En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

El capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, encabezó hoy una jornada de prevención de la violencia en el deporte en el barrio Marconi de Montevideo. Se trata de la primera actividad que se realiza en el marco de un reciente convenio firmado entre el programa Pelota al Medio a la Esperanza, del Ministerio del Interior, y la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales (MUFP).
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Olivera concurrió con su par de Nacional, el volante Juan Ignacio García, en representación de sus clubes y de la propia mutual, para mantener un intercambio con niños y niñas del Colegio Obra Banneux, una obra social impulsada por el instituto secular católico Hijas de la Natividad de María.
“La participación de deportistas de clubes históricamente rivales permitirá transmitir un mensaje claro: la rivalidad deportiva no justifica ni habilita ninguna forma de violencia, y las diferencias de colores nunca deben estar por encima del respeto y la convivencia”, indicó Pelota al Medio a la Esperanza en un comunicado de prensa.
El convenio fue firmado el 1 de octubre en el Liceo Nº 42 José Pedro Cardozo, de Malvín Norte. Prevé que futbolistas y exfutbolistas participen en espacios comunitarios con foco en la tolerancia, el respeto y la aceptación de las diferencias en el ámbito deportivo.
Durante la presentación, el ministro del Interior, Carlos Negro, señaló que el fútbol y el básquetbol “son parte de la vida y la cultura” de Uruguay y destacó a los deportes colectivos como una herramienta para transmitir valores como el trabajo en equipo, el respeto al rival y la capacidad de afrontar victorias y derrotas.