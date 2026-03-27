Gabriela Hearst diseñará los trajes de la selección uruguaya de fútbol para el Mundial 2026

“Uruguay sos tan Grande! Mejor País & Mejor Equipo”, publicó la diseñadora de alta costura uruguaya Gabriela Hearst en su cuenta de Instagram este viernes y mencionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
Con una enigmática publicación en redes, la diseñadora sanducera Gabriela Hearst anticipó que vestirá al plantel celeste fuera de la cancha
“Uruguay sos tan Grande! Mejor País & Mejor Equipo”, publicó la diseñadora de alta costura uruguaya Gabriela Hearst en su cuenta de Instagram este viernes y mencionó a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).
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Esta frase de Hearst acompaña cuatro fotos. En la primera, se la ve a ella de espaldas con un pantalón de traje y un blazer a medio poner, que deja ver debajo una camiseta de la selección uruguaya con su nombre estampado. La segunda es de la pelota oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con algunos autógrafos pintados. La tercera, una placa de madera con una estatuilla brillante que simula la Torre de los Homenajes del Estadio Centenario y tiene el escudo de la AUF. Y la cuarta, una sala de reuniones con un mate y un termo sobre la mesa.
Hearst compartió también en sus historias de la red social una selfi con la camiseta oficial que lucirá el equipo uruguayo durante los partidos del Mundial, de la marca Nike. Aunque muchos interpretaron esto como un simple gesto de patriotismo o una expresión de amor hacia su país, lo cierto es que esas fotos y esa frase escondían un importante anuncio: ella será la encargada de diseñar todos los trajes e indumentaria de viaje de la delegación (jugadores y cuerpo técnico) para la próxima Copa del Mundo, según fuentes de la AUF. Además, las confecciones estarán hechas con telas elaboradas a partir de lana ultrafina uruguaya.
Oriunda de Paysandú, Hearst reside en Nueva York desde hace ya varios años y es un nombre más que consolidado dentro de la industria de la moda. Sobre todo, de la de alta costura. Realiza desfiles en semanas de la moda internacionales de prestigio como la de París y fue autora de los vestidos que varias celebridades de Hollywood vistieron en importantes alfombras rojas. Algunas de las que han lucido prendas de su autoría son las actrices Angelina Jolie, Lily Gladstone y Anne Hathaway; la duquesa de Sussex, Meghan Markle; la ex primera dama de Estados Unidos Jill Biden; y figuras como Lady Gaga y Oprah Winfrey.