriores, con oscilaciones, creció, hasta llegar a 99,2% en 2024. “Prácticamente no presenta diferencias según quintiles de ingreso”, informó el Ineed.

La cobertura para la siguiente franja etaria, de 15 a 17, está en 92,5%, cinco puntos por encima de 2019, y resulta algo menor entre los jóvenes de hogares de bajos ingresos.