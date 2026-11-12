Cinco opciones para resolver la comida en las despedidas de fin de año

Se empieza a sentir el calor y con él llegan las ganas de juntarse. Empiezan a agendarse las despedidas de trabajo, los brindis de fin de año y esos encuentros con amigos que quedaron pendientes. Y cuando toca ser anfitrión, surge la pregunta de siempre sobre qué comer. Hay distintas formas de dejar la comida en manos de otros. Algunos emprendimientos entregan los pedidos listos para llevar a la mesa y otros ofrecen un servicio completo, con personal que se ocupa de cocinar y atender a los invitados.

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Aunque tiene una cafetería en Parque Miramar, los pedidos por encargo son el fuerte de Belvedere Bakery. María Bunge comenzó a cocinar en su casa a principios de los 2000, mientras estudiaba gastronomía. Primero la ayudaron sus hermanas y, cuando el trabajo creció, incorporó personal. Abrió un pequeño local de venta para llevar en La Tahona y, más adelante, otro en Parque Miramar. Desde 2016 funciona en Matisse Mall, donde ofrece desayunos, almuerzos y meriendas en un salón con capacidad para 24 comensales. Hoy trabajan allí 11 personas.

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El catálogo permite combinar bocados clásicos de lunch con otras opciones para compartir. Hay sándwiches de pan blanco, pebetitos y minisándwiches de pan de nuez; también bagels de salmón o bondiola, medialunas de jamón y queso y wraps con distintos rellenos. Se pueden elegir empanaditas, pinchos y milanesitas al pan, una incorporación reciente que, según Bunge, ha tenido mucha salida entre los clientes empresariales. Muchos productos se venden en paquetes de distintas cantidades, para armar la mesa según el número de invitados.

También se pueden sumar tartas, quiches, ensaladas y picadas, además de panes, focaccias­ y dips. Entre los productos más pedidos están los palitos de queso, de los que venden más de cien paquetes por semana. Tienen incluso una persona dedicada exclusivamente a elaborarlos. Otra especialidad son las medialunas, que fueron perfeccionando con los años. Además de las frescas, ofrecen paquetes de 12 congeladas para dejar leudar durante la noche y hornear en casa por la mañana.

Bunge estudió pastelería en Gato Dumas y asegura que es la parte de la gastronomía que más le apasiona. Su oferta dulce incluye masitas, minialfajores, macarons, budines y una amplia variedad de tortas. Las más pedidas son la chocolala, de chocolate y dulce de leche; la cheesecake; la crocante y el rogel. También preparan tortas de cumpleaños con cobertura de merengue o buttercream, que pueden personalizarse con colores o mensajes sencillos.

Una parte de la propuesta busca resolver incluso los imprevistos. Bunge pone como ejemplo a quien organiza una comida y se olvida del postre. Por eso procuran tener siempre varias tortas disponibles en el mostrador, sin necesidad de encargo previo. Los pedidos se reciben por la tienda en línea y por WhatsApp. A través de la web también llegan compras de clientes de Argentina o España que quieren regalarle algo a alguien en Uruguay. Para Bunge, el local funciona además como vidriera: quien pasa a merendar puede volver más adelante con un pedido para su casa.

Matisse Mall, Gabriela Mistral 2127, Parque Miramar. Lunes a sábados de 9 a 20 h. Contacto: 095 104 252 y belvederebakery.com. Instagram: @belvedere_bakery.

Nuevo Pocitos y Cultivo

Nuevo Pocitos y Cultivo.

En la panadería Nuevo Pocitos, los bizcochos y las empanadas que los vecinos conocen desde hace años comparten mostrador con los panes de masa madre y la bollería francesa de Cultivo. Detrás de ambas marcas están Flor Villar, Federico Cajal y Javier Olascoaga. Cultivo nació durante la pandemia, en 2020, cuando cerró el restaurante donde trabajaba Cajal y no estaba claro si volvería a abrir. Fue entonces cuando el cocinero comenzó a elaborar panes de masa madre en su casa, mientras Villar, que trabajaba en marketing, lo ayudaba a desarrollar la marca. El emprendimiento creció y, en 2021, surgió la oportunidad de comprar la llave de la panadería Nuevo Pocitos. Conservaron a sus empleados, renovaron el local e incorporaron sus productos.

