  • Cotizaciones
    jueves 12 de noviembre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno mostró “el mejor Uruguay” en la visita del papa, pero es cauto sobre el derrame positivo en su imagen

    El presidente cosechó elogios de la Iglesia, el oficialismo y la oposición, aunque la religión no está entre las principales preocupaciones de los uruguayos

    Papa León XIV y Yamandú Orsi en plaza Independencia.

    Papa León XIV y Yamandú Orsi en plaza Independencia.

    FOTO

    Daniel Rodríguez / AdhocFotos
    Búsqueda | Nicolás Delgado
    Por Nicolás Delgado

    El presidente Yamandú Orsi le agradeció su visita al papa León XIV. “Salió todo muy bien“, le dijo al despedirlo en el Aeropuerto de Carrasco el domingo 8. El gobierno superó, incluso con elogios de la oposición, los desafíos que presentaba la llegada del sumo pontífice a Latinoamérica. “El papa se fue muy feliz con la experiencia uruguaya”, sostuvo el cardenal Daniel Sturla el miércoles 11 en conferencia de prensa. Por su parte, el canciller Mario Lubetkin dijo a la prensa el lunes 9 que los dos principales sentimientos que quedaron en el Poder Ejecutivo fueron “felicidad” y “orgullo”.

    “Mostramos el mejor Uruguay”, planteó el canciller en alusión a la participación de los expresidentes de la República, de las autoridades partidarias y de legisladores de casi todo el espectro político. Y lo mostró ante “el jefe espiritual del mundo”, agregó Lubetkin. De todas maneras, analistas políticos y dirigentes oficialistas toman con cautela las expectativas de que esto repercuta favorablemente en la imagen del gobierno.

    El senador blanco Sebastián da Silva publicó en redes sociales que “salió todo muy lindo”. Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, dio un paso más. En alusión a la bienvenida en plaza Independencia, dijo el sábado 7 a VTV que “fue el mejor discurso que dio” el presidente, “extraordinario”, y agregó que “si tenía 52% de rechazo” de la ciudadanía, como marca la última encuesta de Equipos Consultores, “en 15 días va a tener la mitad, porque todos los valores de los que él habló son los valores del país”.

    Leé además

    El presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, pronunció un discurso durante la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en la Plaza Independencia de Montevideo el 6 de noviembre de 2026.  
    Leon XIV en Uruguay

    Orsi ante el papa León XIV: “La Iglesia ha sido un pilar fundamental en la construcción del Uruguay”

    Por Redacción Búsqueda
    El papa León XIV en su llegada a Uruguay el viernes 6. 
    León XIV en Uruguay

    Dirigentes políticos, niños y candomberos le dieron la bienvenida a Uruguay a León XIV

    Por  Nicolás Delgado  y Juan Francisco Pittaluga

    El director de Factum, Eduardo Bottinelli, piensa que esto “puede jugarle a favor” al presidente, que puede “reforzar” aspectos de su imagen y “mitigar” cuestionamientos de la oposición, pero aclaró en diálogo con Búsqueda que la religión “no es de los temas que más mueven la aguja en términos de evaluación de gobierno”.

    El 54% de los uruguayos opina que el principal problema del país es la seguridad, según una encuesta difundida por Bottinelli el miércoles 11 en VTV, seguido de la economía (10%) y el trabajo (8%). En contrapartida, “la religión no es lo que más moviliza” a los uruguayos. Una medición de agosto de Equipos Consultores reveló que el 36% se considera católico, el 13% se identifica como cristiano y el 7% con otras religiones.

    El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincide con Zerbino en que fue “brillante” el discurso del mandatario. Remarcó que la visita no tuvo “contratiempos” y dijo que “Orsi hizo un papel magnífico, porque desde un Estado laico abrió las posibilidades de una expresión muy importante de la sociedad uruguaya”. Consultado por Búsqueda sobre un posible impacto en la imagen del Poder Ejecutivo, respondió que “la opinión pública depende de muchos aspectos” y que la gente tiene “aspiraciones” que el gobierno está “cumpliendo”, pero “seguramente pretende otra velocidad, por ejemplo, llegar a fin de mes”.

    De todos modos, cree que el 2026 cierra de forma “positiva para la izquierda uruguaya”. Se da, junto con la visita del papa, la victoria electoral de Lula en Brasil, del Partido Demócrata en Estados Unidos y el retroceso del partido de Benjamin Netanyahu en Israel. Además, el gobierno registró una caída de la pobreza infantil y de la inseguridad alimentaria, y anunció una inversión millonaria en el país.

    El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo a Búsqueda que la visita papal y el desempeño gubernamental pueden “permear positivamente” en la imagen del gobierno.

    Integrantes del Poder Ejecutivo consideran que el buen trabajo realizado por el gobierno en este asunto no se traducirá necesariamente en una mejor aprobación. Pero sí destacaron que la actitud de Orsi y el gobierno contrastó con la recepción al papa de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Perú, Keiko Fujimori.

