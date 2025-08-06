Se realizó otro almuerzo organizado por Búsqueda con la presencia de distintas personalidades nacionales
Una docena de personas conversaron sobre la realidad local e internacional en una jornada distendida
FOTO
Valentina Weikert
CEO de Puente Uruguay Ignacio de Castro y consultor de Ceibal Miguel Brechner
FOTO
Valentina Weikert
Senador Pedro Bordaberry y chair de Vistage Jorge Ottavianelli
FOTO
Valentina Weikert
Director de Marketing de Mainau Group Gabriel González y titular del estudio de arquitectura Kimelman-Moraes Ernesto Kimelman
FOTO
Valentina Weikert
FOTO
Valentina Weikert
Gerente general de Moldes Ruibal Gabriel Sánchez y director periodistico de Búsqueda Andrés Danza
FOTO
Valentina Weikert
Gerente de The Grand Hotel Gabriel Guerra y gerenta comercial de Magnolio Media Group Karen Jawetz
FOTO
Valentina Weikert
Durante el almuerzo, los platos fueron acompanados por vinos especialmente seleccionados
FOTO
Valentina Weikert
Directora ejecutiva del Hyatt Centric Claudia Lambiris y country manager de Manpower Group Inés Arrospide
FOTO
Valentina Weikert
FOTO
Valentina Weikert
Inés Arrospide y Gabriel Sánchez
FOTO
Valentina Weikert
FOTO
Valentina Weikert
Jenny Bezones y jefa ejecutiva de Plantado Tracy León
FOTO
Valentina Weikert
Hummus de alubias, duxelle de hongos silvestres, huevo mollet y crumble de almendras
FOTO
Valentina Weikert
Rack de cordero en costra de maní
FOTO
Valentina Weikert
Anillo de chocolate especiado, crocante de avellanas y frutos rojos
FOTO
Valentina Weikert
FOTO
Valentina Weikert
Los comensales recibieron un regalo de La Vigne
FOTO
Valentina Weikert
La sommeliere Paula Hernández entrega a Miguel Brechner el regalo de La Vigne
FOTO
Valentina Weikert
El restaurante Plantado del Hyatt Centric Montevideo fue el escenario del cuarto almuerzo del año organizado por Búsqueda. Se trata de una instancia pensada para fomentar el diálogo y el intercambio entre figuras destacadas de distintos sectores del país. La iniciativa, impulsada por la gerenta comercial de Magnolio, Karen Jawetz, y el director periodístico de Búsqueda, Andrés Danza, contó con el respaldo de La Vigne, Puente, Vistage y Moldes Ruibal.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
Jawetz y Danza oficiaron como anfitriones y recibieron, el jueves 31 de julio, a una docena de invitados. Entre ellos se encontraban el chair de Vistage, Jorge Ottavianelli; el gerente general de Moldes Ruibal, Gabriel Sánchez; el CEO de Puente Uruguay, Ignacio de Castro; el consultor y advisor de Ceibal, Miguel Brechner; el senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry; la country manager de Manpower Group, Inés Arrospide; el titular del Estudio Kimelman-Moraes, Ernesto Kimelman; el gerente de The Grand Hotel, Gabriel Guerra, y el director de Marketing de Mainau Group, Gabriel González. También participó Claudia Lambiris, directora ejecutiva del Hyatt Centric.
Previo al almuerzo, los asistentes conversaron de manera informal, pero fue en la mesa donde se presentaron uno a uno y compartieron sus perspectivas sobre la realidad nacional y regional, así como sus proyectos personales y profesionales.
La propuesta gastronómica fue uno de los puntos destacados del encuentro. Como entrada se sirvió hummus de alubias, duxelle de hongos silvestres, huevo mollet y crumble de almendras, acompañado por un DV Pinot Noir, un vino versátil y sutil, de cuerpo ligero y color rubí, ideal para platos con distintas texturas, según explicó la sommelière Paula Hernández a Galería.
El plato principal consistió en rack de cordero en costra de maní y finas hierbas, labneh de dátiles, espárragos grillados y demiglace. El vino elegido fue un DV Cabernet-Malbec, con notas de frutos del bosque y especias, de gran estructura sin perder frescura.
Para el cierre, se sirvió un postre de anillo de chocolate especiado, crocante de avellanas y frutos rojos, acompañado por un Catena Appellation-Malbec, de perfil aromático, con notas de cerezas, grosellas y un retrogusto dulce y persistente. Algunos invitados optaron por un café para terminar la comida.
Como gesto final, cada invitado recibió una botella de Catena Appellation-Malbec, un detalle que reflejó el espíritu cálido del encuentro.