El servicio de lunch es una de las áreas importantes del negocio, con pedidos para reuniones en casas y eventos de empresas. Hay menús armados para cinco, ocho, 15 y hasta 30 personas, con distintas combinaciones de sándwiches, pebetes, medialunitas, jesuitas, empanaditas, bocaditos fríos y calientes y masas finas. También ofrecen paquetes para cumpleaños y la posibilidad de adaptar el pedido a los gustos de cada cliente, incluso con alternativas vegetarianas.

Nuevo Pocitos y Cultivo.

La línea Gourmet reúne bocados que se apartan del lunch más tradicional y permite armar el menú a gusto. Hay vol au vent de jamón crudo y chutney de tomate, canastitas de pollo y cebolla caramelizada, croquetas de bondiola braseada, miniquiches y sándwiches de salmón gravlax. También ofrecen tablas de quesos y fiambres con panes saborizados, minimilanesas al pan para armar, sándwiches de cerdo braseado con coleslaw y minipitas con distintos rellenos. Para el momento dulce hay masas finas y una variedad de tortas, que también pueden sustituir las masitas incluidas en los paquetes.

Cultivo aporta otra alternativa, pensada especialmente para desayunos y meriendas. Sus lunchs de minibollería, para cinco o 10 personas, incluyen versiones pequeñas de croissants clásicos y de queso, panes de chocolate, rolls de canela y coronas de bondiola. Así, cuenta Villar, cada invitado puede probar varias preparaciones. Estos pedidos requieren 48 horas de anticipación. La marca también acaba de incorporar una suscripción de pan de masa madre, que permite elegir una variedad y recibirla semanalmente en casa.

Nuevo Pocitos y Cultivo

Los encargos se coordinan por WhatsApp, donde el equipo envía los catálogos digitales y asesora a cada cliente para elegir un menú o combinar productos. Los pedidos pueden retirarse en bandejas preparadas para llevar a la mesa. También es posible contratar un servicio con mozos y vajilla para el evento.

26 de Marzo 3415, Pocitos. Lunes a sábados de 7.30 a 19.30 h. Contacto: 099 019 360 y 2622 2150. Instagram: @nuevopocitos y @cultivomasamadre.

Pernil del Medio

Pernil del Medio.

En julio de 2019, Santiago Rodríguez le propuso a su amigo de toda la vida, Santiago Tellería, un emprendimiento inspirado en una forma de servir carne de cerdo que había conocido en Argentina. Rodríguez venía del mundo gastronómico y Tellería de los medios de comunicación. Así nació Pernil del Medio, con un producto pensado para reuniones de 10 o más personas, que permite resolver la comida sin que el anfitrión tenga que cocinar ni servir.

La especialidad es la pata de cerdo entera, cocida y lista para desmechar. Se entrega caliente, envuelta para conservar la temperatura, junto con pancitos y acompañamientos para preparar sándwiches. Cada invitado puede acercarse, desprender la carne y armar el suyo a gusto. Todo llega en envases y bandejas que quedan en el lugar, sin necesidad de devolver nada. Para los acompañamientos utilizan potes compostables y utensilios de madera, que buscan reducir el uso de plástico.



La pandemia los obligó a adaptar el formato original. Como las reuniones numerosas dejaron de ser una opción, comenzaron a ofrecer carne de cerdo ya desmenuzada, en bandejas que solo necesitan calentarse. Así pudieron atender pedidos para grupos más pequeños. Con el tiempo incorporaron también carne vacuna desmechada, una alternativa para quienes prefieren no comer cerdo. Actualmente ambas opciones conviven y hay clientes que encargan mitad de cada una.

Pernil del Medio.

El catálogo se completa con tablas de picadas, croquetas de pulled pork y chistorra, una salchicha de origen vasco. Las croquetas y la chistorra se entregan congeladas para preparar en casa; esta última se puede cocinar a la plancha o a la parrilla.

El servicio no requiere personal para atender a los invitados, aunque para eventos grandes también pueden facilitar el contacto de mozos que conocen la dinámica y se contratan por separado.

Pernil del Medio realiza entregas en Montevideo y Ciudad de la Costa, con posibilidad de llegar a otras zonas, incluso hasta Atlántida. Los pedidos se coordinan exclusivamente por WhatsApp y recomiendan hacerlos con anticipación. Habitualmente cierran los encargos del fin de semana los miércoles. En Navidad y Año Nuevo modifican la modalidad de entrega: en lugar de llevar la pata caliente, la entregan lista para calentar en el horno de casa.

