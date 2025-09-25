El Latu buscará aumentar “ingresos genuinos” con foco en el cliente y ser un “referente” en innovación

En el parque del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) trabajan unas 4.000 personas en total, entre las empresas y organizaciones instaladas en el predio, vinculadas a la tecnología, la educación, la innovación y el emprededurismo. Hacer que todo ese entorno “se hable mucho más” para que la sinergia entre los distintos eslabones conforme un “gran sistema innovador” —con el Latu como “referente”— es uno de los pilares de la estrategia que su presidenta, Lucila Arboleya, se trazó para este período.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

La institución se propone revisar sus procesos internos para ser “más ágil y tener menos papel”, moverse hacia la “innovación pública” y poner “mucho foco en el cliente” para mejorar la experiencia. “Todo lo que hacemos lo tenemos que hacer un poco más rápido, de forma más costoeficiente, y todo lo que pueda no ser papel, que lo sea”, dijo a Búsqueda .

Entre los desafíos de su gestión, mencionó “mantener la enorme capacidad técnica” de la institución, el “sello de calidad, de confianza y prestigio” que para “muchas empresas es su carta de presentación”, además de poner “mucho más foco estratégico en la innovación y en la transferencia tecnológica”.

Arboleya, una economista con experiencia en asesorar gobiernos de países en desarrollo en temas de energía, inversión y finanzas, y que desde abril preside el Latu en representación del Ministerio de Industria, también plantea la necesidad de comunicar todo lo que hace la institución y de “continuar desarrollando el equipo y la cultura” hacia adentro. Actualmente, en el Latu trabajan unas 500 personas.

Destacó el “rol fundamental” del programa Uruguay Innova, que lidera la Presidencia de la República para promover la ciencia, la tecnología y la innovación. “Que cada 15 días nos juntemos todas las cabezas (de ministerios y organizaciones involucradas) para pensar y coordinar en torno a distintos temas: eso genera valor”, es un espacio que antes no estaba, o al menos no “de forma tan sistemática”, señaló.

En el marco de Uruguay Innova, el Latu impulsará los componentes de internacionalización e innovación, y dentro de este último, la innovación pública.

“Cuando uno piensa hacia dónde va el Latu en 2030… Es una institución que conjuga lo público con lo innovador. En el mundo, no solo en Uruguay, lo público no se asocia a lo innovador; cambiar eso es lo que tenemos como desafío”, alegó.

Más ingresos genuinos

A principios de julio, el Ministerio de Economía (MEF) anunció una serie de medidas para agilizar y digitalizar trámites de comercio exterior y reducir algunos costos vinculados, como parte de una reforma que busca alentar la inversión productiva al mejorar el clima de negocios. Entre los gastos que se prevé abatir, está la reducción de 20% en la tasa del Latu a las exportaciones, lo que restringirá los ingresos de la institución que se financia con ese y otros impuestos, además de lo que cobra por la prestación de diversos servicios.

“Es un desafío, como representante del Poder Ejecutivo lo tengo que tomar como un dato y trabajar en consecuencia”, dijo al respecto Arboleya. Y añadió: “Siempre es mejor tener más ingresos que menos.. Con la reducción de 20% en la tasa, los ingresos —si sigue todo igual— se reducirían un 8%. Ese anuncio, que por ser materia tributaria tiene que pasar por el Parlamento, le pone presión” a la entidad, reconoció. Y enseguida dijo que el primer pilar de la estrategia es “fortalecer la autonomía de ingresos de la institución, con foco en clientes de alto crecimiento”.

Foto_Parque de Innovación del LATU Vista aérea del parque de Innovación del Latu, un predio de 28 hectáreas. Latu

En ese sentido, dijo que se propone “aumentar significativamente los ingresos genuinos”, revisar las ventajas comparativas de los laboratorios para poder ofrecer nuevos servicios, anticiparse a las demandas de los distintos sectores productivos y atender a las empresas públicas y privadas, que son “socios estratégicos” del Latu.

Arboleya defendió las otras medidas anunciadas por el MEF que apuntan a la simplificación de procedimientos a través de la digitalización de los certificados fitosanitarios de importación y exportación. “Lo que hace el Poder Ejecutivo con esto es mandar una señal al sector privado de que queremos movernos hacia la innovación pública”, sostuvo.

Precisó que en el control de importados por ley el Latu tiene un plazo máximo de 12 días para hacer las distintas evaluaciones, y actualmente está comprometido a hacerlo en un máximo de 10 días, para “ser mejores que la norma”. “Eso es un 17% menos de tiempo; hoy el 98% de los controles de importación de alimentos y bebidas sin alcohol se cumplen en menos de 10 días”, destacó.

Señaló que también está trabajando en la interfase del sistema con el cliente cuando solicita un muestreo o análisis para que sea más amigable y ágil.

Para Arboleya, es preciso trabajar para conseguir que la experiencia de los ciudadanos, empresas o instituciones sea “mejor, más satisfactoria”, y lo asume como una “responsabilidad”. Alegó que algunas empresas “estarán más felices que otras con nosotros, pero los que conocen al Latu lo están, más allá de que hay una cantidad de cosas para mejorar”.

Brazo ejecutor

La presidenta del Latu puntualizó que la institución es “brazo ejecutor” del Estado, que no hace políticas públicas, sino que lleva a la práctica las decisiones que distintos ministerios toman sobre control de importaciones, admisión temporaria, certificaciones de calidad, a la exportación, etcétera. Para realizar esas actividades, cuenta con 17 laboratorios que analizan alimentos, evalúan materiales, calidad de agua, características de bienes forestales, lanas, cueros, entre otros. Además, ofrece servicios metrológicos y calibración de equipos; de consultoría, gestión organizacional y desarrollo territorial.

En el parque de Innovación también presta servicios de incubación de empresas (Ingenio), y a través de la fundación Latitud trabaja en la planificación y ejecución de proyectos de investigación, desarrollo e innovación en las cadenas alimentaria, energética, forestal, de biorrefinería, entre otras.

Sostuvo: “Tenemos un abanico, un paraguas muy grande en donde conviven empresas tecnológicas, instituciones educativas, áreas de investigación y desarrollo con el sector productivo. Hoy tenemos todos los eslabones para tener un gran ecosistema innovador. El desafío es hacer que haya mucha más sinergia en el parque, para que cuando uno entre acá, pueda decir que el futuro sucede y se construye en el Latu. Ese es el objetivo”.