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Tienda Inglesa inauguró una nueva sucursal en Diamantis Plaza

La nueva sucursal, ubicada en el Buceo, cuenta con más de 1.000 m2 de salón de ventas y ofrece una amplia variedad de productos

De Tienda Inglesa: gerente de Operaciones César Urite, gerente de sucursal Federico Suárez, gerenta de Excelencia Operacional Bibiana Pereyra y director general Juan Manuel Parada.

De Tienda Inglesa: gerente de Operaciones César Urite, gerente de sucursal Federico Suárez, gerenta de Excelencia Operacional Bibiana Pereyra y director general Juan Manuel Parada.

FOTO

De Tienda Inglesa: gerente de Marketing Pablo Rego, subgerente de Alimentos Nicolás Viggiano, gerente de Groceries Carolina Brera, subgerenta de Bebidas, Limpieza y Cuidados Personales Fernanda Didb y director comercial Nicolás Mackinnon.

De Tienda Inglesa: gerente de Marketing Pablo Rego, subgerente de Alimentos Nicolás Viggiano, gerente de Groceries Carolina Brera, subgerenta de Bebidas, Limpieza y Cuidados Personales Fernanda Didb y director comercial Nicolás Mackinnon.

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Florencia Infante.

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Directora de Fundación Tienda Inglesa María Marta Mugnolo y directora de Asuntos Legales e Institucionales Verónica Burgueño.

Directora de Fundación Tienda Inglesa María Marta Mugnolo y directora de Asuntos Legales e Institucionales Verónica Burgueño.

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De Marketing de Tienda Inglesa: Mía Robaina, Fernanda Gómez, María Belén del Cerro y Natalie Llanes.

De Marketing de Tienda Inglesa: Mía Robaina, Fernanda Gómez, María Belén del Cerro y Natalie Llanes.

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De Legales de Tienda Inglesa: Valentina Amespil, Analía Patka, Florencia González y Camila Suárez.

De Legales de Tienda Inglesa: Valentina Amespil, Analía Patka, Florencia González y Camila Suárez.

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Andrés Machado y Karen Kolender.

Andrés Machado y Karen Kolender.

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Sebastián González y Magdalena Uriarte.
Sebastián González y Magdalena Uriarte.

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Mauricio Rodríguez
Búsqueda | Branded Content
Por Branded Content

Tienda Inglesa abrió una nueva sucursal en el complejo residencial Diamantis Plaza, ubicado en el barrio Buceo, en General Rivera esquina Mariscal Francisco Solano López.

Para celebrar su apertura, el lunes 9 convocó a autoridades, clientes y representantes de los medios a una presentación exclusiva que tuvo lugar durante la tarde. La instancia permitió a los invitados recorrer las instalaciones y conocer de primera mano el nuevo espacio, que abrió sus puertas al público el martes 10.

Durante el encuentro, el director general de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, brindó las palabras de bienvenida. Destacó que esta apertura no solo representa una nueva propuesta de servicio para los vecinos de la zona de Buceo, sino que también marca el inicio de una nueva etapa de expansión, que dará paso a futuras aperturas. Asimismo, repasó algunos de los principales hitos de la empresa en los últimos años y reconoció el trabajo del equipo que hizo posible el proyecto, al que definió como un grupo que trabajó de manera “muy profesional y con altos estándares”.

En cuanto al local, cuenta con una superficie total de 2.616 m2, de los cuales más de 1.000 m2 corresponden al salón de ventas. Allí, los clientes pueden encontrar una amplia propuesta de productos frescos y servicios con la calidad que identifica a la marca, y sus áreas tradicionales de Panadería, Carnicería, Fiambrería, Rotisería y La Huerta. Para facilitar la experiencia de compra, la sucursal de Diamantis Plaza cuenta con cajas tradicionales y seis terminales de self-checkout, que permiten a los clientes realizar el pago de forma autónoma.

Además, la nueva Tienda Inglesa cuenta con dos accesos al estacionamiento, uno por avenida General Rivera y otro por la calle 11 de Agosto, con una capacidad prevista para 35 vehículos. El local está abierto todos los días, de 7:30 a 22 horas.

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