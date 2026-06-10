Reikiavik llegó al Teatro Solís con una historia donde el ajedrez se convierte en metáfora del mundo

La obra de Juan Mayorga, dirigida por Mariana Wainstein, presentó una original mirada sobre la histórica partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky, explorando los vínculos entre memoria, representación, poder y teatro

El Teatro Solís fue escenario de la segunda función de Reikiavik­, la reconocida obra del dramaturgo español Juan Mayorga que propone una reflexión sobre la memoria, la imaginación y el poder de la representación teatral a partir de uno de los enfrentamientos más emblemáticos de la historia del ajedrez.

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Una de las funciones se realizó el domingo 7 entre la tarde y la noche, lo que convocó a espectadores que se acercaron a disfrutar de una propuesta donde el deporte, la historia y el teatro se entrelazan para dar lugar a múltiples lecturas sobre el mundo contemporáneo. Dirigida por Mariana Wainstein, la obra cuenta con las actuaciones de Moré, Gustavo Bianchi y Santiago Reyes, quienes dan vida a una historia que trasciende ampliamente los límites de un tablero de ajedrez.

La trama toma como punto de arranque la legendaria partida disputada en 1972 entre el soviético Boris Spassky y el estadounidense Bobby Fischer en Reikiavik, Islandia, un enfrentamiento que tuvo lugar en plena Guerra Fría y que fue interpretado por gran parte del mundo como mucho más que una competencia deportiva.

Sobre el escenario, dos hombres se reúnen periódicamente en un parque para recrear aquella histórica confrontación. Lo que inicialmente parece ser una reconstrucción detallada de movimientos, aperturas y estrategias ajedrecísticas se transforma gradualmente en un juego teatral en el que los personajes asumen distintos roles, reconstruyen acontecimientos y exploran los significados ocultos detrás de aquella partida.

La llegada de un joven observador modifica además la dinámica de la historia. A medida que se acerca a los jugadores, comienza a descubrir no solo las reglas del ajedrez, sino también las complejas lógicas de la confrontación política, ideológica y humana que atravesaron aquel duelo histórico.