¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El diseñador uruguayo Tavo García vistió a Ca7riel y Paco Amoroso en el show de Montevideo

Con una tela especialmente creada para esos diseños, Tavo García confeccionó en tres días un vestuario que probó solo unas horas antes del show

Ca7riel y Paco Amoroso MAU_7768

FOTO

Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Una semana antes del show, la estilista de Ca7riel y Paco Amoroso, Celina Lattanzio (conocida como @_negranegra), llamó por teléfono a Tavo García para que creara el vestuario que lucirían en el concierto en Montevideo, así como lo hizo con la diseñadora de moda mexicana Bárbara Sánchez-Kane para el show en México, y con el japonés Kunihiko Morinaga para el que tuvo lugar en Japón.

Leé además

Ca7riel & Paco Amoroso dieron un show demoledor en el Antel Arena este jueves 25 de setiembre.
80 minutos al palo

Ca7riel y Paco Amoroso trajeron Papota Tour a Montevideo, y un tornado arrasó el Antel Arena

Por Javier Alfonso
burlarse de los ?hits? mientras se hacen ?hits?: la formula de ca7riel y paco amoroso
Dúo del momento

Burlarse de los ‘hits’ mientras se hacen ‘hits’: la fórmula de Ca7riel y Paco Amoroso

Por Milene Breito Pistón

"Me contó cómo era la dinámica y algunos detalles a tener en cuenta", dijo García a Galería. "Hizo hincapié en generar siluetas de hombros fortachones, grandes", agregó. "Al instante y dentro de la informalidad de la primera llamada, le propongo dos caminos diferentes, entre ellos, mi obsesión por las rayas, y me dice que sí, que viene siguiendo mi trabajo y que le encanta gráficamente".

El proceso de diseño

Al cortar la llamada, el diseñador sabía que no iba a ser fácil conseguir en Montevideo la tela que estaba imaginando. Se contactó con los chicos de Texlite Uruguay, un emprendimiento nuevo de estampa textil, y se sumaron a colaborar con la propuesta. "Al tener la oportunidad de estampar, se me abrió un mundo infinito. Sabía que quería romper con las rayas tradicionales rectas". García empezó a bocetar unas primeras ideas y formas, y junto al artista y diseñador gráfico Hema Toma (@toma_hema) desarrollaron diferentes opciones para luego definir cada pieza. "Si bien la estampa se repetía y era simple, había que calcular milimétricamente las cantidades según la prenda", comentó Tavo García.

Vestuario Paco y Cato

Con la propuesta ya aprobada, el diseñador se puso manos a la obra frente a la máquina de coser, tres días antes del show. Por suerte, contó con un par de manos extra, las de la diseñadora y amiga incondicional Florencia Gómez de Salazar.

"Fue un proceso de muchos desafíos. Primero, no acostumbro a trabajar con cuerpos masculinos, y para desarrollar la moldería es todo un experimento de cero para mí. Después, pensar de qué manera sostener tales volúmenes, los calces, las proporciones y ubicaciones de las rayas según sus medidas".

El tiempo jugaba en contra y hacía que el trabajo fuera muy estresante, pero a la vez le agregaba algo de "esa adrenalina mezclada con confianza absoluta que hace que todo funcione finalmente a la perfección", aseguró el diseñador.

Ca7riel y Paco Amoroso

Durante el proceso, Tavo le iba mandando fotos a la estilista para mantenerla al tanto. Como Ca7riel y Paco estaban en plena gira, la prueba de vestuario tenía que ser ese mismo día, apenas unas horas antes del show. "Ahí fue que nos montamos un taller en el Antel arena con Flor y los esperamos para probar y ajustar todo lo que fuera necesario, con hilo y aguja en mano, y el equipo de producción".

Como no podía ser de otra manera, todo salió como estaba estipulado. "Ellos quedaron súper felices, les encantó la propuesta y se sintieron súper cómodos con las prendas", aseguró García, que quedó muy emocionado con el resultado.

Hace ya varios años que Tavo García viene trabajando con artistas, desde que empezó a hacerlo con Natalia Oreiro gracias a la productora de moda Rosario San Juan, cuyo impulso hizo que se le abrieran muchas puertas. El resto lo hizo la tecnología. "Hoy, a través de las redes sociales es más fácil estar conectados, expuestos, conocer personas que se dedican al mismo rubro, y esto hace que vayan surgiendo diferentes oportunidades", concluyó.

Tavo Garcia
Tavo García

Tavo García

Selección semanal
Opinión y Análisis

La semana vista por Junior

Mutualismo

Presidente electo del Casmu ante el desafío de “enderezar” la economía de la mutualista sin profundizar "problemas asistenciales"

Por Leonel García
Latu

El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

Empleo

Los planes del Inefop: más llegada a colectivos vulnerables y oficina “móvil” por los barrios

TE PUEDE INTERESAR

El diseñador uruguayo Tavo García vistió a Ca7riel y Paco Amoroso en el show de Montevideo

El diseñador uruguayo Tavo García vistió a Ca7riel y Paco Amoroso en el show de Montevideo

Por Redacción Galería
La senadora y periodista Blanca Rodríguez con Isabel Allende en el Teatro Solís.

Isabel Allende en Uruguay: el dolor “siempre bajo la piel”, la “hipnosis” de Trump y su terror a los curas

Por Belén Riguetti Aparicio
Néstor Guzzini, María Elena Pérez y Gerardo Minutti, actores y director de Perros.
Video

‘Perros’ es el nuevo estreno del cine uruguayo, una comedia dramática seleccionada para los Premios Goya

Por Federica Chiarino Vanrell
Julia Paternain.

Quién es Julia Paternain, la atleta con pasado de modelo y un MBA, que hizo historia

Por Javier Alfonso