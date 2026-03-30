El cura DJ que mezcla fe y electrónica llega a Buenos Aires en mayo

El sacerdote portugués que revolucionó la forma de predicar se presentará en Plaza de Mayo con un espectáculo gratuito en homenaje al papa Francisco, en el que combinará tecno con espiritualidad

En una generación que se distancia de la religión organizada, el padre Guilherme encontró en la música electrónica un canal inesperado para predicar. Sacerdote católico, DJ y performer, su figura condensa una de las imágenes más singulares de la fe en el siglo XXI: una cabina, beats electrónicos y mensajes religiosos conviviendo en una misma escena.

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Nacido en 1973 en la ciudad portuguesa de Guimarães como Guilherme Peixoto, fue ordenado sacerdote en 1999. Su historia con la música comenzó en 2010, durante una misión como capellán en Afganistán, donde organizaba eventos para los soldados. De regreso en Portugal, convirtió esos primeros sets en una herramienta para recaudar fondos para su parroquia y, con el tiempo, en una forma de transmitir fe y alegría a través de la pista de baile. Años más tarde, encontró en la música electrónica una herramienta inesperada para conectar con las nuevas generaciones. Lo que comenzó como una iniciativa solidaria terminó transformándose en un proyecto artístico y pastoral de alcance global.

Embed Su propuesta es tan simple como disruptiva: sets de tecno que incorporan fragmentos de discursos papales, cantos litúrgicos y mensajes espirituales. En sus presentaciones conviven sintetizadores, luces y referencias religiosas, en una experiencia que apunta tanto al cuerpo como a la reflexión.

El salto a la fama llegó en 2023, durante la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Allí, frente a más de un millón de personas, ofreció un set previo a la misa encabezada por el papa Francisco. Las imágenes se viralizaron y lo posicionaron como el “padre DJ”, un fenómeno global que desde entonces recorre festivales y escenarios de distintos países.

Ese mismo año dio un paso que terminó de consolidar su perfil global: su participación en Tomorrowland 2023, uno de los festivales más importantes del mundo, donde tocó para 150.000 personas. Allí, su figura —inusual dentro de la escena electrónica— captó la atención de un público masivo y amplió el alcance de su propuesta más allá del ámbito religioso.