    Mientras que León XIV deslizó críticas a Milei en su primer discurso en Buenos Aires y el presidente se retiró del escenario antes que él, Fujimori, que lo recibió el miércoles 11 en Lima, viajará a China y Japón, por lo que no estará presente durante la despedida del sumo pontífice del país en el que vivió dos décadas y del cual tiene la nacionalidad.

    Preparativos

    Tres delegaciones del Vaticano visitaron Uruguay previamente para preparar el viaje apostólico. Y a pesar de la cirugía por cáncer de pulmón a la que se sometió León XIV antes de la visita, no modificó la agenda prevista.

    En la misa en Florida, el papa agradeció a las autoridades civiles y religiosas por la preparación de su viaje.

    Papa Le&oacute;n XIV al arribar al Aeropuerto de Carrasco.

    Papa León XIV al arribar al Aeropuerto de Carrasco.

    Un equipo de Presidencia trabajó junto con Cancillería para planificar su primera escala en América Latina. Integraron ese grupo Tania Yanes, secretaria del mandatario, Martín Lees, director de la Secretaría de Comunicación Institucional, Gustavo Berriel, asesor del presidente y productor de las actividades oficiales, Andrés Rodríguez, responsable de la transmisión televisiva, el mayor José Luis Suárez, referente de los operativos de seguridad, Javier Turco Dinardi, encargado de la custodia presidencial, y Francisco Purificatti, director de Protocolo y Ceremonial de Estado de Cancillería.

    Los interlocutores de la Iglesia católica fueron el cardenal Daniel Sturla, el nuncio apostólico en Uruguay, monseñor Gianfranco Gallone, el padre Sebastián Pinazzo, monseñor Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, y Gabriela Gómez y Patricia Schroeder como encargadas de comunicación de la Iglesia.

    El Vaticano pidió al gobierno que generara una señal televisiva para difundir todas las actividades del papa. Canal 5 hizo un llamado, se presentó solamente Tenfield y la empresa de Francisco Casal fue la encargada de la cobertura. El canal estatal transmitió solo las actividades oficiales. Tenfield ofreció una imagen de mejor calidad a la que se comprometió en el contrato, informaron fuentes del gobierno a Búsqueda. En una reunión de trabajo con referentes de la Iglesia y el canal, Casal había adelantado que como católico iba a poner lo que se necesitara para que la imagen del país “brillara” a nivel mundial. El costo de la cobertura audiovisual se repartió entre el Estado y la Iglesia.

    Quedó registro audiovisual del encuentro en el Palacio Estévez del papa con las autoridades de los partidos políticos y otros dirigentes —participaron también el senador colorado Pedro Bordaberry, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez y el diputado blanco Rodrigo Goñi, presidente de Diputados—. Pereira le pidió en ese encuentro que bendijera un rosario para un amigo que está enfermo. “Y lo hizo con cara de amor, que a mí es lo que más me conmueve”, dijo el presidente del Frente Amplio a Búsqueda. “Es un destacadísimo papa en términos obviamente teológicos, pero también en términos humanos”, acotó.

    El sumo pontífice también fue elogiado por otros dirigentes oficialistas, entre ellos por el senador comunista Óscar Andrade, quien dijo a Canal 5 que “muchos de los mensajes que trajo son mensajes a suscribir”.

    Aunque en general los mensajes del papa cayeron bien en el gobierno, las referencias a la posición contraria de la Iglesia al aborto y la eutanasia, procedimientos legalizados en Uruguay, fueron criticados en redes sociales por militantes feministas y de izquierda. “Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo”, y “su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”, dijo León XIV en plaza Independencia. Luego, citó una frase de Juan Pablo II: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia”. Orsi lo aplaudió.

    Selección semanal
    Turismo

    Cruceros: gobierno prevé similares escalas que en temporada anterior y busca ampliar viajes de expedición

    Por Redacción Búsqueda
    Junta de Transparencia

    La Jutep volvió a pedir información a Presidencia en el marco de la investigación sobre la camioneta de Orsi

    Por Federico Castillo
    Medioambiente

    COP 17: las metas de biodiversidad avanzan lento y Uruguay reclama recursos para acelerar su cumplimiento

    Por Lucía Cuberos
    Seguros

    Aseguradoras privadas reconocen apetito por volver al mercado de renta previsional

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    El papa León XIV habla en el Estadio Centenario durante una vigilia de oración organizada por jóvenes católicos.

    El regalo del papa León XIV a los católicos uruguayos que participaron en su visita

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Carolina Cosse.

    La Amplia presentó las firmas requeridas para ingresar al Frente Amplio

    Por Victoria Fernández
    Cartel del barrio Marconi, ubicado en la zona norte de Montevideo.

    En el Marconi, el gobierno busca frenar la violencia del fútbol con referentes de Nacional y Peñarol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Hospital Español.

    Cesan al director del Hospital Español, que era también interventor del Casmu; en su lugar asumió la subdirectora

    Por Paula Barquet