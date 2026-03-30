¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
$ Al año*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
$ por 3 meses*
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
stopper description + stopper description

Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

Suscribite a Búsqueda
DESDE

UYU

299

/mes*

* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

¡Hola !

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

El cura DJ que mezcla fe y electrónica llega a Buenos Aires en mayo

El sacerdote portugués que revolucionó la forma de predicar se presentará en Plaza de Mayo con un espectáculo gratuito en homenaje al papa Francisco, en el que combinará tecno con espiritualidad

Guilherme Peixoto.&nbsp;

Guilherme Peixoto. 

FOTO

Instagram
Búsqueda | Redacción Galería
Por Redacción Galería

Nacido en 1973 en la ciudad portuguesa de Guimarães como Guilherme Peixoto, fue ordenado sacerdote en 1999. Su historia con la música comenzó en 2010, durante una misión como capellán en Afganistán, donde organizaba eventos para los soldados. De regreso en Portugal, convirtió esos primeros sets en una herramienta para recaudar fondos para su parroquia y, con el tiempo, en una forma de transmitir fe y alegría a través de la pista de baile. Años más tarde, encontró en la música electrónica una herramienta inesperada para conectar con las nuevas generaciones. Lo que comenzó como una iniciativa solidaria terminó transformándose en un proyecto artístico y pastoral de alcance global.

Leé además

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales de música electrónica.
¿Un nuevo salto de fe?

¿Por qué, mientras baja el número de católicos, crecen la fe elegida y las búsquedas espirituales?

Por María Inés Fiordelmondo Blaires
Embed

Su propuesta es tan simple como disruptiva: sets de tecno que incorporan fragmentos de discursos papales, cantos litúrgicos y mensajes espirituales. En sus presentaciones conviven sintetizadores, luces y referencias religiosas, en una experiencia que apunta tanto al cuerpo como a la reflexión.

El salto a la fama llegó en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí, frente a más de un millón de personas, ofreció un set previo a la misa encabezada por el papa Francisco. Las imágenes se viralizaron y lo posicionaron como el “padre DJ”, un fenómeno global que desde entonces recorre festivales y escenarios de distintos países.

Ese mismo año dio un paso que terminó de consolidar su perfil global: su participación en Tomorrowland 2023, uno de los festivales más importantes del mundo, donde tocó para 150.000 personas. Allí, su figura —inusual dentro de la escena electrónica— captó la atención de un público masivo y amplió el alcance de su propuesta más allá del ámbito religioso.

Rave con mensaje

Su estilo no es solo musical, sino también conceptual. En cada presentación busca transmitir valores como la esperanza, el encuentro y la misericordia, utilizando el lenguaje de la cultura electrónica.

Musica electronica1
El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales.

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto ha llegado a tocar para 150.000 personas en festivales.

Su gira internacional, conocida como Hope Tour, lo está llevando a distintos escenarios de Europa y América Latina, con presentaciones en ciudades como Lisboa, Madrid y Río de Janeiro. En ese recorrido, Buenos Aires aparece como una parada especialmente simbólica. El sacerdote encabezará un show gratuito el lunes 18 de mayo a las 20 horas en Plaza de Mayo como homenaje al papa Francisco, en un espacio cargado de historia política y social. La presentación, abierta al público, combinará música electrónica con fragmentos de discursos, citas y mensajes vinculados al pontífice argentino, en una puesta pensada como celebración colectiva.

Más allá de los escenarios, su crecimiento también se explica en el plano digital, en el que acumula miles de seguidores en plataformas como Instagram y YouTube. Allí comparte fragmentos de sus sets, mensajes y registros de sus presentaciones alrededor del mundo.

Selección semanal
Montevideo

El MPP “procesa el golpe” tras la decisión de Orsi sobre el transporte, mientras la gestión de Bergara respira aliviada

Por  Santiago Sánchez  y Lucía Cuberos
Informe sobre municipios

Hay 23 municipios con niveles bajos de acceso a infraestructura y servicios básicos

Por Redacción Búsqueda
Agro

Censo Agropecuario: menos predios, pero más grandes, y aumento de mujeres a cargo

Por Agro de Búsqueda
Presidencia

Cristina Zubillaga asumirá como directora ejecutiva de Agesic tras Semana de Turismo

Por Redacción Búsqueda

TE PUEDE INTERESAR

Jim Carrey.

Los invisibles de los Premios Oscar: 10 grandes actores y actrices que nunca ganaron una estatuilla dorada

Por Redacción Galería
Fruti-novelas y otros microdramas: el boom de las series breves que invaden las redes sociales

Fruti-novelas y otros microdramas: el 'boom' de las series breves que invaden las redes sociales

Por Redacción Galería
Con orquesta en vivo y cine, llega al Sodre ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Con orquesta en vivo y cine, llega al Sodre ‘Star Wars: El retorno del Jedi’

Por Redacción Galería
Llega al Planetario el primer festival internacional Fulldome, dedicado al arte audiovisual inmersivo

Llega al Planetario el primer festival internacional Fulldome, dedicado al arte audiovisual inmersivo

Por Redacción Galería
// Leer el objeto desde localStorage