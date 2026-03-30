El cura DJ que mezcla fe y electrónica llega a Buenos Aires en mayo

Nacido en 1973 en la ciudad portuguesa de Guimarães como Guilherme Peixoto, fue ordenado sacerdote en 1999. Su historia con la música comenzó en 2010, durante una misión como capellán en Afganistán, donde organizaba eventos para los soldados. De regreso en Portugal, convirtió esos primeros sets en una herramienta para recaudar fondos para su parroquia y, con el tiempo, en una forma de transmitir fe y alegría a través de la pista de baile. Años más tarde, encontró en la música electrónica una herramienta inesperada para conectar con las nuevas generaciones. Lo que comenzó como una iniciativa solidaria terminó transformándose en un proyecto artístico y pastoral de alcance global.
Su propuesta es tan simple como disruptiva: sets de tecno que incorporan fragmentos de discursos papales, cantos litúrgicos y mensajes espirituales. En sus presentaciones conviven sintetizadores, luces y referencias religiosas, en una experiencia que apunta tanto al cuerpo como a la reflexión.
El salto a la fama llegó en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí, frente a más de un millón de personas, ofreció un set previo a la misa encabezada por el papa Francisco. Las imágenes se viralizaron y lo posicionaron como el “padre DJ”, un fenómeno global que desde entonces recorre festivales y escenarios de distintos países.
Ese mismo año dio un paso que terminó de consolidar su perfil global: su participación en Tomorrowland 2023, uno de los festivales más importantes del mundo, donde tocó para 150.000 personas. Allí, su figura —inusual dentro de la escena electrónica— captó la atención de un público masivo y amplió el alcance de su propuesta más allá del ámbito religioso.
Rave con mensaje
Su estilo no es solo musical, sino también conceptual. En cada presentación busca transmitir valores como la esperanza, el encuentro y la misericordia, utilizando el lenguaje de la cultura electrónica.
Su gira internacional, conocida como Hope Tour, lo está llevando a distintos escenarios de Europa y América Latina, con presentaciones en ciudades como Lisboa, Madrid y Río de Janeiro. En ese recorrido, Buenos Aires aparece como una parada especialmente simbólica. El sacerdote encabezará un show gratuito el lunes 18 de mayo a las 20 horas en Plaza de Mayo como homenaje al papa Francisco, en un espacio cargado de historia política y social. La presentación, abierta al público, combinará música electrónica con fragmentos de discursos, citas y mensajes vinculados al pontífice argentino, en una puesta pensada como celebración colectiva.
Más allá de los escenarios, su crecimiento también se explica en el plano digital, en el que acumula miles de seguidores en plataformas como Instagram y YouTube. Allí comparte fragmentos de sus sets, mensajes y registros de sus presentaciones alrededor del mundo.