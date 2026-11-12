El gobierno mostró “el mejor Uruguay” en la visita del papa, pero es cauto sobre el derrame positivo en su imagen

El presidente Yamandú Orsi le agradeció su visita al papa León XIV. “Salió todo muy bien“, le dijo al despedirlo en el Aeropuerto de Carrasco el domingo 8. El gobierno superó, incluso con elogios de la oposición, los desafíos que presentaba la llegada del sumo pontífice a Latinoamérica. “El papa se fue muy feliz con la experiencia uruguaya”, sostuvo el cardenal Daniel Sturla el miércoles 11 en conferencia de prensa. Por su parte, el canciller Mario Lubetkin dijo a la prensa el lunes 9 que los dos principales sentimientos que quedaron en el Poder Ejecutivo fueron “felicidad” y “orgullo”.

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“Mostramos el mejor Uruguay”, planteó el canciller en alusión a la participación de los expresidentes de la República, de las autoridades partidarias y de legisladores de casi todo el espectro político. Y lo mostró ante “el jefe espiritual del mundo”, agregó Lubetkin. De todas maneras, analistas políticos y dirigentes oficialistas toman con cautela las expectativas de que esto repercuta favorablemente en la imagen del gobierno.

El senador blanco Sebastián da Silva publicó en redes sociales que “salió todo muy lindo”. Gustavo Zerbino, sobreviviente de la tragedia de los Andes, dio un paso más. En alusión a la bienvenida en plaza Independencia, dijo el sábado 7 a VTV que “fue el mejor discurso que dio” el presidente , “extraordinario”, y agregó que “si tenía 52% de rechazo” de la ciudadanía, como marca la última encuesta de Equipos Consultores, “en 15 días va a tener la mitad, porque todos los valores de los que él habló son los valores del país”.

Leon XIV en Uruguay Orsi ante el papa León XIV: “La Iglesia ha sido un pilar fundamental en la construcción del Uruguay”

El director de Factum, Eduardo Bottinelli, piensa que esto “puede jugarle a favor” al presidente, que puede “reforzar” aspectos de su imagen y “mitigar” cuestionamientos de la oposición, pero aclaró en diálogo con Búsqueda que la religión “no es de los temas que más mueven la aguja en términos de evaluación de gobierno”.

El 54% de los uruguayos opina que el principal problema del país es la seguridad, según una encuesta difundida por Bottinelli el miércoles 11 en VTV, seguido de la economía (10%) y el trabajo (8%). En contrapartida, “la religión no es lo que más moviliza” a los uruguayos. Una medición de agosto de Equipos Consultores reveló que el 36% se considera católico, el 13% se identifica como cristiano y el 7% con otras religiones.

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, coincide con Zerbino en que fue “brillante” el discurso del mandatario. Remarcó que la visita no tuvo “contratiempos” y dijo que “Orsi hizo un papel magnífico, porque desde un Estado laico abrió las posibilidades de una expresión muy importante de la sociedad uruguaya”. Consultado por Búsqueda sobre un posible impacto en la imagen del Poder Ejecutivo, respondió que “la opinión pública depende de muchos aspectos” y que la gente tiene “aspiraciones” que el gobierno está “cumpliendo”, pero “seguramente pretende otra velocidad, por ejemplo, llegar a fin de mes”.

De todos modos, cree que el 2026 cierra de forma “positiva para la izquierda uruguaya”. Se da, junto con la visita del papa, la victoria electoral de Lula en Brasil, del Partido Demócrata en Estados Unidos y el retroceso del partido de Benjamin Netanyahu en Israel. Además, el gobierno registró una caída de la pobreza infantil y de la inseguridad alimentaria, y anunció una inversión millonaria en el país.

El senador frenteamplista Daniel Caggiani dijo a Búsqueda que la visita papal y el desempeño gubernamental pueden “permear positivamente” en la imagen del gobierno.

