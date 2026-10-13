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La conectividad de Uruguay crece con vuelos diarios a Bogotá

La aerolínea colombiana Avianca pasará de cuatro a siete frecuencias semanales, lo que ampliará las opciones de conexión con más de 80 destinos de América y Europa

El ministro de Turismo Pablo Menoni con el director de Ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca David Alemán.

El ministro de Turismo Pablo Menoni con el director de Ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca David Alemán.

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Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Los uruguayos estamos acostumbrados a hacer escala en San Pablo o Buenos Aires para tomarnos vuelos que nos lleven al destino elegido. A partir de la última semana de octubre, se suma una nueva opción de viaje: hacer escala en el aeropuerto de Bogotá para conectar con el vuelo a destino final.

Esta novedad viene de la mano de la aerolínea colombiana Avianca, que pasará de cuatro a siete frecuencias semanales entre Montevideo y Bogotá. De esta manera, se amplían las opciones de conexión a más de 25 países de América y Europa.

En un encuentro en el Piso 22 del World Trade Center con agencias de viaje y socios comerciales, al que también asistió el ministro de Turismo, Pablo Menoni, autoridades de la aerolínea presentaron esta importante noticia para el ecosistema de viajes, además de otras novedades referidas a su experiencia de viaje.

La implementación de una frecuencia por día permite a los viajeros contar con rutas alternativas para sus itinerarios, quienes podrán elegir entre más de 80 destinos distintos. Estos vuelos adicionales serán operados en aeronaves Airbus A320, con capacidad para 180 pasajeros.

La compañía sumará wifi y ampliará su oferta de entretenimiento con contenidos de HBO Max, Apple TV, Paramount y otras plataformas.

La compañía sumará wifi y ampliará su oferta de entretenimiento con contenidos de HBO Max, Apple TV, Paramount y otras plataformas.

“Uruguay es un mercado por el que seguimos apostando en el Cono Sur. Llegar a una operación diaria entre Montevideo y Bogotá significa ofrecer más alternativas para viajar a Colombia y conectar, a través de nuestro hub, con más de 80 destinos en América y Europa”, señaló David Alemán, director de Ventas para Colombia y Sudamérica de Avianca.

En cuanto a la experiencia de vuelo, Avianca incluye equipaje de mano de hasta 10 kg en todos sus vuelos internacionales y comidas y bebidas en trayectos de más de tres horas y media dentro de las Américas.

La compañía anunció también la incorporación progresiva de wifi y la ampliación en su oferta de entretenimiento, que ahora incluye contenido de HBO Max, Sony Entertainment, Warner Bros., Apple TV, A24, Paramount, Fórmula 1 TV y LEGO.

Para quienes eligen una experiencia premium, Avianca ofrece Business Class Americas en sus rutas dentro del continente e Insignia by Avianca en vuelos hacia y desde Europa operados en Boeing 787, servicio que incorporará nuevas suites a partir de 2027.

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