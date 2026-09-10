La prevención del suicidio desde tres disciplinas: la psicología, la sociología y la filosofía

El 10 de setiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El símbolo, un lazo amarillo, recuerda a Mike Emme, un joven estadounidense que murió por suicidio en 1994 a los 17 años. El color fue elegido porque el chico había reparado un auto Mustang amarillo, de 1968. Para hacer honor a Mike, su familia repartió en su funeral tarjetas y cintas de ese color.

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En Uruguay, los números alarman. Según un informe publicado por el Ministerio de Salud Pública, la tasa de autoeliminaciones llegaba, en 2024, a 21,35 por cada 100.000 habitantes. El informe afirmaba que los dos picos etarios de mayor prevalencia fueron las personas mayores de 80 años (tasa de 34,84) y los jóvenes de 20 a 24 años (33,21).

En el marco de este día, el Área de Bienestar Estudiantil de la Universidad Católica del Uruguay (UCU) organizó un conversatorio que abarcó tres disciplinas: la psicología, la sociología y la filosofía. Los expositores fueron el psicólogo Alejandro Anselmi, la socióloga Catalina Barría y el doctor en Filosofía Miguel Pastorino.

Estas tres perspectivas se enfocaron en preguntas disparadoras. Desde la psicología: ¿Qué es el dolor psíquico y por qué a veces se vuelve tan intolerable? ¿Qué papel juegan la desesperanza, el sentirse una carga y la sensación de no pertenecer? ¿Por qué el suicidio rara vez tiene una causa única y suele ser un proceso, no un acto impulsivo aislado? ¿Qué mitos conviene desarmar?

Desde la sociología: ¿Por qué el suicidio no es solo un fenómeno individual, sino también social? ¿Cómo inciden la integración o el aislamiento, la pertenencia a una comunidad y las redes de apoyo? ¿Qué factores del contexto actual pesan? ¿Cómo afectan de forma desigual a distintos grupos y edades?

Desde la filosofía: ¿Por qué el suicidio ha sido una pregunta central de la filosofía? ¿Qué tensión hay entre libertad y autonomía individual, por un lado, y cuidado y responsabilidad hacia el otro? ¿Qué lugar ocupa la búsqueda de sentido frente al sufrimiento? ¿Cómo pensar el valor de la vida sin caer en respuestas fáciles ni en juicios morales sobre quien sufre?

Anselmi inició la disertación señalando que el dolor psíquico puede volverse intolerable y ser similar al físico. Además, las personas no ven una posible mejora, por lo que se suma la desesperanza. Para graficarlo, dijo que se parece a un túnel, en el que la única salida es la muerte. Para el experto, uno de los mitos es que estas personas no tienen una historia de sufrimiento; aunque no lo expresen, está. También, como factor de riesgo, sumó la accesibilidad a armas o el conocimiento de cómo ejecutar el hecho. Aseguró que es un fenómeno multifactorial que puede ser detactado por personas allegadas, si es que tienen las herramientas para abordar el tema sin juzgar y poder derivar a la persona al experto indicado.

Barría afirmó que las personas tomamos decisiones dentro de un marco social. Tener una red de pertenencia y apoyo suele ser una manera de alivianar el sufrimiento. Aseguró que en la actualidad estamos padeciendo nuevas maneras de soledad y quienes están más solos tienen más barreras de acceso a las instituciones que brindan ayuda. La socióloga afirmó que se pueden dar salidas más colectivas. También, hizo referencia a la gente que “queda” y al impacto que un suicidio implica en el grupo de pertenencia. “Las comunidades quedan muy afectadas ante este tipo de pérdida”, sentenció.

Por su parte, Pastorino se preguntó: “¿cómo pensamos la vida?” y qué relato tenemos de ella. En una sociedad como la de hoy, hiperindividualista, se genera una “soledad absoluta” que termina siendo asfixiante. “El mandato de estar siempre bien es patológico”, afirmó. Desde la filosofía, identificó cuatro aspectos a tener en cuenta para prevenir un suicidio: tener un “propósito” en la vida; el sentido de pertenencia, “alguien que te quiera como sos”; el sentido de trascendencia; y la narratividad (poder revisar nuestra historia). Afirmó que no es necesario cumplir estas estos cuatro condiciones, “una sola te puede salvar”.

Tras la charla, se formaron grupos de aproximadamente diez personas, más un moderador, que reflexionaron sobre comprender, prevenir y acompañar. Los resultados de estas charlas fueron puestos en común para ver qué se puede hacer desde el ambiente universitario.

Esta fue la primera acción que organizó la UCU en el marco de la campaña Estar Cerca.

En Uruguay, la línea de prevención del suicidio es 0800 0767 / *0767. Está disponible las 24 horas, todos los días del año.