Montevideo Shopping celebró la premiación de la 11ª edición de rediseña

La iniciativa de Montevideo Shopping volvió a reconocer el talento de estudiantes y egresados de diseño, arte y comunicación que transformaron materiales en desuso en propuestas innovadoras

Paula Moore junto a ganadores de Audiovisual de la UCU Felipe Poggio y Paloma Bartesaghi.

Lucía López Rodríguez junto a las ganadoras de Textil de la UCU Yasmín Acosta y Daiana Quiroga.

Agustín Menini entregó los premios a las ganadoras de la categoría Industrial de EUCD Agustina Rosso y Ailyn Valdéz.

Flaminia Ortolani y Roxana Pallota junto las ganadoras de la categoría Artes visuales de la UCU Sofía Caresani y Romina Lozano.

Ganadores de la categoría Audiovisual de la Universidad ORT: Mayra Allaix y Mateo Sánchez.

Agustín Menini junto a las ganadoras de la categoría Industrial de la Universidad ORT, Belén Pérez y Tatiana Pose.

Flaminia Ortolani, Roxana Pallota, gerenta de Marketing de Montevideo Shopping Carolina de León, Enrique Aguerre y Leandro Gómez.

Carolina Arias de la Escuela Universitaria Centro de Diseño, Mariana Muzi y Pablo Pirotto de Universidad ORT, Mariana Reyes López de UCU y Ángelo Castro de Integra Escuela Pablo Giménez.

Montevideo Shopping entregó los premios a los ganadores de la 11ª edición de Rediseña, la iniciativa que impulsa la creatividad y el diseño sostenible a través de la reutilización de materiales en desuso.

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En esta edición, estudiantes y egresados de la Universidad ORT Uruguay, la Escuela Universitaria Centro de Diseño (EUCD), la Universidad Católica del Uruguay (UCU) e Integra Escuela Pablo Giménez desarrollaron propuestas inspiradas en el legado del artista plástico uruguayo Carmelo Arden Quin.

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Durante varios meses, los participantes trabajaron en el desarrollo de piezas elaboradas a partir de materiales recuperados donados por los locales del centro comercial, que de otra manera habrían terminado en vertederos, transformándolos con creatividad. Además, este año cientos de gift cards en desuso­ del centro comercial fueron transformadas en accesorios, a través de un proceso artesanal desarrollado por Silvia Ferreira, artesana­ y docente de UTU de Melo.

Durante la ceremonia fueron reconocidos los proyectos destacados de cada institución participante. Por la Universidad ORT Uruguay fueron premiados en la categoría Audiovisual Mayra Allaix, Manuel Correa, Irina Griselka y Mateo Sánchez. En tanto, Juana García y Carmela González fueron reconocidas en Textil, y Belén Pérez y Tatiana Pose en Industrial.

De la EUCD fueron distinguidas Catalina Nocetti, Julieta Gimeno y Lucía Velázquez en Textil, así como Agustina Rosso, Paula Thut y Ailyn Valdez en Industrial.