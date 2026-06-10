¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Reikiavik llegó al Teatro Solís con una historia donde el ajedrez se convierte en metáfora del mundo

La obra de Juan Mayorga, dirigida por Mariana Wainstein, presentó una original mirada sobre la histórica partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky, explorando los vínculos entre memoria, representación, poder y teatro

Directora Mariana Wainstein y autor de Reikiavik&nbsp;Juan Mayorga.

Directora Mariana Wainstein y autor de Reikiavik Juan Mayorga.

FOTO

Valentina Weikert
Mónica Hasard e India Gutiérrez.

Mónica Hasard e India Gutiérrez.

FOTO

Valentina Weikert
Guillermo y Silvina Mateos.

Guillermo y Silvina Mateos.

FOTO

Valentina Weikert
Vera Heller y Lara Bresciano.

Vera Heller y Lara Bresciano.

FOTO

Valentina Weikert
Ady Vazz, Clara Spalter y Mercedes Menafra.

Ady Vazz, Clara Spalter y Mercedes Menafra.

FOTO

Valentina Weikert
Gabriel Calderón y Juan Mayorga.

Gabriel Calderón y Juan Mayorga.

FOTO

Valentina Weikert
Rodrigo Varela y Romina Maderni.

Rodrigo Varela y Romina Maderni.

FOTO

Valentina Weikert
Búsqueda | Felipe Barbeito
Por Felipe Barbeito

El Teatro Solís fue escenario de la segunda función de Reikiavik­, la reconocida obra del dramaturgo español Juan Mayorga que propone una reflexión sobre la memoria, la imaginación y el poder de la representación teatral a partir de uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la historia del ajedrez.

Una de las funciones se realizó el domingo 7 entre la tarde y la noche, lo que convocó a espectadores que se acercaron a disfrutar de una propuesta donde el deporte, la historia y el teatro se entrelazan para dar lugar a múltiples lecturas sobre el mundo contemporáneo. Dirigida por Mariana Wainstein, la obra cuenta con las actuaciones de Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes, quienes dan vida a una historia que trasciende ampliamente los límites de un tablero de ajedrez.

Leé además

Juan Mayorga, autor de Reikiavik.
Entrevista

Juan Mayorga: “La pregunta más importante que me hago cada día es: ¿quién escribe mis palabras?”
Gabriela Fumia (Plath), Alain Blanco (Artaud), Esteban Gervaz (Nijinsky), Fabiana Charlo (Claudel) y Gabriela Quartino (Louis).
Crítica

Una obra de teatro que retrata a cinco artistas encerrados por su “locura” hasta su último día
Mariana Wainstein
Nómade cultural

Mariana Wainstein, exdirectora Nacional de Cultura: “El ajedrez me fascina como metáfora de guerra”

La trama toma como punto de arranque la legendaria partida disputada en 1972 entre el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer en Reikiavik, Islandia, un enfrentamiento que tuvo lugar en plena Guerra Fría y que fue interpretado por gran parte del mundo como mucho más que una competencia deportiva.

Sobre el escenario, dos hombres se reúnen periódicamente en un parque para recrear aquella histórica confrontación. Lo que inicialmente parece ser una reconstrucción detallada de movimientos, aperturas y estrategias ajedrecísticas se transforma gradualmente en un juego teatral en el que los personajes asumen distintos roles, reconstruyen acontecimientos y exploran los significados ocultos detrás de aquella partida.

La llegada de un joven observador modifica además la dinámica de la historia. A medida que se acerca a los jugadores, comienza a descubrir no solo las reglas del ajedrez, sino también las complejas lógicas de la confrontación política, ideológica y humana que atravesaron aquel duelo histórico.

A través de este recurso, la obra plantea preguntas sobre la construcción de los relatos, la transmisión de la memoria y la manera en que los grandes acontecimientos son reinterpretados por quienes los recuerdan y representan.

La presentación en el Teatro Solís formó parte de la programación cultural de la sala y permitió al público uruguayo acercarse a una de las obras más reconocidas de la dramaturgia iberoamericana reciente, en una puesta en escena que combina precisión, creatividad y una profunda reflexión sobre la condición humana.

Selección semanal
Seguridad Pública

Inspirado en un modelo inglés, el gobierno piensa asignar policías permanentes en los clubes para relacionarse con hinchas

Por Juan Francisco Pittaluga
Tecnología

El 66% de los trabajadores que usan IA generativa en Uruguay empezó a hacerlo por cuenta propia

Por José Frugoni
Caso Soledad Barrera

Marcha en dos departamentos y nueva denuncia ante el Colegio Médico contra una decisión de la ministra de Salud

Por Leonel García
Presidencia

Presidencia dio detalles sobre el patrimonio de Orsi y su familia

TE PUEDE INTERESAR

Lucrecia Martel frente a su mural, en 18 de Julio y Yaguarón.
Video

La directora argentina Lucrecia Martel pasó por el emblemático mural de 18 de Julio que le rinde homenaje

Por Redacción Galería
Las jóvenes también participaron en la misa que convocó a más de 1 millón de personas.

El particular día de la princesa Leonor y la infanta Sofía: de una misa del papa al concierto de Bad Bunny

Por Redacción Galería
Michael J. Fox cumple 65 años trabajando al frente de su fundación, que lucha contra el párkinson.

La estrella de Hollywood Michael J. Fox cumple 65 años

Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Campaña de fondos permite conservar cuatro vitrales centenarios

Por Magdalena Cabrera