IM implementará “planes ovinos” para jóvenes ante dificultades para mantener su producción en Montevideo Rural

El área rural de Montevideo abarca actualmente más del 60% del territorio del departamento. En él desarrollan su actividad 1.360 productores, trabajan 5.000 personas y viven 60.000. Además, con menos de la milésima parte de la superficie productiva del país, se estima que aporta más del 3% al producto bruto agropecuario nacional, y produce más de la mitad del consumo nacional de hortalizas de hoja (lechuga, acelga y espinaca), más de la cuarta parte de manzanas, duraznos, peras y ciruelas, así como un importante porcentaje de la producción de limones, uvas y tomates, según datos oficiales de la Intendencia de Montevideo (IM).

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Sin embargo, los procesos de ocupación y la expansión no planificada de actividades de porte urbano y suburbano han provocado, además de la sustitución de usos en el suelo rural, desplazamientos o pérdida de interés por parte de productores, principalmente jóvenes , que terminan por dejar la actividad productiva agropecuaria y ese territorio.

Frente a ese contexto, la intendencia resolvió aprobar el pasado 2 de marzo un acuerdo de cooperación con el Movimiento de la Juventud Agraria (MJA) con el objetivo de “contribuir a la mejora de la calidad de vida en el medio rural” y promover la radicación de los jóvenes y sus familias, a través de “diversos programas y proyectos”, señala el documento al que accedió Búsqueda .

Las acciones proyectadas intentan “abordar y ofrecer soluciones que hagan viables los entornos tecnológicos y sociales de manera de promover la sostenibilidad de productores familiares y su radicación en el medio rural”. Esto a través de la incorporación de ciertos modelos productivos y la distribución de ovinos (carneros y/o ovejas) en sistemas de alta eficiencia productiva.

A través de este acuerdo, se buscará poner en marcha por primera vez en Montevideo los denominados planes ovinos para el desarrollo de la producción ovina en pequeña escala, basados en el modelo de un fondo rotatorio desarrollado por el MJA que ya ha demostrado ser exitoso en otros departamentos. La iniciativa prevé entregar ovinos “de alta eficiencia biológica” a jóvenes rurales, quienes deberán comprometerse a devolverlos en un plazo de cuatro a cinco años, para que puedan ser utilizados por un nuevo productor. Además, se les hará entrega de cachorros de perros pastores para el control de los depredadores y se brindará también un seguimiento técnico y formativo especializado.

Para determinar los beneficiarios, se seleccionarán grupos de productores familiares de Montevideo Rural interesados en la iniciativa.

Una realidad poco conocida

Liber López, director de la División de Montevideo Rural de la intendencia, explicó a Búsqueda que la implementación del convenio es un hito para la gestión departamental, ya que hoy no existen acciones de este tipo en la capital. Según dijo, el fondo rotatorio funcionará bajo una lógica de producción continua: la intendencia va a suministrar al productor entre 5 y 10 vientres de ovinos —e incluso un carnero si se alcanzan los 10 ejemplares— y, una vez que estas ovejas tengan cría, el beneficiario deberá devolver la cantidad inicial recibida para que esos animales sean entregados a un nuevo productor, manteniendo así un “círculo cerrado de vientres de ovejas girando por todo Montevideo”.

El jerarca subrayó que el objetivo es aprovechar la “expertise” del MJA en el manejo de estos fondos para replicar su éxito en el territorio montevideano, lo que incluirá un plan piloto en el Parque de Actividades Agropecuarias (Pagro) que marcará el regreso de la producción animal a ese predio tras 15 años de ausencia. El plan tiene, además, un fuerte componente educativo, ya que se articulará con los estudiantes del bachillerato agrario de la UTU que funciona en el parque para que los jóvenes tengan un vínculo directo de trabajo con los animales.

López cree que en Montevideo Rural hay una realidad demográfica y social desconocida por el citadino. De los cerca de 1.300 productores del departamento, se estima que entre un 30% y un 40% son jóvenes, que en muchos casos ya son el “sostén de la familia” y el pilar productivo ante el envejecimiento de sus padres, contó. Sin embargo, este relevo generacional enfrenta obstáculos severos, ya que muchos de estos jóvenes se sienten “ahogados por temas de rentabilidad” y no logran cubrir sus costos de producción, una situación que se ha vuelto crítica y que los obliga a buscar créditos y aumentar su nivel de endeudamiento.

López reconoce que este proyecto no es una solución mágica, sino una “herramienta más” para generar sustentabilidad en un sector en el que “hoy el joven rural no está encontrando el camino para sostenerse en el medio”. Ante esta realidad, la IM busca promover “prácticas que sean fáciles de llevar adelante” y que tengan un vínculo corto con la producción. El ovino es visto como una “cajita de ahorro” ideal para la escala de Montevideo —donde los predios promedian apenas 5,7 hectáreas frente a las más de 150 a escala nacional—, lo que permite que el joven pueda seguir estudiando y formándose sin abandonar el campo y la ruralidad, explicó.

Con este proyecto, la meta será alcanzar al menos a 25 productores jóvenes en el quinquenio, proporcionándoles una alternativa de sustento que los ayude radicarse y mantenerse en la ruralidad. López cree que el alcance será mayor del esperado.

Para tener incluso un panorama más claro, el director comentó que actualmente la división está “georreferenciando” el territorio. Se trata de un relevamiento inédito en Montevideo para identificar no solo el tipo de producción, sino los principales responsables de su desarrollo y las franjas etarias a las que corresponden.

Finalmente, López señaló que la presión económica a la que deben enfrentarse hoy los jóvenes productores (potenciada por aspectos como la actual emergencia hídrica) impacta directamente en su salud mental, un problema que el director identifica como generalizado en la juventud pero especialmente agudo en el campo. Por ello, la intendencia busca articular, a través de la Mesa de Desarrollo Rural, soluciones como policlínicas móviles o el acceso a áreas de psicología en el medio rural, mediante un convenio con el Ministerio de Salud Pública.