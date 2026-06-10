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Quebracho realizó una nueva cena benéfica para seguir creando oportunidades mediante la educación y el deporte

Bajo el lema “Construyamos juntos: cada aporte es un ladrillo más en este camino”, la organización reunió a colaboradores, empresas y amigos de la institución en una noche de encuentro y testimonios

De Quebracho: director de Cárceles Andrés Supervielle , director ejecutivo Alejandro Fynn,&nbsp;presidente Francisco Rubio y vicepresidente Alejandro Torrendell.

De Quebracho: director de Cárceles Andrés Supervielle , director ejecutivo Alejandro Fynn, presidente Francisco Rubio y vicepresidente Alejandro Torrendell.

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Valentina Weikert
Valentina Poloni y Matías Rodríguez Lima.

Valentina Poloni y Matías Rodríguez Lima.

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Tatu Rompani y Nicolás Gibernau.

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Nana Stirling de Paullier, Raquel Risso, Vica Bonasso y Mirtha Curcio.

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Victoria y Agnes Lenoble.

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Antonio Frioni y Laura Algorta.

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Matías Cikato y Paz Díaz.

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Alfonso Heber y Pilar y Lucía Fynn junto a Victoria Marguery.

Alfonso Heber y Pilar y Lucía Fynn junto a Victoria Marguery.

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Elsa Grego de Zorrilla, Cristina Delucchi y Blanca García Ferrés.&nbsp;

Elsa Grego de Zorrilla, Cristina Delucchi y Blanca García Ferrés. 

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Nicolás Martinelli y Daniel Fernández.

Nicolás Martinelli y Daniel Fernández.

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Pedro Bellocq y Jorge Penedo.

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Yoselin Kadian y Eduardo del Bono.&nbsp;

Yoselin Kadian y Eduardo del Bono. 

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Diego Bercianos, Pico Méndez y Roberto Canessa.

Diego Bercianos, Pico Méndez y Roberto Canessa.

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Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

Quebracho llevó adelante una nueva edición de su tradicional cena benéfica bajo el lema “Construyamos juntos: cada aporte es un ladrillo más en este camino”, una instancia destinada a recaudar fondos, fortalecer vínculos con su comunidad de apoyo y compartir los avances de los distintos programas que impulsa la organización.

La actividad tuvo lugar el jueves 4 por la noche en la Criolla Elías Regules, repitiendo el escenario de la edición anterior, y reunió a colaboradores, empresas, voluntarios, autoridades e invitados comprometidos con la misión de la institución.

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Desde hace años, Quebracho trabaja para transformar vidas a través del deporte, la educación y el acompañamiento integral, generando oportunidades concretas para niños, adolescentes y adultos que enfrentan distintos contextos de vulnerabilidad. Su propuesta busca derribar barreras y construir trayectorias de desarrollo personal, educativo y laboral con impacto duradero.

Uno de los aspectos más destacados de la velada fue que gran parte del servicio estuvo a cargo de integrantes de la propia organización. Los mozos que atendieron a los invitados durante la cena forman parte de los programas de Quebracho, quienes se convirtieron en protagonistas de una experiencia que reflejó de manera concreta el trabajo que la institución realiza día a día.

La noche comenzó con un video de bienvenida y presentación institucional que permitió a los asistentes conocer más sobre la misión, los proyectos y los resultados alcanzados en el último año. A través de imágenes y testimonios, se mostraron historias de superación y crecimiento vinculadas a los distintos programas que desarrolla la organización. Uno de los momentos centrales fue un panel de conversación integrado por personas que forman parte de la comunidad Quebracho desde distintos roles y experiencias, quienes compartieron sus historias personales y el impacto que tuvo la institución en sus vidas.

También se presentaron algunas de las novedades que marcarán el trabajo de la organización en esta nueva etapa. Entre ellas se destacó el lanzamiento del podcast­ Quebracho impulsa, una iniciativa que busca amplificar historias, reflexiones y experiencias vinculadas a los distintos programas de la institución, así como desarrollar nuevos espacios de diálogo y visibilidad.

Durante toda la velada se hizo especial énfasis en la importancia de sostener y ampliar los proyectos que lleva adelante Quebracho, invitando a los presentes a involucrarse y colaborar para continuar creando nuevas oportunidades.

Así, la cena reafirmó el propósito que impulsa a Quebracho desde sus inicios: construir oportunidades reales para quienes más las necesitan y demostrar que, con el apoyo de toda una comunidad, cada aporte puede convertirse efectivamente en un ladrillo más para transformar vidas y construir futuros posibles.

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