Medicina Personalizada organizó una mañana de surf

Se trató de una actividad organiada por Medicina Personalizada junto con Salty Girls, en la parada 7 y media de la playa Brava, en Punta del Este

El sonido del mar marcando el ritmo de la mañana, las tablas apoyadas sobre la arena y un grupo de personas preparándose para entrar al agua. Así comenzó la experiencia que impulsó Medicina Personalizada (MP), junto con Salty Girls, en la parada 7 y media de la playa Brava, en Punta del Este. Se trató de una clase de surf pensada no solo como actividad física, sino como una invitación a reconectar con el cuerpo, el entorno y el disfrute.

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Este encuentro reunió a personas con distintos niveles de experiencia, muchas de ellas motivadas por la curiosidad de probar algo nuevo y otras enfrentando por primera vez ese pequeño desafío personal que implica subirse a una tabla y dejarse llevar por el mar. Hubo nervios, expectativa y también muchas ganas de animarse, en un clima distendido que se fue construyendo desde el primer momento.

El equipo de Salty Girls acompañó cada instancia con cercanía y atención, guiando la actividad paso a paso y priorizando siempre la seguridad y el disfrute. Entre explicaciones, intentos, risas y caídas inevitables, la mañana fue tomando forma de experiencia compartida, en la que el aprendizaje se dio de manera natural, sin presiones ni exigencias.

Para MP, la propuesta se inscribe dentro de una mirada integral sobre la salud, que entiende el bienestar como algo que se construye día a día, no solo desde lo médico, sino también desde el movimiento, la confianza y el contacto con la naturaleza. El surf, en ese sentido, funcionó como excusa perfecta para frenar la rutina y habitar el presente, con el cuerpo activo y la mente liviana.