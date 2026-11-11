Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

El Directorio de ASSE resolvió cesar en su cargo al director del Hospital Español, Alberto Barrios, luego de que Búsqueda informara que hacía tres meses compartía esa función con la de interventor en el Casmu .

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Las autoridades del prestador de salud estatal trataron el asunto en la sesión del martes 3 y designaron al frente del Español a Anahí Barrios, quien hasta el momento se desempeñaba como subdirectora del hospital.

Alberto Barrios, que es funcionario de ASSE, solicitó un año de licencia sin goce de sueldo y se le concedió. En tanto, Anahí Barrios asumió la dirección el jueves 5 y envió una nota al personal del hospital con un mensaje protocolar, sin alusiones a la situación previa, aunque sí anunciando una “redistribución de servicios” y una “nueva integración del equipo”.

Salud Director del Español ejerce también como interventor del Casmu hace tres meses; funcionarios del hospital afirman que es un “barco a la deriva”

El nombramiento de Alberto Barrios como miembro de la comisión interventora de Casmu había generado un vacío de autoridad, ya que el director dedicaba sus mañanas a las tareas en la mutualista y acudía al hospital algunas horas por las tardes, aunque no todos los días, según las fuentes consultadas. Cobraba $ 270.000 más IVA como interventor y unos $ 90.000 nominales como director del hospital.

Además, la subdirectora estaba de licencia médica por una cirugía de ojos y su ausencia, prolongada por una recuperación más compleja de lo previsto, había coincidido con la licencia reglamentaria de uno de los adjuntos a la dirección. “Es un barco a la deriva”, había resumido una fuente.

Ocho entrevistas a posibles postulantes, sin éxito

Unos días después de la designación de Alberto Barrios por resolución del Poder Ejecutivo, el 29 de julio, la delegada de ASSE explicitó ante los demás prestadores y miembros reunidos en sesión de la Junta Nacional de Salud que el jerarca dejaría su cargo en el Español. Sin embargo, al cabo de tres meses el anuncio no se había concretado. Según dijeron fuentes de ASSE, se realizaron ocho entrevistas a posibles postulantes, sin éxito.

Desde la comisión interna del Hospital Español comentaron que en las últimas semanas lograron reunirse con el equipo de dirección, algo que no habían conseguido en los últimos tres meses.

Más recursos humanos para atender el CTI

El gremio ha presentado notas formales ante el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo pidiendo la intervención del hospital, donde se acumulan una serie de carencias que van desde una deficiente alimentación de los pacientes hasta roturas en los ascensores de uso general.

Pero, principalmente, la comisión interna reclama que se destinen más recursos humanos para atender el CTI. El dirigente Eduardo Vasconcellos aseguró que se incumple “de forma sistemática” el decreto 399/008, que regula la dotación de personal por cama, y denunció una “precarización” de los trabajadores suplentes. Como consecuencia, mencionó la existencia de certificaciones médicas “reiteradas” y “fundadas”, “cansancio extremo y estrés laboral extendido”.

Ante la falta de respuestas, el gremio había solicitado, semanas atrás, ser recibido por la Comisión de Salud de Diputados. La instancia, según confirmó Búsqueda con el presidente de la comisión, José Luis Satdjian, se producirá este miércoles 11.

En tanto, Vasconcellos dijo a Búsqueda que se espera que en las próximas horas se normalice la distribución de alimentos frescos, que se había interrumpido por problemas con el proveedor anterior, lo que provocó faltantes de verduras, frutas y carnes para los usuarios internados.