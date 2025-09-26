El diseñador uruguayo Tavo García vistió a Ca7riel y Paco Amoroso en el show de Montevideo

Delante de dos gigantografías colgantes con sus rostros, sobre la gran plataforma circular que les daba todo el protagonismo, Ca7riel y Paco Amoroso impactaron visualmente con trajes geométricos y acolchonados , cuya estampa a rayas blancas y negras se teñían con las luces frontales, de colores fuertes. Ese vestuario inteligentemente diseñado fue obra del uruguayo Tavo García.

Una semana antes del show, la estilista de Ca7riel y Paco Amoroso, Celina Lattanzio (conocida como @_negranegra), llamó por teléfono a Tavo García para que creara el vestuario que lucirían en el concierto en Montevideo, así como lo hizo con la diseñadora de moda mexicana Bárbara Sánchez-Kane para el show en México, y con el japonés Kunihiko Morinaga para el que tuvo lugar en Japón.

"Me contó cómo era la dinámica y algunos detalles a tener en cuenta", dijo García a Galería . "Hizo hincapié en generar siluetas de hombros fortachones, grandes", agregó. "Al instante y dentro de la informalidad de la primera llamada, le propongo dos caminos diferentes, entre ellos, mi obsesión por las rayas, y me dice que sí, que viene siguiendo mi trabajo y que le encanta gráficamente".

Al cortar la llamada, el diseñador sabía que no iba a ser fácil conseguir en Montevideo la tela que estaba imaginando. Se contactó con los chicos de Texlite Uruguay, un emprendimiento nuevo de estampa textil, y se sumaron a colaborar con la propuesta. "Al tener la oportunidad de estampar, se me abrió un mundo infinito. Sabía que quería romper con las rayas tradicionales rectas". García empezó a bocetar unas primeras ideas y formas, y junto al artista y diseñador gráfico Hema Toma (@toma_hema) desarrollaron diferentes opciones para luego definir cada pieza. "Si bien la estampa se repetía y era simple, había que calcular milimétricamente las cantidades según la prenda", comentó Tavo García.

Con la propuesta ya aprobada, el diseñador se puso manos a la obra frente a la máquina de coser, tres días antes del show. Por suerte, contó con un par de manos extra, las de la diseñadora y amiga incondicional Florencia Gómez de Salazar.

"Fue un proceso de muchos desafíos. Primero, no acostumbro a trabajar con cuerpos masculinos, y para desarrollar la moldería es todo un experimento de cero para mí. Después, pensar de qué manera sostener tales volúmenes, los calces, las proporciones y ubicaciones de las rayas según sus medidas".

El tiempo jugaba en contra y hacía que el trabajo fuera muy estresante, pero a la vez le agregaba algo de "esa adrenalina mezclada con confianza absoluta que hace que todo funcione finalmente a la perfección", aseguró el diseñador.

Ca7riel y Paco Amoroso Mauricio Rodríguez

Durante el proceso, Tavo le iba mandando fotos a la estilista para mantenerla al tanto. Como Ca7riel y Paco estaban en plena gira, la prueba de vestuario tenía que ser ese mismo día, apenas unas horas antes del show. "Ahí fue que nos montamos un taller en el Antel arena con Flor y los esperamos para probar y ajustar todo lo que fuera necesario, con hilo y aguja en mano, y el equipo de producción".

Como no podía ser de otra manera, todo salió como estaba estipulado. "Ellos quedaron súper felices, les encantó la propuesta y se sintieron súper cómodos con las prendas", aseguró García, que quedó muy emocionado con el resultado.

Hace ya varios años que Tavo García viene trabajando con artistas, desde que empezó a hacerlo con Natalia Oreiro gracias a la productora de moda Rosario San Juan, cuyo impulso hizo que se le abrieran muchas puertas. El resto lo hizo la tecnología. "Hoy, a través de las redes sociales es más fácil estar conectados, expuestos, conocer personas que se dedican al mismo rubro, y esto hace que vayan surgiendo diferentes oportunidades", concluyó.