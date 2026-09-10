Hay “continuos obstáculos” para el crédito formal a mipymes; BID Lab prevé préstamo a la ‘fintech’ Paigo

En Uruguay, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) son la “piedra angular del sector productivo”, pero “muchas” enfrentan “continuos obstáculos para acceder a crédito formal: métodos de suscripción tradicionales “muy poco apropiados” para firmas con un historial crediticio limitado, requisitos de garantía “estrictos” y procesos “lentos y poco flexibles”. A menudo, esas restricciones llevan a las mipymes a aplazar la inversión productiva o a depender de financiamiento costoso, lo cual limita el crecimiento, la formalización y la creación de empleos.

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Además, esa brecha es especialmente amplia en el caso de los emprendimientos dirigidos por mujeres, que tienden a solicitar créditos bancarios con menor frecuencia y hacen frente a mayores fricciones informativas y costos percibidos (o incurridos) durante el proceso de solicitud.

Esa problemática está descrita en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) relacionado con el préstamo que BID Lab tiene en discusión con Floder S.A. (Paigo), una empresa tecnofinanciera uruguaya, y un plan de expansión de su cartera de préstamos.

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A través de su producto para mipymes PYM, Paigo “se integra en el ecosistema de pagos de socios como Handy, mediante el empleo de datos en tiempo real de puntos y transacciones de venta para originar, cuantificar y monitorear de forma ininterrumpida los préstamos, y ajusta los reembolsos a los flujos de ventas reales”, describe. Ese enfoque integrado y centrado en los datos reduce la fricción operativa y permite conceder préstamos a empresas con un historial crediticio limitado e ingresos variables, “siempre dentro de un marco de riesgos disciplinado”, añade.

La innovación que se prevé respaldar con el préstamo de BID Lab, cuyas condiciones todavía están en etapa de negociación, se centra en el financiamiento integrado y la suscripción de créditos en tiempo real basada en las transacciones que complementa (o sustituye) la dependencia de estados financieros, garantías y amplios historiales crediticios, lo que posibilita una toma de decisiones sobre el préstamo más rápida y a medida, junto con estructuras de rembolso vinculadas al flujo de efectivo.

El financiamiento consiste en un préstamo “preferente” de hasta US$ 5 millones, con la posibilidad de añadir un crédito complementario. Según el documento, los recursos se utilizarán para ampliar la cartera de créditos productivos de Paigo para mipymes de Uruguay, con atención especial a las empresas dirigidas por mujeres y emprendedoras sin historial crediticio o “subatendidas por los prestamistas tradicionales”.

Durante el período del proyecto se prevé que, desde un valor de referencia de cerca de US$ 19 millones, la operación amplíe la cartera de mipymes de Paigo hasta unos US$ 34 millones en el quinto año; que atienda a más empresas cuya propiedad o dirección esté en manos de mujeres, pasando de un volumen de 54% a alrededor de 57%, y que incremente de aproximadamente el 77% al 80% el porcentaje de clientes sin historial crediticio o que hayan sido previamente excluidos del financiamiento formal, al tiempo que los desembolsos anuales de las mipymes aumenten de unos US$ 26 millones a US$ 37 millones para el quinto año.

Floder está inscripta en el Banco Central como administradora de créditos y con la figura, además, de prestador de servicios de administración, contabilidad y/o procesamiento de datos. Su único accionista es la sociedad Banfur International.

Un mercado “en transformación”

Otro documento del BID relativo al préstamo a Paigo describe que el mercado de financiación para las mipymes en Uruguay “está experimentando una rápida transformación, impulsada por la digitalización de los pagos, el auge de las billeteras electrónicas, la aparición de soluciones fintech y la apertura regulatoria del Banco Central hacia esquemas de finanzas abiertas. Estos avances han reducido significativamente los costos de originación y administración del crédito, permitiendo atender de manera eficiente a segmentos tradicionalmente desatendidos”.

Agrega que Paigo opera en un mercado “aún dominado por bancos tradicionales, cooperativas y prestamistas informales, caracterizado por modelos de evaluación rígidos, elevados costos operativos y una escasa capacidad de adaptación a las microempresas”.

Señala que Paigo opera como una plataforma tecnológica integral para la evaluación crediticia, la originación y la gestión dinámica de riesgos. Su principal elemento diferenciador es un motor propio de calificación crediticia alternativa que permite evaluar en tiempo real a personas y empresas tradicionalmente excluidas del sistema financiero; para ello, utiliza datos transaccionales, patrones de comportamiento, registros sectoriales, relaciones crediticias institucionales y señales comerciales, superando así las limitaciones del historial crediticio tradicional. Actualmente, la plataforma realiza evaluaciones en tiempo real de más de 2,5 millones de personas, combinando datos históricos y actuales. Este motor también elabora dinámicamente ofertas personalizadas, definiendo el tipo de producto, el monto máximo, el importe de las cuotas, las condiciones de precio, los límites y la velocidad de escalamiento en función del perfil y el comportamiento de cada cliente. De manera complementaria, la estrategia de cobranza está estructurada como un componente integral del marco de gestión de riesgo crediticio.

Este enfoque integrado —que abarca la calificación crediticia, el diseño de productos y la gestión de cobranza— “contribuye a mitigar la morosidad estructural, mejora los resultados de recuperación y respalda una gestión prudente y sostenible de la cartera de segmentos vulnerables”, describe ese documento.

Indica que, desde su puesta en funcionamiento, esta fintech desembolsó más de 800.000 préstamos por un total superior a los US$ 400 millones.