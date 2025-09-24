Se inauguró el restaurante Quinquela en Casa El Globo, frente al Puerto de Montevideo

Su propuesta busca convertir la experiencia gastronómica en un viaje por la memoria colectiva del Río de la Plata

Casa El Globo, un edificio que guarda más de un siglo de historia frente al Puerto de Montevideo, suma un nuevo capítulo a su trayectoria: la llegada de Quinquela, un restaurante que busca transformar la experiencia gastronómica en un viaje por la memoria colectiva del Río de la Plata. La apertura se celebró el miércoles 10 con un encuentro íntimo en el que amigos y referentes del sector conocieron de primera mano la propuesta.

El nombre no es casualidad. Quinquela rinde tributo a dos íconos culturales que marcaron la región: el pintor argentino Benito Quinquela Martín, capaz de plasmar en sus lienzos la vida vibrante de los puertos rioplatenses, y el humorista gráfico Quino, cuya mirada tierna e irónica sobre la cotidianidad atraviesa generaciones. Esa doble inspiración se traduce en un espacio donde el arte dialoga con la cocina y donde cada plato busca ser una pincelada de historia y contemporaneidad.

Al frente de los fuegos se encuentran Tomás Bartesaghi y Leandro Rosas, dos chefs con trayectorias consolidadas en escenarios internacionales y locales. Su propuesta parte de un principio claro: reinterpretar sabores del barrio, de la inmigración y del puerto con técnicas de alta cocina y un respeto absoluto por los ingredientes. El resultado es una carta que combina platos tradicionales con creaciones innovadoras, pensadas para despertar los sentidos y traer al presente la riqueza cultural que define a Montevideo.

El restaurante se ubica en la planta baja de la restaurada Casa El Globo, dentro del nuevo Distrito El Globo, un proyecto que busca revitalizar la Ciudad Vieja con espacios de trabajo premium, instancias culturales y propuestas de vanguardia. El entorno, que conserva la arquitectura original del antiguo hotel del siglo XIX, se complementa con una colección de arte que incluye piezas originales de Quinquela Martín, lo que refuerza la idea de que el lugar es, en sí mismo, una obra viva.