Rivera 7755, Barra de Carrasco. Envíos a domicilio de lunes a viernes de 16 a 18.30 h, sábados y domingos de 10 a 12.30 h. Retiros de lunes a viernes de 11 a 16.30 h; sábados y domingos a coordinar. Contacto: 097 737 645. Instagram: @pernildelmedio_uy.

Pan pal Barrio

Pan Pal Barrio.

La historia de Pan pal Barrio comenzó en 2016, cuando Manuela García y Matías de León esperaban a su hija Oli y buscaban mejorar sus ingresos. Ella estudiaba Magisterio y él trabajaba en un depósito. Después de probar con distintos emprendimientos, una amiga les pidió que prepararan las pizzas para el cumpleaños de su ahijado. De aquella fiesta surgieron otros dos eventos y así nació La Propia Pizza, su primer negocio gastronómico. En 2020, la pandemia los obligó a cancelar todas las celebraciones agendadas y encontraron una alternativa en la elaboración de panes de masa madre y productos para congelar. Así surgió Pan pal Barrio, la marca que mantuvieron cuando pudieron retomar los eventos.

La especialidad sigue siendo la pizza de estilo napolitano, con masas de fermentación lenta que se estiran y hornean en el momento. Entre las más pedidas están la de cuatro quesos con miel y la de bondiola con pesto y ralladura de limón. Su principal servicio consiste en llevar la cocina al lugar del festejo, donde el equipo prepara la comida y atiende a los invitados. Para García y De León, la hospitalidad es una parte importante del trabajo y buscan adaptar el servicio a cada celebración.

Pan Pal Barrio.

Además de las pizzas, el menú incluye chivitos individuales en pan artesanal, hamburguesas caseras, mesas de picadas, bocaditos de entrada y postres. Entre las incorporaciones recientes está la hamburguesa de estilo americano con pan de elaboración propia, que, según sus dueños, viene ganando terreno. También sumaron opciones de sushi, pastas y parrilla.

Aunque su fuerte es el catering con cocina en el lugar, Pan pal Barrio también ofrece lunch por encargo, que se entrega preparado. Ofrecen paquetes armados, aunque cada pedido puede adaptarse a los gustos del cliente, la cantidad de invitados y la dinámica del encuentro. Los encargos se realizan por WhatsApp o Instagram. Recomiendan reservar con la mayor anticipación posible, aunque aceptan pedidos hasta 48 horas antes, sujetos a disponibilidad.

Contacto: 092 303 202 o 092 799 535. Instagram: @pan_pal_barrio.uy.

Tan Guay

Tan Guay.

Tan Guay nació en Madrid, en 2021, cuando Inés Lecueder y Florencia Galeano, dos uruguayas que vivían en la capital española, decidieron llevar allí una costumbre muy nuestra: las picadas y el copetín para compartir. A las dos les gustaba recibir amigos en casa y empezaron a preparar mesas con quesos, fiambres y minimilanesitas al pan, una combinación poco habitual en España. Lo que comenzó como un hobby fue creciendo y, cuando Galeano regresó a Montevideo en 2022 y Lecueder al año siguiente, trasladaron el emprendimiento a Uruguay. Hoy cuentan con un equipo que las ayuda en la cocina y los pedidos.

Su especialidad son las tablas de picadas, con cuatro opciones. La Premium, con quesos, fiambres, dips y otros productos de copetín; la de minimilanesitas, con pancitos y acompañamientos para que cada invitado prepare la suya; la Mix, que combina ambas alternativas, y la Tan Guay, que suma croquetas. También se pueden agregar tortillas, miniempanaditas y croquetas por separado.

Para cumpleaños, despedidas de año, casamientos civiles y reuniones empresariales, ofrecen mesas personalizadas. En estos casos, la empresa se encarga del montaje en el lugar, con su vajilla.

Tan Guay.

Las tablas del catálogo se entregan a domicilio o pueden retirarse en la cocina. Llegan presentadas sobre una tabla de madera, listas para llevar a la mesa con solo retirar el envoltorio. También trabajan con alternativas para celíacos, mediante productos elaborados por un proveedor.

Los pedidos se realizan exclusivamente por WhatsApp, aunque también se puede iniciar el contacto desde Instagram. Recomiendan hacerlos con al menos un día de anticipación, aunque pueden aceptarlos el mismo día, según la disponibilidad.

Alberdi 6595, Carrasco. Todos los días de 10 a 17 h. (trabajan a pedido). Contacto: 094 927 469. Instagram: @tan_guay.