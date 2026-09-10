Cierra una corredora de bolsa; el negocio “no está rindiendo”

De Baeremaecker & Perera Corredor de Bolsa (D&P) cesará su actividad a fin de mes, y luego entrará en proceso de disolución. Así fue resuelto por una asamblea extraordinaria de accionistas efectuada el 30 de agosto y comunicada al día siguiente al Banco Central; también renunció como accionista de la Bolsa de Valores de Montevideo (BVM).

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El dueño de ese escritorio de bolsa, Carlos Perera, declaró a Búsqueda que la decisión responde a su edad (72) y a que sus herederos decidieron tomar otros caminos. Él había quedado como único accionista de la empresa, luego de que su socio, Carlos de Baeremaecker, confirmara su retiro al jubilarse en octubre de 2025. Perera presidió la BVM en dos períodos, a comienzos de siglo.

Hace unos años D&P se vio envuelta en un caso de estafa por el cual la Justicia condenó a una empleada de ese escritorio de bolsa.

El presidente de la BVM, Ángel Urraburu, dijo a Búsqueda que aún restan completar algunos requisitos regulatorios para concretar la baja de la corredora. Señaló que el asiento en la bolsa de esa firma no irá a remate, como suele ocurrir en estos casos, debido a que no hay interesados en adquirirlo.

Urraburu afirmó que en la actualidad hay aproximadamente 12 puestos de corredor que no han podido ser vendidos. Ante esta situación, el Consejo Directivo de la BVM estudia posibles medidas sobre qué hacer con ellos. Se trata de una situación que se mantiene desde hace tiempo; el presidente de la institución no recuerda con exactitud cuándo fue la última vez que se remató un asiento.

Si bien en hoy hay unos 20 escritorios activos, para el presidente de la bolsa tradicional “es correcto decir que esto es un indicador claro de que el negocio de corredor no está rindiendo”.

Los corredores son intermediarios entre los emisores y los inversores, y su ingreso principal proviene de las comisiones que cobran por las operaciones de bolsa y su trabajo como asesores especializados.

La reducción del número de corredores en la BVM se da además en un contexto en el que esa entidad bursátil y la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) trabajan, a impulso del Ministerio de Economía y del Banco Central, en un esquema de interoperabilidad que permita a los participantes de esos mercados acceder en igualdad de condiciones a las operaciones. En agosto, el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba, dijo que “el diseño ideal” sería “confluir hacia un único mercado de valores”.

La interoperabilidad de la bolsas está contemplada en el proyecto de Rendición de Cuentas que se discute en el Senado. Entre los resultados esperados, la fundamentación plantea que la medida busca “incrementar la competencia entre mercados e infraestructuras de negociación y contribuir a una mayor liquidez y profundidad del mercado de capitales”. Además, apunta a ampliar las alternativas para emisores e inversores, facilitar el acceso al financiamiento y fortalecer la competitividad y el desarrollo del sistema financiero local.

Conaprole prepara emisión

A todo esto, el mercado continúa incorporando algunas emisiones. Conaprole prepara una colocación de obligaciones negociables en el marco de su programa Conahorro. Se trata de la decimoséptima serie, denominada “Conahorro IV”; es por hasta US$ 5 millones, con una tasa de interés de 4,5% anual y a cinco años de plazo. Cuenta con una calificación “AAAuy”.

La suscripción será del próximo martes 15 al martes 22; los papeles entrarán en circulación el jueves 24. Los títulos estarán disponibles tanto a través de la BVM como de la Bevsa.

Una de las características de esta emisión es que los inversores tendrán la posibilidad de recuperar el 100% del capital cada seis meses, coincidiendo con las fechas de pago de intereses, si manifiestan previamente su voluntad de salir de la inversión. Conaprole espera que el Banco República sea el principal colocador, como ha ocurrido con las anteriores emisiones.