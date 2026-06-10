¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Montevideo Shopping celebró la premiación de la 11ª edición de rediseña

La iniciativa de Montevideo Shopping volvió a reconocer el talento de estudiantes y egresados de diseño, arte y comunicación que transformaron materiales en desuso en propuestas innovadoras

Carolina Arias de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Mariana Muzi&nbsp;y Pablo Pirotto de Universidad ORT, Mariana Reyes López de UCU y Ángelo&nbsp;Castro de Integra Escuela Pablo Giménez.

Carolina Arias de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Mariana Muzi y Pablo Pirotto de Universidad ORT, Mariana Reyes López de UCU y Ángelo Castro de Integra Escuela Pablo Giménez.

FOTO

Valentina Weikert
Flaminia Ortolani, Roxana Pallota, gerenta de Marketing de Montevideo&nbsp;Shopping Carolina de León, Enrique Aguerre y Leandro Gómez.

Flaminia Ortolani, Roxana Pallota, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León, Enrique Aguerre y Leandro Gómez.

FOTO

Valentina Weikert
Lucía López Rodríguez, Ángela Rubino y Renata Casanova.

Lucía López Rodríguez, Ángela Rubino y Renata Casanova.

FOTO

Valentina Weikert
Agustín Menini junto a las ganadoras de la categoría Industrial de la&nbsp;Universidad ORT, Belén Pérez y Tatiana Pose.

Agustín Menini junto a las ganadoras de la categoría Industrial de la Universidad ORT, Belén Pérez y Tatiana Pose.

FOTO

Valentina Weikert
Ganadores de la categoría Audiovisual de la Universidad ORT: Mayra Allaix&nbsp;y Mateo Sánchez.

Ganadores de la categoría Audiovisual de la Universidad ORT: Mayra Allaix y Mateo Sánchez.

FOTO

Valentina Weikert
Flaminia Ortolani y Roxana Pallota junto las ganadoras de la categoría&nbsp;Artes visuales de la UCU Sofía Caresani y Romina Lozano.

Flaminia Ortolani y Roxana Pallota junto las ganadoras de la categoría Artes visuales de la UCU Sofía Caresani y Romina Lozano.

FOTO

Valentina Weikert
Agustín Menini entregó los premios a las ganadoras de la categoría&nbsp;Industrial de EUCD Agustina Rosso y Ailyn Valdéz.

Agustín Menini entregó los premios a las ganadoras de la categoría Industrial de EUCD Agustina Rosso y Ailyn Valdéz.

FOTO

Valentina Weikert
Lucía López Rodríguez junto a las ganadoras de Textil de la UCU Yasmín&nbsp;Acosta y Daiana Quiroga.&nbsp;

Lucía López Rodríguez junto a las ganadoras de Textil de la UCU Yasmín Acosta y Daiana Quiroga. 

FOTO

Valentina Weikert
Paula Moore junto a ganadores de Audiovisual de la UCU Felipe Poggio y&nbsp;Paloma Bartesaghi.

Paula Moore junto a ganadores de Audiovisual de la UCU Felipe Poggio y Paloma Bartesaghi.

FOTO

Valentina Weikert
Fiorella Carlone y Federico Baráibar.

Fiorella Carlone y Federico Baráibar.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Montevideo Shopping entregó los premios a los ganadores de la 11ª edición de Rediseña, la iniciativa que impulsa la creatividad y el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso.

En esta edición, estudiantes y egresados de la Universidad ORT Uruguay, la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), la Universidad Católica del Uruguay (UCU) e Integra Escuela Pablo Giménez desarrollaron propuestas inspiradas en el legado del artista plástico uruguayo Carmelo Arden Quin.

Leé además

Tati Paz y Andrea Bellolio.
Estreno

Modo diseño: una nueva pantalla para impulsar la creatividad uruguaya

Durante varios meses, los participantes trabajaron en el desarrollo de piezas elaboradas a partir de materiales recuperados donados por los locales del centro comercial, que de otra manera habrían terminado en vertederos, transformándolos con creatividad. Además, este año cientos de gift cards en desuso­ del centro comercial fueron transformadas en accesorios, a través de un proceso artesanal desarrollado por Silvia Ferreira, artesana­ y docente de UTU de Melo.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los proyectos destacados de cada institución participante. Por la Universidad ORT Uruguay fueron premiados en la categoría Audiovisual Mayra Allaix, Manuel Correa, Irina Griselka y Mateo Sánchez. En tanto, Juana García y Carmela González fueron reconocidas en Textil, y Belén Pérez y Tatiana Pose en Industrial.

De la EUCD fueron distinguidas Catalina Nocetti, Julieta Gimeno y Lucía Velázquez en Textil, así como Agustina Rosso, Paula Thut y Ailyn Valdez en Industrial.

Por la UCU, en tanto, resultaron ganadoras Romina Lozano y Sofía Caresani en Artes visuales, y de Integra Yasmín Acosta y Daiana Quiroga en Textil, y Paloma Bartesaghi y Felipe Poggio en Audiovisual.

Hasta el 22 de junio, los proyectos finalistas formarán parte del PopUp rediseña, un espacio ubicado en el segundo nivel de Montevideo Shopping donde los estudiantes podrán exhibir y comercializar directamente sus creaciones.

Hasta esa fecha, entonces, los visitantes podrán acceder a piezas exclusivas de indumentaria, decoración y accesorios desarrollados por diseñadores emergentes, que recibirán la totalidad de lo recaudado por las ventas.

Desde su creación, rediseña ha convocado a más de 400 estudiantes, quienes desarrollaron cientos de artículos de indumentaria, objetos de diseño e iniciativas audiovisuales a partir de materiales reutilizados.

Selección semanal
Seguridad Pública

Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

Por Juan Francisco Pittaluga
Tecnología

El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

Por José Frugoni
Caso Soledad Barrera

Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

Por Leonel García
Presidencia

Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

TE PUEDE INTERESAR

La Celeste a la calle

La Celeste a la calle

Por  Sofía Miranda Montero  y Guillermina Servian
Gabriela Hearst 

Gabriela Hearst donó su trabajo y estructura para vestir a la delegación uruguaya en el Mundial 2026

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Jorge Milburn.

El uruguayo que pasó de instalar cargadores para Tesla a compartir reuniones con Elon Musk

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Qué son las altas habilidades y por qué las familias reclaman una educación más flexible e inclusiva

Qué son las altas habilidades y por qué las familias reclaman una educación más flexible e inclusiva

Por Federica Chiarino Vanrell