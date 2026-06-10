Quebracho realizó una nueva cena benéfica para seguir creando oportunidades mediante la educación y el deporte

Bajo el lema “Construyamos juntos: cada aporte es un ladrillo más en este camino”, la organización reunió a colaboradores, empresas y amigos de la institución en una noche de encuentro y testimonios

Quebracho llevó adelante una nueva edición de su tradicional cena benéfica bajo el lema “Construyamos juntos: cada aporte es un ladrillo más en este camino”, una instancia destinada a recaudar fondos, fortalecer vínculos con su comunidad de apoyo y compartir los avances de los distintos programas que impulsa la organización.

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La actividad tuvo lugar el jueves 4 por la noche en la Criolla Elías Regules, repitiendo el escenario de la edición anterior, y reunió a colaboradores, empresas, voluntarios, autoridades e invitados comprometidos con la misión de la institución.

Desde hace años, Quebracho trabaja para transformar vidas a través del deporte, la educación y el acompañamiento integral, generando oportunidades concretas para niños, adolescentes y adultos que enfrentan distintos contextos de vulnerabilidad. Su propuesta busca derribar barreras y construir trayectorias de desarrollo personal, educativo y laboral con impacto duradero.

Uno de los aspectos más destacados de la velada fue que gran parte del servicio estuvo a cargo de integrantes de la propia organización. Los mozos que atendieron a los invitados durante la cena forman parte de los programas de Quebracho, quienes se convirtieron en protagonistas de una experiencia que reflejó de manera concreta el trabajo que la institución realiza día a día.

La noche comenzó con un video de bienvenida y presentación institucional que permitió a los asistentes conocer más sobre la misión, los proyectos y los resultados alcanzados en el último año. A través de imágenes y testimonios, se mostraron historias de superación y crecimiento vinculadas a los distintos programas que desarrolla la organización. Uno de los momentos centrales fue un panel de conversación integrado por personas que forman parte de la comunidad Quebracho desde distintos roles y experiencias, quienes compartieron sus historias personales y el impacto que tuvo la institución en sus vidas.