Integrantes del Poder Ejecutivo consideran que el buen trabajo realizado por el gobierno en este asunto no se traducirá necesariamente en una mejor aprobación. Pero sí destacaron que la actitud de Orsi y el gobierno contrastó con la recepción al papa de los presidentes de Argentina, Javier Milei, y Perú, Keiko Fujimori.

Mientras que León XIV deslizó críticas a Milei en su primer discurso en Buenos Aires y el presidente se retiró del escenario antes que él, Fujimori, que lo recibió el miércoles 11 en Lima, viajará a China y Japón, por lo que no estará presente durante la despedida del sumo pontífice del país en el que vivió dos décadas y del cual tiene la nacionalidad.

Preparativos

Tres delegaciones del Vaticano visitaron Uruguay previamente para preparar el viaje apostólico. Y a pesar de la cirugía por cáncer de pulmón a la que se sometió León XIV antes de la visita, no modificó la agenda prevista.

En la misa en Florida, el papa agradeció a las autoridades civiles y religiosas por la preparación de su viaje.

Papa León XIV al arribar al Aeropuerto de Carrasco. Javier Calvelo / AdhocFotos

Un equipo de Presidencia trabajó junto con Cancillería para planificar su primera escala en América Latina. Integraron ese grupo Tania Yanes, secretaria del mandatario, Martín Lees, director de la Secretaría de Comunicación Institucional, Gustavo Berriel, asesor del presidente y productor de las actividades oficiales, Andrés Rodríguez, responsable de la transmisión televisiva, el mayor José Luis Suárez, referente de los operativos de seguridad, Javier Turco Dinardi, encargado de la custodia presidencial, y Francisco Purificatti, director de Protocolo y Ceremonial de Estado de Cancillería.

Los interlocutores de la Iglesia católica fueron el cardenal Daniel Sturla, el nuncio apostólico en Uruguay, monseñor Gianfranco Gallone, el padre Sebastián Pinazzo, monseñor Milton Tróccoli, presidente de la Conferencia Episcopal del Uruguay, y Gabriela Gómez y Patricia Schroeder como encargadas de comunicación de la Iglesia.

El Vaticano pidió al gobierno que generara una señal televisiva para difundir todas las actividades del papa. Canal 5 hizo un llamado, se presentó solamente Tenfield y la empresa de Francisco Casal fue la encargada de la cobertura. El canal estatal transmitió solo las actividades oficiales. Tenfield ofreció una imagen de mejor calidad a la que se comprometió en el contrato, informaron fuentes del gobierno a Búsqueda. En una reunión de trabajo con referentes de la Iglesia y el canal, Casal había adelantado que como católico iba a poner lo que se necesitara para que la imagen del país “brillara” a nivel mundial. El costo de la cobertura audiovisual se repartió entre el Estado y la Iglesia.

Quedó registro audiovisual del encuentro en el Palacio Estévez del papa con las autoridades de los partidos políticos y otros dirigentes —participaron también el senador colorado Pedro Bordaberry, la senadora frenteamplista Blanca Rodríguez y el diputado blanco Rodrigo Goñi, presidente de Diputados—. Pereira le pidió en ese encuentro que bendijera un rosario para un amigo que está enfermo. “Y lo hizo con cara de amor, que a mí es lo que más me conmueve”, dijo el presidente del Frente Amplio a Búsqueda. “Es un destacadísimo papa en términos obviamente teológicos, pero también en términos humanos”, acotó.

El sumo pontífice también fue elogiado por otros dirigentes oficialistas, entre ellos por el senador comunista Óscar Andrade, quien dijo a Canal 5 que “muchos de los mensajes que trajo son mensajes a suscribir”.

Aunque en general los mensajes del papa cayeron bien en el gobierno, las referencias a la posición contraria de la Iglesia al aborto y la eutanasia, procedimientos legalizados en Uruguay, fueron criticados en redes sociales por militantes feministas y de izquierda. “Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo”, y “su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece”, dijo León XIV en plaza Independencia. Luego, citó una frase de Juan Pablo II: “El futuro de la humanidad se fragua en la familia”. Orsi lo aplaudió.