Medicina Personalizada organizó una mañana de surf

El sonido del mar marcando el ritmo de la mañana, las tablas apoyadas sobre la arena y un grupo de personas preparándose para entrar al agua. Así comenzó la experiencia que impulsó Medicina Personalizada (MP), junto con Salty Girls, en la parada 7 y media de la playa Brava, en Punta del Este. Se trató de una clase de surf pensada no solo como actividad física, sino como una invitación a reconectar con el cuerpo, el entorno y el disfrute.
Este encuentro reunió a personas con distintos niveles de experiencia, muchas de ellas motivadas por la curiosidad de probar algo nuevo y otras enfrentando por primera vez ese pequeño desafío personal que implica subirse a una tabla y dejarse llevar por el mar. Hubo nervios, expectativa y también muchas ganas de animarse, en un clima distendido que se fue construyendo desde el primer momento.
El equipo de Salty Girls acompañó cada instancia con cercanía y atención, guiando la actividad paso a paso y priorizando siempre la seguridad y el disfrute. Entre explicaciones, intentos, risas y caídas inevitables, la mañana fue tomando forma de experiencia compartida, en la que el aprendizaje se dio de manera natural, sin presiones ni exigencias.
Para MP, la propuesta se inscribe dentro de una mirada integral sobre la salud, que entiende el bienestar como algo que se construye día a día, no solo desde lo médico, sino también desde el movimiento, la confianza y el contacto con la naturaleza. El surf, en ese sentido, funcionó como excusa perfecta para frenar la rutina y habitar el presente, con el cuerpo activo y la mente liviana.
Cuando la clase llegó a su fin, nadie parecía tener apuro por irse. Algunos se quedaron mirando el mar, otros comentaban sus caídas y sus pequeños logros como si fueran trofeos personales. Las caras salieron del agua distintas: cansadas, saladas, sonrientes.