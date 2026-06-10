Montevideo Shopping celebró la premiación de la 11ª edición de rediseña

Montevideo Shopping entregó los premios a los ganadores de la 11ª edición de Rediseña, la iniciativa que impulsa la creatividad y el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso.
La iniciativa de Montevideo Shopping volvió a reconocer el talento de estudiantes y egresados de diseño, arte y comunicación que transformaron materiales en desuso en propuestas innovadoras
Montevideo Shopping entregó los premios a los ganadores de la 11ª edición de Rediseña, la iniciativa que impulsa la creatividad y el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso.
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En esta edición, estudiantes y egresados de la Universidad ORT Uruguay, la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), la Universidad Católica del Uruguay (UCU) e Integra Escuela Pablo Giménez desarrollaron propuestas inspiradas en el legado del artista plástico uruguayo Carmelo Arden Quin.
Durante varios meses, los participantes trabajaron en el desarrollo de piezas elaboradas a partir de materiales recuperados donados por los locales del centro comercial, que de otra manera habrían terminado en vertederos, transformándolos con creatividad. Además, este año cientos de gift cards en desuso del centro comercial fueron transformadas en accesorios, a través de un proceso artesanal desarrollado por Silvia Ferreira, artesana y docente de UTU de Melo.
Durante la ceremonia fueron reconocidos los proyectos destacados de cada institución participante. Por la Universidad ORT Uruguay fueron premiados en la categoría Audiovisual Mayra Allaix, Manuel Correa, Irina Griselka y Mateo Sánchez. En tanto, Juana García y Carmela González fueron reconocidas en Textil, y Belén Pérez y Tatiana Pose en Industrial.
De la EUCD fueron distinguidas Catalina Nocetti, Julieta Gimeno y Lucía Velázquez en Textil, así como Agustina Rosso, Paula Thut y Ailyn Valdez en Industrial.
Por la UCU, en tanto, resultaron ganadoras Romina Lozano y Sofía Caresani en Artes visuales, y de Integra Yasmín Acosta y Daiana Quiroga en Textil, y Paloma Bartesaghi y Felipe Poggio en Audiovisual.
Hasta el 22 de junio, los proyectos finalistas formarán parte del PopUp rediseña, un espacio ubicado en el segundo nivel de Montevideo Shopping donde los estudiantes podrán exhibir y comercializar directamente sus creaciones.
Hasta esa fecha, entonces, los visitantes podrán acceder a piezas exclusivas de indumentaria, decoración y accesorios desarrollados por diseñadores emergentes, que recibirán la totalidad de lo recaudado por las ventas.
Desde su creación, rediseña ha convocado a más de 400 estudiantes, quienes desarrollaron cientos de artículos de indumentaria, objetos de diseño e iniciativas audiovisuales a partir de materiales reutilizados.