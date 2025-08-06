¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

Se realizó otro almuerzo organizado por Búsqueda con la presencia de distintas personalidades nacionales

Una docena de personas conversaron sobre la realidad local e internacional en una jornada distendida

_VAL_0349

FOTO

Valentina Weikert
CEO de Puente Uruguay Ignacio de Castro y consultor de Ceibal Miguel Brechner

CEO de Puente Uruguay Ignacio de Castro y consultor de Ceibal Miguel Brechner

FOTO

Valentina Weikert
Senador Pedro Bordaberry y chair de Vistage Jorge Ottavianelli

Senador Pedro Bordaberry y chair de Vistage Jorge Ottavianelli

FOTO

Valentina Weikert
Director de Marketing de Mainau Group Gabriel González y titular del estudio de arquitectura Kimelman-Moraes Ernesto Kimelman

Director de Marketing de Mainau Group Gabriel González y titular del estudio de arquitectura Kimelman-Moraes Ernesto Kimelman

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_0384

FOTO

Valentina Weikert
Gerente general de Moldes Ruibal Gabriel Sánchez y director periodistico de Búsqueda Andrés Danza

Gerente general de Moldes Ruibal Gabriel Sánchez y director periodistico de Búsqueda Andrés Danza

FOTO

Valentina Weikert
Gerente de The Grand Hotel Gabriel Guerra y gerenta comercial de Magnolio Media Group Karen Jawetz

Gerente de The Grand Hotel Gabriel Guerra y gerenta comercial de Magnolio Media Group Karen Jawetz

FOTO

Valentina Weikert
Durante el almuerzo, los platos fueron acompanados por vinos especialmente seleccionados

Durante el almuerzo, los platos fueron acompanados por vinos especialmente seleccionados

FOTO

Valentina Weikert
Directora ejecutiva del Hyatt Centric Claudia Lambiris y country manager de Manpower Group Inés Arrospide

Directora ejecutiva del Hyatt Centric Claudia Lambiris y country manager de Manpower Group Inés Arrospide

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_0337

FOTO

Valentina Weikert
Inés Arrospide y Gabriel Sánchez

Inés Arrospide y Gabriel Sánchez

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_0388

FOTO

Valentina Weikert
Jenny Bezones y jefa ejecutiva de Plantado Tracy León

Jenny Bezones y jefa ejecutiva de Plantado Tracy León

FOTO

Valentina Weikert
Hummus de alubias, duxelle de hongos silvestres, huevo mollet y crumble de almendras

Hummus de alubias, duxelle de hongos silvestres, huevo mollet y crumble de almendras

FOTO

Valentina Weikert
Rack de cordero en costra de maní

Rack de cordero en costra de maní

FOTO

Valentina Weikert
Anillo de chocolate especiado, crocante de avellanas y frutos rojos

Anillo de chocolate especiado, crocante de avellanas y frutos rojos

FOTO

Valentina Weikert
_VAL_0411

FOTO

Valentina Weikert
Los comensales recibieron un regalo de La Vigne

Los comensales recibieron un regalo de La Vigne

FOTO

Valentina Weikert
La sommeliere Paula Hernández entrega a Miguel Brechner el regalo de La Vigne

La sommeliere Paula Hernández entrega a Miguel Brechner el regalo de La Vigne

FOTO

Valentina Weikert

El restaurante Plantado del Hyatt Centric Montevideo fue el escenario del cuarto almuerzo del año organizado por Búsqueda. Se trata de una instancia pensada para fomentar el diálogo y el intercambio entre figuras destacadas de distintos sectores del país. La iniciativa, impulsada por la gerenta comercial de Magnolio, Karen Jawetz, y el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza­, contó con el respaldo de La Vigne, Puente, Vistage y Moldes Ruibal.

Jawetz y Danza oficiaron como anfitriones y recibieron, el jueves 31 de julio, a una docena de invitados. Entre ellos se encontraban el chair de Vistage, Jorge Ottavianelli; el gerente general de Moldes Ruibal, Gabriel Sánchez; el CEO de Puente Uruguay, Ignacio de Castro; el consultor y advisor de Ceibal, Miguel Brechner; el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry; la country­ manager de Manpower Group, Inés Arrospide; el titular del Estudio Kimelman-Moraes, Ernesto Kimelman; el gerente de The Grand Hotel, Gabriel Guerra, y el director de Marketing de Mainau Group, Gabriel González. También participó Claudia Lambiris, directora ejecutiva del Hyatt Centric.

Leé además

Directivos de la Cámara de Anunciantes: Victoria Dutra, Lucía Barbosa, Diego Gamba y Lucía Cabanas
Premiación

La Cámara de Anunciantes presentó la 38° edición de la Campana de Oro

Previo al almuerzo, los asistentes conversaron de manera informal, pero fue en la mesa donde se presentaron uno a uno y compartieron sus perspectivas sobre la realidad nacional y regional, así como sus proyectos personales y profesionales.

La propuesta gastronómica fue uno de los puntos destacados del encuentro. Como entrada se sirvió hummus de alubias, duxelle de hongos silvestres, huevo mollet y crumble de almendras, acompañado por un DV Pinot­ Noir, un vino versátil y sutil, de cuerpo ligero y color rubí, ideal para platos con distintas texturas, según explicó la sommelière Paula Hernández a Galería.

El plato principal consistió en rack de cordero en costra de maní y finas hierbas, labneh de dátiles, espárragos grillados y demiglace­. El vino elegido fue un DV Cabernet-Malbec, con notas de frutos del bosque y especias, de gran estructura sin perder frescura.

Para el cierre, se sirvió un postre de anillo de chocolate especiado, crocante de avellanas y frutos rojos, acompañado por un Catena Appellation-Malbec, de perfil aromático, con notas de cerezas, grosellas y un retrogusto dulce y persistente. Algunos invitados optaron por un café para terminar la comida.

Como gesto final, cada invitado recibió una botella de Catena Appellation-Malbec, un detalle que reflejó el espíritu cálido del encuentro.

Selección semanal
Del Ejecutivo al Parlamento

Gobierno insiste con la universidad de la educación, ante apoyos y resistencias en filas blancas y coloradas

Por Nicolás Delgado
Impuestos

La DGI activó acciones en todo el país para reforzar el cumplimiento tributario

Por Redacción Búsqueda
Israel

Uruguay considera un “imperativo moral” denunciar las “evidentes” violaciones de Israel al derecho internacional

Por Guillermo Draper
Pasaportes

El gobierno expresó al embajador alemán su “desagrado” por cómo procesó el tema del pasaporte

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Gimena Hernández, Laura Dupuy, Valeria Csukasi, Gabriela Ortigosa, Elizabeth Moretti y Noelia Martínez, integrantes de la Red de Mujeres Diplomáticas Uruguayas

Las mujeres diplomáticas se nuclean para combatir las brechas de género y romper el círculo de poder

Por Federica Chiarino Vanrell
Avenida central de Gramado durante Navidad

¿Qué pasa en Gramado que todos quieren ir?

Por Milene Breito Pistón
La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

La nueva forma de salir y socializar a la luz del día, sin alcohol y con café que es tendencia en Uruguay

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Las protagonistas de Las Cimarronas 

Las Cimarronas y un bronce que valió oro para el deporte en Uruguay

Por Leonel García