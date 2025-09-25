Los planes del Inefop: más llegada a colectivos vulnerables y oficina “móvil” por los barrios

Tras una instancia de orientación laboral, los trabajadores en “seguro de paro” pueden elegir en cierto plazo realizar un curso de capacitación financiado por el Fondo de Reconversión Laboral (FRL), al que aportan trabajadores y empleadores de la actividad privada y es administrado por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional ( Inefop ). Las personas con empleo también pueden acceder a cursos en distintas áreas y recibir formación a distancia o de manera presencial, en el marco de convenios que el organismo tiene con entidades de capacitación públicas o privadas y con empresas.

Esas poblaciones —desempleados recientes y trabajadores en actividad— son con las que el instituto se vincula más “naturalmente”, dijo a Búsqueda el director general del Inefop, Miguel Venturiello. Mientras, para aquellas personas que llevan más de un año de desocupación o tienen dificultades de acceso al mercado laboral por situaciones de vulnerabilidad social o exclusión, el instituto “está más lejos”, reconoció. Por eso, dijo, el Inefop buscará “tender mejores puentes” para acercarse y atender las necesidades de capacitación a partir de un “enfoque inclusivo” de sus competencias.

“Al priorizar colectivos en situación de vulnerabilidad se asegura que los recursos financieros y técnicos del instituto sean asignados con mayor impacto social”, fundamentó Venturiello.

Para llevar a cabo ese reenfoque, un artículo del proyecto de Ley de Presupuesto que estudia el Parlamento prevé una “reforma” del literal O, que refiere al cometido del Inefop de brindar asistencia financiera para promover el empleo juvenil, por uno más abarcativo. En concreto, plantea que se priorice la “empleabilidad de personas y colectivos en situación de vulnerabilidad o con mayores dificultades de acceso o reinserción en el mercado de trabajo”, especialmente mujeres, jóvenes, trans, afrodescendientes, con discapacidad y migrantes, “sin perjuicio de otros grupos que se identifiquen como prioritarios conforme a criterios fundados”.

El cambio propuesto, que amplía el “elenco de poblaciones priorizables” —explicó el jerarca—, no es algo “aislado”, ya que como representante del Ministerio de Trabajo en el instituto está en diálogo y coordinación semanal con la Dirección Nacional de Empleo (Dinae), dependiente de esa secretaría de Estado. De hecho, a través de los comités departamentales del Inefop, también la Dinae pretende fortalecer su “acción territorial” en el país.

Con el mismo enfoque inclusivo y participativo, Venturiello prevé para principios de octubre lanzar en “consulta pública” las líneas del plan estratégico del instituto para este período de gobierno; la intención con eso es recoger la visión de los comités departamentales y su interacción con las entidades de capacitación, las intendencias, las universidades y escuelas técnicas, las cooperativas y los distintos actores sociales en general.

Este año, el instituto proyecta prevé mantener las acciones de capacitación y, a partir de una nueva agenda estratégica, “potenciar programas y redireccionar” otros para “ir a una superación”, afirmó.

La brecha del territorio

Venturiello también está enfatizando el rol del instituto en el interior del país. Tras finalizar una gira por los 18 departamentos —que realizó entre junio y la primera semana de agosto—, afirmó que el “norte” del instituto es “disminuir la brecha entre la demanda de los territorios en cuanto a capacitación y formación profesional inmediata y lo que ofrece”. Alegó que es preciso “adecuar el catálogo” de cursos para que reflejen “más las realidades locales”.

Reconoció que las solicitudes por cursos de capacitación llegan desde el interior, pero la respuesta que da el Inefop es tardía “por todo el análisis que lleva, la burocracia”. “Cuando se da la respuesta es a destiempo y no se condice tanto con la realidad de lo que el territorio precisa y con realidades concretas”, explicó.

Con ese diagnóstico, Venturiello dijo que piensa en “madurar una propuesta” para presentar al Consejo Directivo del Inefop que busque dar a la estructura del instituto una “regionalización distinta, que lo fortalezca más”, pero también reforzarla con más personal. Explicó que si bien los comités departamentales tienen atención local para los usuarios, con técnicos de las distintas áreas, la gerencia está centralizada en Montevideo y eso provoca “fallas”.

El director general marcó el divorcio entre las demandas del territorio y los cursos de formación en las localidades del interior y señaló la necesidad de ajustar la oferta de cursos a las actividades locales que generan empleo.

Miguel Venturiello.

Como ejemplos de eso, mencionó que “es llamativo” que en Artigas el Inefop no haya ofrecido “ni un curso” de pulido en gemas o trabajo de piedras preciosas, o que en Tacuarembó, con el desarrollo de la cadena forestal maderera, existan pocas, “o casi nada”, capacitaciones relacionadas a los automatismos del procesamiento de la materia prima.

En Florida, donde se proyecta la construcción de la represa en Casupá, el instituto está trabajando con Presidencia de la República en un plan para ofrecer capacitaciones relacionadas a esa obra de infraestructura, dijo Venturiello.

También recogió en su recorrida por el interior del país la falta de apoyo para la capacitación de las empresas de menor porte en general. “Hay una demanda quejosa de las mipymes, y hay que atenderlas porque plantean que no tienen recursos, ni estructura, ni gente disponible para eso”. Para darles respuesta, dijo que está conversando con la Agencia Nacional para el Desarrollo con el fin de concretar un convenio y lograr llevar a la práctica herramientas conjuntas de apoyo. “El Inefop tiene que dar respuesta a ese sector, que es el sector empresarial pobre, porque si no le das una mano se muere”, alegó.

Por otro lado, el titular del Inefop dijo que también es preciso acercar el organismo a los barrios montevideanos y, en ese sentido, se refirió a la propuesta de los representantes del PIT-CNT en el instituto de que existan comités de empleo por municipio, para conocer las demandas concretas de formación. Aseguró que esa idea estaba prevista cuando se creó el instituto, en 2008.

Venturiello comentó la idea de llevar un “Inefop móvil” a los barrios, a través de un ómnibus oficina que se instale una semana para atender solicitudes, ofrecer propuestas de orientación laboral, apoyo para el armado de currículum, etcétera. El ómnibus sería de Cutcsa, la transportista con la que viene preparando un proyecto de educación dual en los talleres de la empresa que apuesta a la formación de choferes y migrantes.