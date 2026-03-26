Renner presentó su colección otoño-invierno

La marca celebra la identidad, la fuerza y la vibración de lo latino

De Renner: coordinador de Redes Caio Sobreira, asistente de Marketing Romina Moreira, especialista en Marketing Florencia Odella, coordinadora de Marketing Karen Sperb y gerente regional de Latam Claudio Ugo Silva.

En Central Estudios, en el barrio Palermo, se realizó un encuentro en el que personalidades uruguayas vistieron la nueva colección de otoño-invierno de Renner. La jornada incluyó una sesión fotográfica con un backstage activo como escenario principal: allí, los asistentes podían capturar imágenes de modelos e influencers y ver en vivo instancias de maquillaje. Más tarde, el espacio se convirtió en una fiesta.

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Esta propuesta, con el lema "Atrévete a ser vos", se acompañó con la música en vivo de Camila Ferrari, la DJ Lucía Di Bello y las proyecciones de Marcelo Vidal.

La colección de Renner para la próxima temporada tiene como inspiración la nostalgia, que deja de ser referencia y se transforma en una herramienta de conexión con las raíces y la cultura, lo que se traduce en sensualidad, ritmo, textura y color.

La marca decidió trabajar con dos conceptos: Bold Contemporáneo y Vibe Latina, que reflejan el espíritu del tiempo. La directora de Estilo de Renner, Juliana Frasca, aseguró que las prendas para otoño e invierno "reflejan la complejidad del mundo actual, con el vestir como presencia y extensión de la propia esencia. Más que seguir tendencias, buscamos crear prendas que traduzcan un lifestyle plural (actualizado, versátil y lleno de personalidad). Nuestros productos nacen para acompañar a la mujer contemporánea, siempre con una atención especial a la calidad, los tejidos y la moldería, lo que hacen toda la diferencia para componer un guardarropa inteligente y moderno".

En cuanto a la inspiración de la colección, el Bold Contemporáneo retoma el power dressing y lo reinterpreta desde una mirada actual. La sastrería sigue integrando una rutina multifacética y las siluetas de la década de los 80 emergen como símbolo de la temporada, con la influencia de la arquitectura en formas escultóricas y en el uso de tejidos que moldean el cuerpo sin rigidez. Los “maxi hombros” sostienen la parte superior, mientras que las cinturas marcadas definen el centro del cuerpo y crean contraste.