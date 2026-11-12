Bancos perciben un cambio en el “arraigo cultural” con el dólar, sobre todo entre los jóvenes

Un discurso recurrente del actual presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, es que Uruguay pasó de ser, hace algunas décadas, un país con “crisis seriales” a tener un presente de mayor estabilidad macroeconómica. Según dijo la semana pasada al disertar en un evento de la Asociación de Dirigentes de Marketing, una de las “debilidades más obvias eran los bajos colchones para absorber shocks y la dolarización de las carteras: cuando una depreciación golpeaba a quienes ahorraban en pesos, pero debían en dólares, el deterioro patrimonial resultante contraía el gasto y la inversión, alimentando aún más incertidumbre”.

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Tolosa está liderando una campaña a favor de la desdolarización de la economía uruguaya que, en esta etapa, ha puesto foco en el sistema financiero, donde la institución que dirige tiene potestades de regulación. Una de las acciones más recientes fue, a partir de octubre, exigir a las entidades que captan depósitos a notificar a sus clientes que sus saldos en moneda extranjera están expuestos al riesgo cambiario, es decir, a eventuales pérdidas ante los movimientos que tiene el precio de la divisa frente al peso uruguayo.

En el BCU hay conformidad con los avances que está teniendo esa campaña. También desde los bancos se percibe un lento pero gradual cambio en las preferencias de los usuarios de servicios financieros, sobre todo entre las generaciones más jóvenes.

“Estamos viendo una evolución positiva del crecimiento de los depósitos, en ambas monedas, también en pesos. Todos compartimos el diagnóstico de que es sano para el sistema y es importante también para el país que se profundice el crecimiento de los depósitos en moneda nacional. Pero no podemos desconocer el arraigo cultural que hay en las personas y, desde nuestro punto de vista, tenemos que tener una posición también de respeto hacia las decisiones financieras de nuestros clientes”, expresó Agustín Tafernaberry, ejecutivo principal de banco Itaú Uruguay, al intervenir el martes 10 en un foro virtual organizado por la calificadora de riesgo Moody’s .

Dijo que la institución que encabeza desde hace tiempo ofrece alternativas de ahorro en moneda local y más recientemente puso a disposición productos en pesos a través de la administradora de fondos de inversión del banco, “que ha mostrado un crecimiento exponencial. Entonces, sí está traccionando la desdolarización, no solamente de los depósitos, sino de los diferentes activos”, comentó el ejecutivo. Según informó, el portafolio manejado a través de Itaú Asset Management pasó de unos US$ 50 millones en su lanzamiento a cerca de US$ 300 millones en la actualidad.

Tafernaberry destacó el perfil de esos clientes. “Si le hacemos un corte por edad, vemos que más del 50% son personas jóvenes”, lo cual “muestra una sana evolución de un cambio que se va dando sobre todo en las generaciones nuevas en los criterios y las decisiones al momento de ahorrar”.

Del otro lado del balance, resaltó el aumento de los créditos en pesos, particularmente de los hipotecarios, entre los que, según señaló, “más del 90% son operaciones en moneda nacional”. En los últimos años, “realmente el crecimiento ha sido exponencial, llegando hoy a una cartera de casi US$ 700 millones”.

El “nerviosismo” por la rediscusión sobre las AFAP

Este cambio responde, en parte, a que “la inflación está con un comportamiento mucho más lógico” que décadas atrás y a que, en los últimos tres años, la tasa de 12 meses móviles se ha mantenido dentro del rango meta, afirmó.

El ejecutivo bancario manejó otro argumento: “Debemos reconocer acá que esto dialoga mucho con la institucionalidad del país, lo que ha sido el mantenimiento de los fondos de pensión de las AFAP, que son un gran actor en contribuir con financiamiento de largo plazo para diferentes operaciones. No solamente créditos hipotecarios en este caso, como estoy mencionando, sino también, por ejemplo, la infraestructura o la inversión a largo plazo de otros rubros, agropecuarios, forestales, cualquiera de ellos”.

Para el CEO de Itaú, “es muy importante que las bases sólidas sobre las cuales se cimienta la confianza en el país y las decisiones institucionales continúen en el mismo camino. Vimos los posibles efectos del nerviosismo que generó en su momento la rediscusión del mantenimiento de los fondos de pensión (en el marco del diálogo para proponer reformas a la seguridad social convocado por el actual gobierno) y eso creo que es una señal de alerta y de aprendizaje para todos: que hay ciertas cosas fundamentales que hacen a la vida del país, la institucionalidad, la estabilidad a largo plazo, que es importante preservar”.

Agustín Tafernaberry. Javier Calvelo-adhocFOTOS

La posibilidad de cambiar el rol de las AFAP y crear un “organismo público” para que se encargue de administrar las cuentas individuales de ahorro individual, propuesta en el documento final del diálogo, fue descartada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, están previstas otras modificaciones, como habilitar que las administradoras puedan invertir parte del dinero de los trabajadores afiliados en renta variable del exterior.

En ese sentido, mientras el Parlamento discute el proyecto de ley que crea una causal de jubilación anticipada a los 60 años a partir de propuestas surgidas del diálogo sobre la protección social, el Poder Ejecutivo prepara otra iniciativa para introducir cambios en el pilar de las AFAP, que espera presentar “en las próximas semanas” o “antes de fin de año”, anunció la semana pasada el subsecretario de Economía, Martín Vallcorba.