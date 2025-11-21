¡Hola !

Margo Baridon presentó Alto Verano 2026 con un desayuno y un desfile en ‘Casa FOA’

Se trata de una propuesta inspirada en el paisaje costero, con piezas ligeras y bordados artesanales

ADR_5080
Directora de Casa FOA Renata Battione, dirección creativa de Margo Margo Baridon, dirección ejecutiva de Margo Rosario Terra y directora ejecutiva de Casa FOA Ximena Arcos Pérez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Sofía Montes de Oca y Rosario Terra.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mónica Zanocchi, Natalia Jinchuk y Marina Galfione.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Maru Elorza.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Vale Fernández y Carina Martínez.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Mariana López y Steffi Rauhut.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Ximena Torres y Claudia Fernández.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Rosarito Rompani de Terra y Delfina Stirling.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Magdalena Nicola, Cecilia Lena, Renata Battione y Carolina Fernández.

FOTO

Adrián Echeverriaga
ADR_5099
Calista Hughes, Paulina Fernández Rubio, Paulina Hughes y Paulina Rubio.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Gabriela Rouiller, Sofía Montes de Oca y Dolores de Arteaga.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Renata Battione, Tati Paz y Vale Fernández.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Verónika Effa y Emanuel dos Santos.

FOTO

Adrián Echeverriaga
Búsqueda | Katherine Kilian
Por Katherine Kilian
Redactora de Sociales de Galería

La diseñadora Margo Baridon presentó las nuevas piezas de su colección Alto Verano 2026 en Casa FOA, en el piso 17 de Carrasco Boating. Fue el jueves 20, temprano en la mañana, con un desayuno que abrió una jornada pensada para mostrar el universo estético de Cala Serena (Mallorca, España), en un entorno donde el diseño y la arquitectura conviven naturalmente con la moda.

La colección toma como punto de partida el mar y sus tonos cambiantes. Telas livianas, bordados que evocan cartas escritas en la arena y una paleta que va del arena al salvia, con destellos que recuerdan los atardeceres costeros, definen la propuesta. Las prendas, confeccionadas íntegramente en talleres locales, mantienen la impronta artesanal que distingue a la marca.

Margo meets Casa FOA reunió a 50 invitadas en un formato íntimo, que incluyó desayuno y desfile, pensado para presentar la colección en un ambiente cercano y cuidado. La producción estuvo a cargo de Rosario San Juan.

En la pasarela se vieron vestidos fluidos, conjuntos sastreros reinterpretados en versiones livianas y detalles inspirados en la orilla del mar. Las mezclas de texturas, los pliegues y las referencias al paisaje construyeron una propuesta pensada para una mujer contemporánea que valora la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Hasta el 23 de noviembre, las clientas podrán acceder a una selección de piezas destacadas con un beneficio del 25% para compras con tarjetas Santander.

Con más de una década de trabajo, Margo Baridon se posiciona como una de las diseñadoras uruguayas con mayor presencia fuera del país, con ventas en Estados Unidos, Chile, México, Paraguay y Costa Rica. Su nueva colección extiende esa mirada global sin perder el anclaje en el paisaje local.

